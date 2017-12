Tender na mobilného operátora spochybňujú aj právnici

Zákon síce priamo nehovorí, že mali byť váhy kritérií zverejnené vopred, ale vraj to z neho vyplýva. Poradca úradu tvrdí, že nebol v konflikte záujmov.

6. feb 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Hoci tretí mobilný operátor O2 začal v piatok fungovať, stále nie je jasné, či mu nehrozí odobranie licencie. Názor bratislavskej Krajskej prokuratúry, ktorá tvrdí, že sa v tendri vyskytli viaceré pochybenia, porušil sa zákon o elektronických komunikáciách a správny poriadok, potvrdil denníku SME právnik Marek Benedik, ktorý sa zaoberá aj oblasťou telekomunikácií.

Problém spočíva podľa neho v tom, že účastníci výberového konania na tretieho mobilného operátora mali vopred poznať váhy jednotlivých kritérií. „Aj keď to nie je v zákone o elektronických komunikáciách priamo uvedené, vyplýva to z neho,“ povedal Benedik. To by mohlo viesť aj k odobraniu licencie O2.

Telekomunikačný úrad sa obhajuje tým, že chcel zachovať konkurenčný boj medzi jednotlivými uchádzačmi. Zároveň podľa neho zákon zverejnenie váh nevyžaduje.

V súčasnosti sa úrad stále zaoberá tým, že tender pre nezverejnenie váh kritérií napadla bratislavská Krajská prokuratúra. Problém preto nekomentuje. Prokuratúra sa stotožnila s názormi dvoch neúspešných uchádzačov o licenciu, konzorcia B Four a spoločnosti Mobilkom Austria.

V konzorciu B Four je investičná skupina Penta a české Radiokomunikace. Na reakciu má úrad 30 dní, ktoré plynú od 19. januára.

Uspokojenie podmienok oproti reálnym plánom

Nezverejňovanie váh kritérií nie je ničím výnimočným. „Aj súkromné firmy totiž občas robia výberové konania bez zverejnenia váh, aby uchádzači ponuky neupravovali tendenčne,“ povedal konateľ poradenskej spoločnosti Capgemini Karl Reindl, ktorá radila Telekomunikačnému úradu v prvotnej fáze príprav tendra.

Stáva sa totiž, že účastníci v ponuke neprezentujú svoje reálne plány, ale snažia sa uspokojiť podmienky súťaže, tvrdí Reindl.

Benedik však oponuje tým, že výberové konanie má byť transparentné. „Záujemcovia by mali predstaviť takú ponuku, ktorá zadávateľovi najviac vyhovuje,“ povedal. Navyše podľa neho neboli dôvody, prečo mali byť váhy pred nimi skrývané.

Benedik upozornil aj na to, že ak nie sú váhy kritérií zverejnené, tak vzniká priestor na korupciu. „Ak by totiž niektorý z uchádzačov vedel, ktoré kritérium je kľúčové, bol by vo výhode,“ povedal. V prípade tendra na tretieho mobilného operátora to bolo kritérium, ako prispeje nový operátor k zvýšeniu konkurenčného prostredia na trhu.

„Chýba garancia, či jeden z uchádzačov nepoznal, ktoré kritérium má najväčšiu váhu,“ povedal Benedik.

Konflikt záujmov vraj nie je

Ďalšou z nejasností, ktorá sprevádza výber konkurenta pre Orange a T-Mobile, je aj to, či nevznikol pri príprave tendra konflikt záujmov. Poradca úradu, spoločnosť Capgemini, mal byť totiž prepojený s víťaznou Telefónicou O2. Konateľ Capgemini Reindl pre SME povedal, že klientmi spoločnosti sú vo svete viacerí operátori, ako napríklad Vodafone, T-Mobile, Orange či Telefónica. „Práve preto, že medzi našich klientov patria spoločnosti, ktoré sa mohli zúčastniť výberového konania a aj ho vyhrať, naša spoločnosť pri tendri úradu neradila,“ povedal Reindl.

Činnosť Capgemini spočívala podľa zmluvy s úradom v poradenstve pri prípravách verejnej diskusie k podmienkam pre vstup tretieho mobilného operátora na trh. Za to dostala podľa hovorcu Telekomunikačného úradu Romana Vavra odmenu menej ako 300-tisíc korún.