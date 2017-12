Služba T-Comu Hlas cez Internet umožní telefonovať rok zdarma

Zákazníci programov Hovorím cez Internet Uni a Total budú po vyčerpaní voľných minút volať zdarma do všetkých pevných sietí na Slovensku.

2. feb 2007 o 11:44

Slovak Telekom prináša pod značkou T-Com novú akciu pre službu Hlas cez Internet. V rámci nej budú môcť všetci zákazníci programov Hovorím cez Internet Uni a Total po vyčerpaní voľných minút volať zdarma do všetkých pevných sietí na Slovensku, počas pracovných dní v čase od 19. do 7. hodiny a celých 24 hodín počas víkendov a sviatkov. Ak si záujemcovia aktivujú službu v čase od 1.2.2007 do 31.5.2007, bude im zriadená za 1 Sk (1,20 Sk s DPH).

Podmienkou na získanie voľných minút je 12-mesačná viazanosť na využívanie jedného z programov Hovorím cez Internet Uni alebo Total. Akcia platí pre nových i existujúcich zákazníkov – novým zákazníkom bude benefit aktivovaný od začiatku používania programu, existujúci ho môžu využiť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Pre bezplatné spojenie bude určujúci typ prevádzky v čase vzniku spojenia, t.j. hovor musí začať počas slabej alebo víkendovej prevádzky. Kompletný prehľad cien pre akciu uvádza nasledovná tabuľka: