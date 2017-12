Made Man - nemohúca mafia

Mafia má svoje prsty všade. Stačí ohromujúci námet a hráči skočia po danom titule ako dôchodca po zlacnenom tovare. Made Man predstavuje nádherný príklad toho ako to dopadne, keď niekto niečo veľmi chce, ale nedokáže sa pre vec obetovať.

5. feb 2007 o 15:40 Ján Kordoš

Kde je problém? Scénka v aute z kultového Pulp Fuction by nikdy nemala ten správny „říz“ a nikdy by sme nespomínali na francúzsky Big Mac, keby mal tento pokec viac než 5 minút. Chápete? Je síce pekné, že tento spôsob rozprávanie má svoje neoceniteľné čaro, ale základné prvky ohúrenia príbehom proste absentujú. Žiadny prekvapujúci zvrat, žiadne jednoduché narážky, gradujúce rozprávanie, žiadna súvislosť, moment hodný za zapamätanie si osudovej chvíle. Niekto len dostal nápad na toto (graficky vskutku amatérske) rozprávanie príbehu a všetci sťa cvičené opičky skákali od radosti a uznanlivo prikyvovali – lenže niekto možno zabudol na to, že tento spôsob rozmotávania zápletky mal byť použitý medzi 2-3 úrovňami. Ale myslím, že o kvalitne podanom príbehu, dokonca z mafiánskeho prostredia, nemusím po staršej českej Mafii nikomu nič konkrétnejšie rozprávať.

Jedinou úlohou postavičky je strieľať, strieľať a strieľať. Žiadne extrémne zvraty či civilné úlohy alebo nebodaj namáhanie mozgových závitov. Akoby to ani nebola skutočná maf-story. Atraktívne prostredie je tak zásterkou pre tupú akciu. Maximálne tupú, teda ak nerátam priblblé skripty, ktoré ma nechali motať sa desať minút po mape, aby som sa napokon vrátil na jej začiatok, podišiel ku kumpánovi a doslova mu dýchal na chrbát a následne sledoval odpich ďalej formou vety Let´s go. A išlo sa na akciu. Nice. Žiadna možnosť alternatívnej cesty, ktorá by možno aj bola strategicky výhodnejšia, lež nie – konkurenčné klany budú strácať svojich pracantov po desiatkach až stovkách, takže všetky ostatné dvere musia byť uzamknuté, prekážky vhodne pohádzané a aby sa náhodou hráč o niečo nepokúšal, neumožnili tvorcovia postavičke skákať. Milé od nich, aspoň som hneď zo začiatku stratil všetky ilúzie o zaujímavej ceste za rozmotaním príbehu. A to nehovorím o sprznení samotného mafiánskeho kódexu, kedy by podobné búrlivé prestrelky neostali bez odozvy ostatných klanov, takže mohli tvorcovia kľudne obsadiť do hlavných úloh teroristov a večných to záchrancov, americkú armádu, trochu obmeniť textúry a – hurá, máme tu novú hru. Viete čo, radšej na to zabudnite, ešte to nejakým šialeným spôsobom napadne aj tvorcov zo Silverback Studios a budem mať po chlebe.

Výber zbraní je tradičný, po každom protivníkovi ostane jeho vlastná bambitka i s kúskom muníciu. Od tradičných pištolí dostanete na výber medzi automatom, brokovnicou, snajperkou – tradičný to arzenál, pričom v jednom momente môžete frajerovať len dvojicou zbraní. Nesmie chýbať ani efekt spomalenia času, (zbytočné) stealth prvky, ovládanie stacionárnych zbraní a márne som hľadal už len ovládateľné vozidlá a definícia akcie z pohľadu tretej osoby by bola kompletná. Prekvapujúce prvky či hádanky zrejme ostali na veky zamknuté v hlavách vývojárov, takže jediné, čo vám v hre zostáva, je chytiť gumipušku a hor sa na lov. Aby to všetko nevyzeralo až tak okato, veľkohubo niekto z PR oddelenia Silverback Studios prehlasoval, že pre úspešné hranie sa budeme musieť ukrývať za prekážky. Také mafiánske Gears of War na PC. Heh, no, viete... ako vám to – tiež nemáte radi, keď vám niekto s úsmevom na tvári klame, ale v rámci zachovania slušných vzťahov mu pritakáte a obratom ho pošlete do miest, o ktorých sa môže hovoriť až po 22.hodine? Táto výpomoc je využiteľná minimálne a ak aj áno, vďaka zmrvenému ovládaniu je na dve veci. Nezabudnime, ešte nie je 22.hodina.

