Tipy na víkendové surfovanie

Radi experimentujete s nábytkom, trápi vás kto je interpretom piesne ktorú si tak radi popiskujete pod sprchou alebo neviete kam vyraziť na diskotéku? Povieme vám i to kde nájdete horoskopy, prečo je všetko na webe alebo vám predstavíme politika, ktorý lá

10. feb 2007 o 12:15 (mg)

ka svojich voličov na komické tance.

Vychutnajte si tancujúceho politika

Internet sa stáva jedným z hlavných komunikačných kanálov v kampani pred francúzskymi prezidentskými voľbami. Víťaz niekoľkých posledných prieskumov predvolebných preferencií, kandidát vládnej Únie za ľudové hnutie (UMP) a súčasný minister vnútra Nicolas Sarkozy, oznámil, že spúšťa internetovú stránku www.discosarko.com, na ktorej ho môžu jej návštevníci vidieť tancovať na niekoľko rôznych spôsobov. Sarkozy, analytikmi inak hodnotený skôr ako nezáživný politik, na stránke napodobňuje napríklad Michaela Jacksona či Johna Travoltu.

Zabudli ste názov obľúbenej piesne, stačí zahmkať alebo zapískať

Americká spoločnosť spustila internetovú stránku, ktorá pomôže identifikovať neznámu melódiu piesne, na názov a interpreta ktorej si človek niekedy nevie spomenúť. Stačí ju zahmkať, zaspievať alebo zapískať do mikrofónu pripojenému v počítači a stránka určí, o akú pieseň ide. Stránka www.midomi.com na základe analýzy hlasového záznamu nájde v databáze prislúchajúcu melódiu či ponúkne zoznam piesní, o ktoré by mohlo ísť.

Dobré rady

Ak patríte k tým, ktorí darčeky radšej vyrábajú, ako kupujú, pozrite sa na webovú stránku www.dobrarada.sk. Nájdete tam množstvo tipov, ako blízkym vyrobiť darček. Autori sa tiež venujú „zlepšovákom“ v domácnosti a ponúkajú návody na rôzne ručné práce (pletenie, vyšívanie a podobne). Pre pánov nechýbajú rady, ako si zaviazať kravatu, vyžehliť košele, prípadne, ako opraviť drobné poruchy v domácnosti. Do rubriky „SOS“ môžete prispievať vlastnými problémami, alebo môžete poradiť iným.

Diskotéka v okolí?

Prehľad diskoték vo väčších slovenských mestách ponúka stránka www.diskoteky.sk, stačí si vybrať mesto, prípadne kraj. Z profilu jednotlivých akcií sa dozviete základné informácie ako meno diskdžokeja, presný čas začiatku, prípadne program. Pri niektorých podnikoch stránka ponúka aj obsiahlejšie profily vrátane fotogalérií.

Všetko je na webe

Povráva sa, že všetko čo potrebujete vedieť dokážete nájsť i na webe. Internetovým začiatočníkom sa však môže zdať že je to príliš nadsadené a nedokážu zistiť ani to, ako sa dostať autobusom z jedného mesta do druhého. Práve pre nich je určená štartovacia stránka http://www.vsetkojenawebe.com/, ktorá im zaistí rýchly prístup k najpoužívanejším vyhľadávačom a k praktickým službám na internete bez toho, aby museli rozmýšľať ako sa k nim prepracovať. Jediným kliknutím zaistíte, aby sa otvorila vždy, keď spustíte svoj internetový prehliadač.

Horoskopy, ktoré vám prezradia budúcnosť

Pre niekoho je horoskop kratochvíľou pre pobavenie, iní ich vnímajú ako náhľad do sveta ezoteriky a života, ktorý je vopred predpísaní v riadkoch knihy osudu. Internetový server http://www.horoskopy.sk/ vám odpovie na množstvo nezodpovedaných otázok. Čaká vás výklad budúcnosti z rôznych pohľadov, dozviete sa mnoho zaujímavosti o numerológii či dokonca vykladaní kariet. Ak vás čaká nudný víkend, na tomto webe nejaký ten čas určite strávite.

IKEA: Čo by tvorcov nábytku nenapadlo

Slovo IKEA sa stalo synonymom pre nábytkovú skladačku. Kúpite si čokoľvek, skombinujete to do formy ktorú potrebujete a zariadenie bytu je pripravené na používanie. Výhodou je, že kedykoľvek môžete interiér doplniť o ďalšie prvky, ktoré z políc predajne nevymyznú. Ak máte však dostatočnú fantáziu, dokážete si stavebné diely upraviť alebo skombinovať tak, aby ste dosiahli výsledky ktoré neočakávali ani samotní návrhári nábytkovej skladačky. Na serveri http://ikeahacker.blogspot.com/ nájdete množstvo zaujímavých tipov. Stačí len trocha zručnosti a odvahy aby ste sa pustili do experimentov