Orange sa darí, získal viac ako tri milióny klientov

Orange hospodáril v účtovnom roku 2006 s celkovým obratom takmer 24 mld. Sk a počet jeho aktívnych zákazníkov prekročil ku koncu roka hranicu troch miliónov.

5. feb 2007 o 15:26

Najväčší slovenský operátor Celkové výnosy spoločnosti vzrástli v medziročnom porovnaní o 11,6 % na 23,921 mld. Sk. Najrýchlejšie rastúcou zložkou výnosov boli výnosy z dátových služieb, ktoré v medziročnom porovnaní vzrástli o 15,7 %. Výrazný medziročný nárast výnosov generovali do veľkej miery nové služby 3G siete UMTS, ktorá v súčasnosti pokrýva už všetky mestá nad 20 tisíc obyvateľov a poskytuje rýchlosti dátových prenosov do 3,6 Mbit/s.

Počet zákazníkov prekonal tri milióny

Celkový počet aktívnych zákazníkov siete Orange Slovensko rástol v roku 2006 rýchlejšie ako rok predtým a medziročne sa zvýšil o takmer 11 % na 3 008 552 aktívnych účastníkov. Aj v roku 2006 pokračoval trend postupnej zmeny štruktúry zákazníckej bázy v prospech zákazníkov fakturovaných služieb, ktorí ku koncu roka tvorili viac ako 51 % zákazníckej bázy.

Orange veľa investoval do 3G siete a optiky

Celkový objem investícií do siete a súvisiacej infraštruktúry dosiahol v uplynulom roku viac ako 4,5 mld. Sk a bol tak druhý najvyšší v histórii desaťročnej komerčnej prevádzky spoločnosti Orange Slovensko. Investície súviseli predovšetkým so spustením komerčnej prevádzky mobilnej siete tretej generácie UMTS, vysokorýchlostnej mobilnej dátovej siete HSDPA a pilotnej prevádzky optiky do domu (Orange Homebox). Investície do novej siete, zvýšenie prenosových rýchlostí ako aj zaujímavé komerčné ponuky spojené s novou sieťou viedli k nárastu využívania služieb 3G siete a tým aj priemerného výnosu na zákazníka, ktorý sa, napriek poklesu jednotkovej ceny, medziročne zvýšil o 3,2 % na 724 Sk.