GRAFIKA 4 / 10

To, čo na obrázkoch vyzerá priemerne, je v skutočnosti a hlavne v pohybe odpudzujúce, až človeka pichne pri srdci nad nemohúcnosťou dizajnéra a grafikov, ktorí za tento paskvil brali dlhé roky pekné peniaze. Textúry sú na dnešnú dobu chabé, rozlíšenie to nezachráni, nové grafické efekty si domyslíme, ešteže sa dá ako-tak zvládnuť animácia pohybov postáv. Pekne sa vyklonia, natiahnu packu, stlačia kohútik, zaklonia sa naspäť – aspoň niečo. Úplnou fraškou je však dizajn úrovní. Nič proti chlapíkovi, ktorý to mal na starosti, ale to radšej mohli uplatiť 10-ročné decko vagónom lentiliek a výsledok by bol rovnaký. Čo si predstavíte pod pojmom cintorín? Okamžite z fleku zaznievajú náhrobné kamene a chodníky medzi nimi. Takže čo tu máme? Náhrobné kamene a chodníky medzi nimi. Keďže je hra zúfalo lineárna, oplotíme tých niekoľko metrov štvorcových vysokým betónovým múrom, aby sa hráč náhodou nestratil. A to je všetko, jedna úroveň je z krku. Vietnam: jeden krtinec, chrám a padla. Sklad – obrovská miestnosť s hromadou krabíc a kontajnerov, ktoré vytvorili bludisko. Pokračovať je zbytočné, znechutenie adekvátne amatérskemu spracovaniu. Nechápem, čím mohla grafika niektorých recenzentov zaujať.

INTERFACE 4 / 10

Ovládanie klasika až na jeden podstatný moment, ktorý výrazne ovplyvňuje aj hrateľnosť. Ono skrývanie sa za prekážku je úplne zbytočné, pretože po vyklonení málokedy hrdina mieri do miest, kde je šanca, že strela neskončí na prekážke, za ktorú sa skrýva, prípadne nedostane od protivníkov hodnotný balíček cukroviniek za polovicu zdravia. Najlepšie je, ak viditeľne nemáte pred sebou žiadnu prekážku, pretože ste medzi dvojicou objektov, no tvorcovia to tak neberú a priehľadná stena jednoducho nie je priestrelná. A potom že bol najlepší spôsob likvidácie zbesilé pobehovanie a killovanie dementných, no nepríjemne presných záporňákov. Na obrazovke sú všetky potrebné údaje, dokonca aj mieriť sa dá, len niekedy sa Joey zasekne o nejakú tú textúru, ale to už nesmie nikoho prekvapiť.

HRATEĽNOSŤ 3 / 10

Mám rád jednoduché, ba priam až primitívne hry. Nepotrebujem neskutočne zamotaný príbeh s brilantným vyvrcholením. Nemusí to byť ultrarealistické, nechýbajú mi licencie, najsamnadupanejšia grafika – dôležitá je hrateľnosť alebo ak chcete zábavnosť celého posedenia pred monitorom. Made Man robí všetko preto, aby začal nudiť a otrávil hráča. Koncept nemusí byť okamžite odsúdený kvôli jednoduchosti. Pamätáte sa na jednoduchú zábavku House of the Dead 3, ktorú som mal tú česť recenzovať? Táto arkáda sa dala dohrať za 20 minút a človek mohol ísť písať recenziu. Podľa toho niektoré články aj vyzerali, ale čert to vezmi. Dôležitým prvkom, prečo House of the Dead 3 nedostala jeden bod a kopanec do zadku, bol jednoduchý – ono to malo svoje čaro a táto automatovka okamžite po dohraní nenápadne nútila do druhého, tretieho, štvrtého... uuups, už sú tri hodiny ráno, tak to pätnáste dohranie necháme na inokedy. Chápete? Made Man je nuda. Áno, strieľa sa tu, ale nemá to svoju atmosféru. V House of the Dead 3 ste sa nepohybovali, iba mierili kurzorom, ale aj tak to bola prepracovanejšia zábava ako v Made Manovi. Niektoré momenty sú fajn, ale keďže trvajú len niekoľko sekúnd, nestoja za zapamätanie. Jatky v čínskej reštaurácii sú spočiatku príjemné. Prvú minútu, potom začnú takmer nekonečné návaly protivníkov nudiť. Vlastne všetko je akoby hrateľnosť-free.

Hranie predstavuje istú výzvu, ale skôr by sa to dalo nazvať tragickým konštatovaním, kto vydrží dlhšie. S nervami. Úprimne, hru som nedohral do konca – úplne v poslednej úrovni mi jednoducho už nervy vypovedali službu a nechcel som ďalšiu polhodinu zabiť opakovaní x-krát videného. Inu, posadil som za monitor môjho otca, ktorý akčné hry žerie všetkými desiatimi a dokonca (teraz veľký nádych) – dohral Specnaz. A vraj to nebolo až tak strašné. Made Man ho bavil asi tak do polovice a potom zahlásil, nech mu nahodím starého Duka, že sa chce baviť a nie nudiť. Stále o tom istom, bez jediného náznaku nápadu ako to celé oživiť. Naskriptované situácie možno prekvapia po prvýkrát, ale keď sa začnú objavujúce sa skupinky nepriateľov znovu a znovu vynárať, začne to niečím smrdieť. Všetko okolo vyzerá mŕtvo, bábky na povrázkoch hrajú svoje absurdné divadielko, ktoré nikoho nezaujíma. A to opakujem – mám rád akčné tituly, aj tie najprimitívnejšie, ale Made Man je úplne prázdny, bez chytľavej atmosféry.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje. Vďaka.

