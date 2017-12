Internetové porno ohrozuje čoraz mladšie deti

Do styku s internetovou pornografiou sa dostáva čoraz viac detí a tínedžerov, najmä prostredníctvom náhodného kliknutia na banner či adresu pornostránky počas surfovania. Touto tematikou sa zaoberali výskumníci univerzity v New Hampshire.

9. feb 2007

Výsledky výskumu ukázali, že zo skupiny užívateľov internetu, ktorí sa dostali do styku s online pornografiou, až 42 percent je vo veku 10 - 17 rokov. Zhruba 66 percent mladistvých povedalo, že si obsah pornografickej stránky prezerať nechceli. "Vek nevinnosti sa pre nich skončil predčasne," uviedol Dr. Michael Wasserman, detský lekár z Louisiany.

Online pornografia bola v štúdii definovaná ako obrázky nahých ľudí, či ľudí majúcich spolu sex. "Je to dnes také obvyklé, že to videl už asi každý," povedala Emily Duhovny. Sedemnásťročná školáčka uviedla, že pop-up okná obrázkov nahotiniek a pornografických scén sa objavujú pri surfovaní neustále. "Spočiatku to bolo šokujúce, časom je to už len otravné. Pikantné obrázky na internete nemusia byť nutne zlá vec, ale nemal by to byť spôsob, akým sa neplnoletí zaúčajú do tajov sexuálnej výchovy," dodala Duhovny.

Najviac detí, ktoré vo výskume uviedli nechcený kontakt s internetovým pornom, sa pohybovalo vo vekovej kategórií 13 - 17 rokov. Menej - 17 percent chlapcov a 16 percent dievčat - bolo medzi desať a jedenásťročnými. Zo skupiny šestnásť a sedemnásťročných, viac než jedna tretina uviedla, že minulý rok navštevovali stránky s pornografickým materiálom úmyselne.

Výsledky prišli z telefonického prieskumu, vykonaného na vzorke 1 500 internetových užívateľov vo veku 10 - 17 rokov, ktorých sa anketári pýtali v roku 2005 so súhlasom ich rodičov. V porovnaní s výsledkami rokov 1999 a 2000, počet detí, ktoré prišli do nechceného kontaktu s online pornografiou, vzrástol z 25 na 34 percent.

Najrizikovejším faktorom pre deti sú programy na báze peer-to-peer, kde sa hojne vyskytuje pornografický materiál, označený pod falošným menom. Na pikantné obrázky v pop-up oknách často narážajú i pri "normálnom" používaní internetu, vrátane návštev chatovacích miestností, online rozhovorov s priateľmi či hrania počítačových hier.

Nastavenie filtrov a inštalácia blokovacieho softwaru pomáhajú zabraňovať podobným neželaným kontaktom, no nemusia byť úplne efektívne. Výskumníci prišli k záveru, že lepšou metódou by bolo "obmedziť agresívne a klamlivé taktiky predvádzania online pornografie, bez bránenia prístupu k legitímnym stránkam".

Psychiatrička Sharon Hirsch z univerzity v Chicagu tvrdí, že kontakt s internetovou pornografiou môže viesť deti k priskorej sexuálnej aktivite alebo ich vystaviť riziku zneužitia deviantmi, pokiaľ navštevujú stránky zamerané na zneužívanie detí. "Vidia veci, na ktoré ešte nie sú emocionálne pripravené, čo im môže privodiť traumu," dodala.

Hlavná autorka výskumu Janis Wolak uviedla, že priskorý kontakt s pornografiou môže u detí skresliť predstavy o tom, čo tvorí vzťah so zdravou sexualitou. Avšak mnoho mladistvých účastníkov výskumu nebolo nijako poznačených tým, čo videli a Wolak povedala, že výskum je nutný pre zistenie ako styk s pornografiou ovplyvňuje detskú dušu.