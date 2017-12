Triple Play - Nový svet komunikačných možností

Predstavte si, že telefonujete na ceste domov autom, potom vojdete do domu, sadnete si na pohovku a dôjde k súvislému prenosu hovoru na televízor, kde budete v konverzácii pokračovať v režime videokonferenčného hovoru.

6. feb 2007 o 7:42 Matúš Torcsány

Tento scenár je možné v súčasnej dobe demonštrovať prostredníctvom existujúcej infraštruktúry a technológie. V budúcnosti budú takéto služby prostredníctvom širokopásmovej siete poskytované v domácnostiach kdekoľvek.

Širokopásmový prístup je výhodný pre každého

Širokopásmový prístup je prirodzenou súčasťou každodenného života a rutiny, neoddeliteľnou súčasťou obchodnej činnosti a ohromnou príležitosťou pre konvergujúce odvetvie komunikačných technológií. Hlavnou motiváciou širokopásmového prístupu je internetové pripojenie. Avšak čoskoro sa „všadeprítomný širokopásmový prístup“ stane základným činiteľom, ktorý umožní celú škálu služieb vytvárajúcich príjmy.

Všadeprítomný širokopásmový prístup umožní bohatšiu komunikáciu medzi ľuďmi. Kombináciou hlasu, obrázkov, videa a textu vzniknú plnohodnotné multimediálne zážitky, ktoré možno využiť na skvalitnenie dištančného vzdelávania, obchodnej komunikácie, súkromných a osobných rozhovorov. Komunikácia sa stane bohatšou, častejšou a dosiahne ďalej než kedykoľvek predtým. V súčasnosti je širokopásmový prístup možný nielen v prípade komunikácie cez drôtové vedenie; pri takto dosahovaných rýchlostiach bezdrôtového dátového prenosu sa možnosť poskytovať triple play pre hlas, dáta a video priamo do mobilného telefónu zákazníka stáva skutočnosťou.

Rýchly nárast využívania broadbandu

Komfort a praktické výhody „neustále aktivovaného“ širokopásmového prístupu k internetu sú také zjavné a atraktívne, že jeho kontinuálne uvádzanie na trh pokračuje s nezmenšenou intenzitou. A to aj napriek niektorým veľmi náročným ekonomickým obdobiam. V súčasnosti, kedy sa svetová ekonomika zotavuje, bude dopyt po širokopásmovom prístupe narastať.

Širokopásmové pripojenia už má viac ako 250 miliónov účastníkov, a prognózy uvádzajú, že do roku 2009 sa počet takýchto účastníkov takmer zdvojnásobí na 400 miliónov. Ericsson predpokladá, že do roku 2011 sa bude blížiť počet širokopásmových pevných a mobilných pripojení k číslu 1,5 miliardy. Taktiež vlády podnecujú expanziu využívania širokopásmového prístupu a mnohé budú sponzorovať nové iniciatívy, čím sa podporí ich ďalšie rozšírenie za účelom zvýšenia národnej produktivity a realizácie strategických výhod.

Predplatenie širokopásmového prístupu zákazníkmi a podnikmi sa už ukázalo byť jednou z najrýchlejších akceptovaných služieb v histórii, ktorá dokonca prekračuje rýchlu mieru rastu mobilnej telefónie. Tento trend bude pokračovať roky, pričom komunikačnú zrelosť každej krajiny bude určovať penetrácia širokopásmového prístupu a jej súvislá dostupnosť.

Ako je to v prípade väčšiny nových služieb, ktoré boli odštartované v pevných sieťach, širokopásmový prístup migroval aj do sveta mobility. Mobilný širokopásmový prístup bude počnúc rokom 2006 predstavovať väčšiu časť tohto budúceho rastu širokopásmových pripojení.

Spájanie technológií

IMS- IP multimediálny subsystém - umožňuje spojenie dát, reči a sieťovej technológie cez IP infraštruktúru. Je navrhnutý spôsobom, ktorý odstraňuje priepasť medzi existujúcou tradičnou telekomunikačnou a novou internetovou technológiou, ktorá sama o sebe neposkytuje zvýšenú rýchlosť. Toto dáva možnosť operátorom začať ponúkať nové inovatívne služby, aké očakávajú akcionári a klienti. Takéto na báze IMS založené služby vytvárajú rôzne spôsoby komunikácie a najmä jej kombinácie – hlasu, textov, obrázkov a videa.

IMS je medzinárodne uznávaný štandard; špecifikuje interoperabilitu a roaming; a zabezpečuje riadenie prenosových kapacít, spoplatňovanie a bezpečnosť. Naviac je dobre integrovaný do existujúcich hlasových a dátových sietí, pričom preberá mnoho kľúčových charakteristík IT domény. IMS je tak kľúčovým aspektom, ktorý umožňuje konvergenciu pevných a mobilných sietí a spoplatňovanie podľa hodnoty obsahu.

Potom ako sa roky hovorilo o konvergencii pevných a mobilných sietí a sieťach budúcich generácií, sú v súčasnosti pripravené technologické riešenia, ktoré budú pre pevných i mobilných operátorov predstavovať veľký krok vpred pokiaľ ide o ich ponuku kompletného širokopásmového prístupu. Operátori majú možnosť nasadenia otvorenej, kombinovanej pevnej a mobilnej architektúry na báze existujúcich štandardov, ktorá poskytne nákladovo efektívnu cestu vývoja smerujúceho k novým možnostiam kompletného širokopásmového prístupu. Operátori potrebujú rozvinutú sieťovú architektúru, aby mohli užívateľom poskytovať pripojenie k službám z akéhokoľvek zariadenia, bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú. Pre užívateľov je komfort kľúčový faktor: konvergované služby musia byť nepretržite a intuitívne dostupné zo všetkých zariadení a sietí. Je potrebné, aby operátori pri zavádzaní nových služieb a dodatočnej sieťovej kapacity vynakladali minimálne náklady na ich výstavbu a prevádzku. Toto umožní znižovanie cien služieb pre užívateľov.

Architektúra kompletného širokopásmového prístupu je navrhnutá tak, aby vyhovovala týmto požiadavkám v rámci celej škály ponúk bytových a podnikových služieb. Základ tvorí spoľahlivá, bezpečná a nákladovo optimalizovaná transportná sieť. Jej ďalšie vrstvy predstavujú rôzne prístupové technológie, pričom každá z nich sa vyvíja, tak aby plne podporovala kompletný širokopásmový prístup. IMS podporuje vývoj a nasadenie „end-to-end“ služieb. Mobilita a komfort užívateľov sa dosahuje prostredníctvom konzistentných a otvorených rozhraní medzi užívateľom a sieťou (UNI, User-to-Network Interfaces), zatiaľ čo otvorené rozhrania sieť-sieť (NNI, Network-to-Network Interfaces) zabezpečujú tzv. interoperabilitu s takými partnermi ako sú napr. iní operátori a podniky.