ZVUKY 5 / 10

Jediné, čo sa dá skutočne pochváliť, je dabing hlavného hrdinu, ktorý má ten správne chladný a vypočítavo drsný hlas. Bez zmeny intonácie či výraznej zmeny nálady rozpráva príbeh a to je asi tak všetko. Ozvučenie prestreliek sa nevyhlo priemeru, ale vďaka za to, že tu vôbec je. Protivníci pokrikujú svoje dve-tri naučené vety, takže vyššie ako päť to nebude a najväčšie zásluhy má na tom podmanivý hlások Joeyho.

HUDBA 3 / 10



NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 2 / 10

Hneď na začiatku si povieme všetky klady náročnosti. Umelej inteligencie nie, ale nepredbiehajme. Má to 17 úrovní, čo v konečnom dôsledku znamená, že nudiť sa budete len niečo okolo 8 hodín. Predstavte si, že v spoločnosti toho šialeného chlapíka strávite dlhšiu dobu a ste zrelí na poriadne vypláchnutie mozgu. A alkohol je drahý, navyše vraj škodí a tackajúci človek na verejnosti (ak ste prasatá, tak na pravé poludnie) vyzerá nie práve košér. Dobre, to boli klady (bol len jeden a množné číslo je tým pádom nevhodne zvolené, ale šomrať môžete doma mamičke pri zástere) a poďme na zápory. Aby som nebol hnusný, tiež sem hodím len jeden, zato poriadny kúsok. Nepriatelia sú vo svojej podstate sprostí ako stovka rúra, betónový sokel sa tvári inteligentnejšie a s človek by si po vzhliadnutí ich taktiky radšej sadol na pivo s predajcom Strážnej Veže. Bez urážky. Dokážu sa rozbehnúť, zaseknúť, skryť za prekážku tak, že ich je vidno a nabiehať pod vašu paľbu. Dobrí psíkovia. A ako správni hafani aj riadne hryzú – sú totiž sakramentsky presní a s obyčajnou deviatkou vám strelia do karpiny v ľavom oku. Pri väčších presilách je streľba skutočne smrteľná a jediným riešením sa stáva neustály pohyb alebo skrývanie sa, no spoza prekážky ťažko niečo trafíte vďaka nie práve podarenému ovládaniu. Max Payne predstavoval v tomto smere dokonale vyvážený koktejl, tu je to o náhode. Nie je totiž dôležité nájsť správne miesto na úkryt, ale správne miesto, odkiaľ je protivník zraniteľný a nehne sa zo svojho miesta ani po zásahu, trpko čakajúc na smrť sedí ako sliepka na vajciach. Frustrujúce a nudné zároveň. Navyše to zabíja atmosféru, pretože prostredie tak vôbec nepôsobí živo, ale zúfalo naprogramovane. Nepriatelia vybiehajú vždy z tých istých miest, používajú stále tú istú (nefungujúcu) taktiku. Kto vie, či sa niekto vôbec snažil niečo s umelou inteligenciou niečo spraviť alebo len nahodil do kódu niekoľko if-then reťazcov. V arkádach to všeobecne funguje, ale len do chvíle, keď je všetko dokonale vyvážené, čo vôbec nie je prípad Made Mana.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 3,9 / 10

Odporučiť vám Made Mana nemôžem. Oddychovka – jasné. Avšak príjemná? Určite nie. Na trhu je mnoho starších a kvalitnejších arkád, ktoré majú svoje osobné čaro. Mafiánske prostredie hre nepomohlo, skôr ju ešte viac zabilo, pretože stovky mŕtvych pôsobia príliš absurdne. Všetky kolónky v hodnotení dopadli podpriemerne, ale nie je to nič oproti zmrvenej hrateľnosti. Iste, koncept hry nemôže ponúkať sofistikované spôsoby akcie, avšak keď to škrípe v samotnej jednoduchosti, začína prihárať. Akoby tvorcovia nedali do hry niečo zo seba, niečo, čo nebude hráčom hovoriť, že je lepšie to vzdať, pretože Made Man im bude neustále hádzať polená pod nohy. A bude nudiť, čo najväčší hriech arkád, ktorý sa nielenže nedá odpustiť, ale ani prehliadnuť. Je úplne jedno, že to je budget ako hrom, kašľať aj na cenu vývoja – Made Man nemá dušu. Radšej skočte po starších klasikách za pár babiek, Made Man si zaslúži betónové čižmičky a šup s ním do chladnej vody.