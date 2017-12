Panasonic predstavil v Paríži 11 nových digitálov

Dokážete si predstaviť celosvetovú premiéru nových digitálov v malebnejšom meste ako je Paríž? Ak ide o fotoaparáty nie je dôležité iba to aké funkcie výrobca pridal a ktoré parametre vylepšil, ale hlavne to aké fotografie ponúkajú na výstupe. Ideálne je,

5. feb 2007 o 15:00 Milan Gigel

ak si môžete všetko vyskúšať priamo v teréne – v nočných a denných uliciach fotogenickej metropoly. Ako inak, na tejto akcii sme nechýbali ani my.

Nebude to náhoda, že sa s novými modelmi digitálov roztrhlo vrece. Po spŕške noviniek od Olympusu prichádza s jedenástimi novinkami na trh aj Panasonic, ktorý uviedol tradičnú jarnú kolekciu nových produktov. S príslovečnou japonskou presnosťou a dômyselnosťou boli modely fotoaparátov upravené tak, aby opäť ponúkli čosi navrch. Letná sezóna sa blíži, všetci sa snažia zaujať fotonadšencov novinkami pre prichádzajúcu sezónu.

Na LUMIX seminári určenom pre médiá z celého sveta sa zúčastnil vrcholový manažment Panasonicu, aby ukázal že to s novinkami myslia skutočne vážne. Už to nie je iba o fotoaparátoch ale o životnom štýle. Buď snímate život okolo seba a viete čo vám na vašom fotoaparáte chýba, alebo vám to môže byť úplne jedno.

Takmer jednotná výbava

Po prvýkrát sa všetky novinky z dielní Panasonicu môžu pochváliť rovnakými rysmi. Všetky sú vybavené optickou stabilizáciou obrazu MEGA O.I.S. bez ohľadu na to akým druhom objektívu sú osadené a nechýba ani funkcia Intelligent Image Stabilization. Pre tých čo nevedia o čo ide je dôležité vedieť, že fotoaparáty sú vybavené technológiami, ktoré zabránia rozmazaniu obrazu. Kým optická stabilizácia sa stáva pomaly samozrejmosťou, inteligentné riadenie citlivosti snímača je pri mnohých značkách skôr v plienkach ako inteligentnou funkciou.

Inteligentné ISO – silná zbraň ktorú oceníte

V prípade Panasonicu pribudla v elektronike štvorica senzorov, ktoré vyhodnocujú pohyblivosť objektov v snímanej scéne. Ak v slabých svetelných podmienkach fotografujete statické objekty, nastavená ISO hodnota bude nízka. Ak však pri rovnakom svetle budete fotografovať pohybujúci sa objekt, ISO sa automaticky zvýši aby nedošlo k rozmazaniu. Práve toto je pridaná inteligencia, ktorú ostatní výrobcovia neponúkajú. Aby mohol fotograf-začiatočník využiť možnosti svojho nového stroja naplno, objavuje sa tento režim snímania i priamo na rotačnom voliči režimov s neprehliadnuteľnou ikonou s písmenom „i“. Nastaviť si môžete strop citlivosti, ktorý končí na hranici ISO 1250.

Široké ohnisko a silný zoom sú atraktívne

Širokouhlé 28 milimetrové ohnisko bolo stredobodom záujmu minuloročnej fotografickej sezóny a inak tomu nebude ani tento rok. Interiérové fotografie a snímanie architektúry či prírody sa bez širokého ohniska nezaobídu, rovnako sú však v obľube vysoké zoomy. Je možné ponúknuť široké ohnisko a 10 násobný zoom zároveň? Áno, dokonca nebudete musieť používať ani predsádky.

Šum ustupuje, detaily obrazu vystupujú vpred

Venus Engine III sa stal súčasťou každého nového modelu a v prípade fotoaparátov LUMIX ponúka i ten najspodnejší model takmer identické funkcie ako vlajkové lode tejto značky. Spracovanie obrazu je pri každom modeli rovnaké, líšia sa iba snímače a rozsah v akom dokáže fotograf zasiahnuť parametrami do spracovania. Práca s filtrovaním šumu bola prepracovaná tak aby v tmavých častiach nemizla kresba a aby kontrastné detaily zostávali po filtrovaní šumu neporušené. V porovnaní s Venus Engine II bola podstatne prepracovaná farebnosť slabo exponovaných snímok a pribudlo množstvo detailov, ktoré sa v minulosti z kresby vytrácali. Nový čip znižuje spotrebu o 20 percent, takže zostáva viac energie pre optickú stabilizáciu.

Širokouhlý formát bez kompromisu

Ako inak, dôležitú úlohu hrá i širokouhlý formát fotografií. Aby neutrpelo rozlíšenie fotografií, snímače sú väčšie ako políčko z ktorého sa vyhotovuje fotografia, takže snímky sú umiestnené do opísanej kružnice namiesto toho, aby sa formát 16:9 vytváral orezom zo štandardného formátu 4:3. Širokouhlý formát je dostupný na všetkých nových modeloch bez výnimiek.

Digitálny zápisník do dlane

Zdá sa že by flash pamäť digitálov mohla nájsť svoje uplatnenie. Iba málokto ju využije na fotografovanie snímok a tak zostáva nevyužitá. Špeciálny režim na snímanie máp, cestovných poriadkov, rozpisov a poznámok sa postará o to, aby ste mali neustále všetko dôležité so sebou. Obrázky sa zoomujú a firmvér si pamätá ktorú časť ste prehliadali naposledy. Je to praktické a všetko máte so sebou i vtedy, ak pamäťovú kartu vymeníte. Hlasové poznámky sú samozrejmosťou, takže opäť sme sa dostali o kúsok dopredu – hlavne čo sa turistov týka.

Ak fotky na telke, tak v HD

Keďže životný cyklus fotografií nekončí po prekopírovaní z pamäťovej karty na disk počítača alebo vo fotolabe na papieri, Panasonic sa rozhodol pretlačiť nový trend – prezeranie snímok v HDTV rozlíšení priamo v obývačke. Predstavený bol HD prehrávač s diaľkovým ovládačom s kompozitným výstupom ktorý vám umožní prezentovať fotografie vo vyššej kvalite, ako pri použití kompozitného výstupu fotoaparátu.

Nové funkcie a „facelift“ nových modelov

Ak chcete prilákať nových zákazníkov, nezostáva vám nič iné ako odpozorovať od konkurencie, čo sa dá vylepšiť. Nové verzie firmvérov prinášajú novinky ktoré majú zjednodušiť používanie fotoaparátov. Scénické režimy sú v menu zobrazené formou náhľadových ikoniek namiesto zoznamu, rotačné koliesko je vizualizované priamo na displeji, zvýšil sa dôraz na I.ISO, zdokonalila sa tlač dátumov a plynutia času na fotografie. Pri dovolenke môžete na snímkach vidieť koľký deň vášho pobytu máte pred sebou, pri deťoch a domácich zvieratách sledujete ich vek. Nechýba dvojica náhľadov fotografií v režime prehliadania aby ste využili displej naplno, tlačidlo FUNC zaistí rýchly prístup k nastaveniam tak ako je to pri Canone. Z Nikonu pribudlo burst snímanie rýchlych akcií v malom rozlíšení, pre I.ISO a MEGA O.I.S. bol doplnený diagnostický režim, v ktorom je dvojica ukazovateľov intenzity chvenia a pohybu. Sami sa budete čudovať čo dokážu dnešné technológie spracovať. Otvorte oči a hľadajte detaily, je ich viac ako si myslíte.

Nové modely pokračujú bez väčšej evolúcie

I keď sú telá nových modelov o čosi útlejšie ako pri predchodcoch a snažia sa ponúknuť vyššie rozlíšenia a kvalitnejší výstup, žiadne podstatné zmeny nehľadajte. Skôr vnímajte fakt že za rovnaké peniaze ako v minulej sezóne si kúpite stroj ktorý má vychytané niektoré muchy a pribudli mu funkcie ktoré vám pomôžu fotografovať lepšie.

Pre cestovanie sú ideálne modely TZ2 a TZ3 ktoré vás vyzbroja širokým 28 mm ohniskom a silným 10 násobným zoomom v kvalitne spracovanom kovovom tele. Silnou zbraňou je stabilizácia a riadenie citlivosti, takže bez ohľadu na to či je deň alebo noc, môžete očakávať pekné snímky bez rozmazania. Rýchly reakčný čas, zabudovaná ochrana objektívu a pohotová voľba režimov sú práve tým, čo potrebujete. S takýmto strojom vo vrecku vám nič neunikne. Dva rozmery displejov a voľba medzi 7.2 a 6 megapixelmi budú vodítkom pri rozhodovaní, ktorý z nich chcete.

Populárny rad FZ zaznamenal nový prírastok s modelovým číslom 8. Tento útly ultrazoom s kvalitným objektívom a intenzívnou ovládateľnosťou prostredníctvom manuálnych prvkov prináša niekoľko vylepšení ktoré sa týkajú globálnych funkcií, ale vychutnáte si aj displej a hľadáčik s vyšším rozlíšením a viac manuálnych volieb. RAW formát je odteraz v rámci Lumixov jednotný, takže koniec problémov. Osloví vás nové spracovanie riadenia autofokusu, prínosy oproti predchodcovi FZ7 sú na nezaplatenie.

Medzi štýlovými modelmi pribudla širokouhlá novinka s označením FX30 určená pre rodinnú fotografiu a menej náročných používateľov a ženy, kde sa očakáva silná pomoc zo strany fotoaparátu pri fotografovaní, oproti predchádzajúcej FX07 ide o nečakaný skok vpred.

Z lacnejšieho kraja pochádzajú modely FX12 a FX10 ktoré sa snažia osloviť začiatočníkov s menším rozpočtom, avšak súčasne je zachovaný štýl a komfort dostupný pri vyšších modeloch. Na jedno nabitie dokáže ich akumulátor dodať energiu na viac ako 350 fotografií s rozlíšením 6 resp 7.2 megapixelu, základom je však 35 mm ohnisko.

Úplným lowendom je štvorica modelov LZ7, LZ6, LS75 a LS60 napájaná dvojicou batérií formátu AA, ktoré sú určené pre príležitostné použitie tam, kde je fotoaparát skôr doplnkovou výzbrojou ako predmetom záujmu a koníčkov. Ide o stroje ktoré dokážu ponúknuť múdru automatiku a jednoduchú obsluhu. Opäť je však základom 35 mm ohnisko.

A čo príde ďalej?

Ďalšie novinky s logom LUMIX sa objavia na jeseň aby pokryli tohtoročnú predvianočnú sezónu. Isté však je, že trh sa pomaly nasycuje a tak zákazníci očakávajú čoraz výraznejšie zmeny a pokroky ktoré im nové prístroje dokážu ponúknuť. Kým minulý a predminulý rok patrili medzi silné a ponúkali fotoaparáty ktoré ešte dnes dokážu ponúknuť kvalitné fotografie, zdá sa že nastáva pomalý útlm napredovania a obchodom hýbe viac móda a túžba fotonadšencov po zrkadlovkách. Pošepkáva sa, že novým telom chce osloviť záujemcov i Panasonic. Po L1 by tak mohol prísť na trh nový hráč.