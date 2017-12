Burnout Revenge - zraz agresívnych vodičov

Ťažko sa v skutočnosti stane, že pri bezohľadnej jazde iného vodiča chytí niekoho amok a v návale zlosti natlačí arogantné vozidlo na akúkoľvek prekážku. Respektíve sa to stane maximálne raz a po povinnom pobyte medzi štyrmi stenami (či už za mrežami aleb

2. feb 2007 o 9:40 Ján Kordoš

Je to tak – arkádové preteky, v ktorých nejde ani tak o závod samotný, ale skôr o búranie, narážanie, agresivitu či vytvorenie najväčšej masovej havárie, patria medzi hernú špičku. Skôr než si niekto pomyslí čokoľvek o úchylných mozgoch hráčov, odporučím najjednoduchšiu terapiu: vyskúšajte si Burnout: Revenge. Len na pár minút, stačí chvíľa. Na rozdiel od ostatných pretekov totiž nevytáčate motor do najvyšších otáčok kvôli precíznej jazde bez škabancov a dôsledného namemorovania trate. Samozrejme, v prvom rade musíte prísť do cieľa, v druhom je to najlepšie do tretieho miesta a tretí rad sa nepočíta, pretože v ňom stojí zástup lúzrov, ktorí si zasoplenou vreckovkou utierajú obočie a vrieskajú: veď tam nie sú policajti, veď tam nie sú licencované vozidlá, trate sú vymyslené, chýba model poškodenia, všetko je to absurdne nereálne... plong. A mozgy intelektuálov lietajú vzduchom rovnako ako ich irelevantné pripomienky. Je to arkáda. S tým sa musí zmieriť každý, ale práve v zábavnom spracovaní tlie pohlcujúca atmosféra. Burnout: Revenge síce nemá žiadny zamotaný príbeh, žiadneho hlavného hrdinu, špeciálne animované sekvencie, jednoducho na prvý pohľad nič, pri čom by mohol vydržať hardcore alebo občasný hráč. Lenže tam, kde sa v iných tituloch ligoce pozlátko mediálneho balastu, nastupuje v Revenge dnes už nostalgická herná nirvána. Odpustite, ale už dávno ma nedostalo nič tak jednoduché, brilantne vybalansované, pestré a zaujímavé. A hoci postupom času začne pribúdať mierneho stereotypu, vždy sa tak stane až po niekoľkých hodinách žmýkania vysokooktánového potu, takže alibisticky ukazovať prstom na tvorcov nebudem. Navyše je ukazovanie prstom neslušné, všakže.

Ak ste si zatiaľ nemali so sériou Burnout doteraz žiadnu skúsenosť, o to viac by ste sa mali snažiť si tento titul zaobstarať. Niekoľko mesiacov dozadu sa dočkal uvedenia na staršie konzolové systémy, avšak príchod na Xbox 360 sa vydaril omnoho lepšie, než u o stupeň slabšej konkurencie. Criterion Studios skĺbili nielen nádhernú grafiku, ale aj zábavné módy. Okrem jednoduchého preteku sa všetci určite vrhnete na kariéru, v Revenge s názvom World Tour. Postupne odomykajúce sa úrovne získavaním hodnotiacich hviezdičiek zaručia zábavu na niekoľko desiatok hodín. Okrem základného preteku, či už na kolá alebo systémom neuzavretých tratí, privítame postupné odpadávanie posledného závodníka po uplynutí 30tich sekúnd časového limitu alebo časovo obmedzené zbieranie bodov za búranie do civilných vozidiel či nutnosť zneškodniť X protivníkov narazením - tiež do istého limitu. Možností je neúrekom, avšak najzábavnejšou položkou sa istotne stane Crash – hromadná masová havária. Vyberiete si vozidlo, nestaráte sa o pridávanie, iba korigujete smer rútiaceho sa auta a vašou úlohou je získať čo najvyššie skóre za najefektnejšiu masovú haváriu.

Možnosti hrania sú vskutku zaujímavé, avšak plnohodnotné sa stanú len v prípade prijateľných vozov a tratí. Celá zábava sa odohráva takmer výlučne v mestskom prostredí, občas zablúdite do zelenších krajov alebo na široké diaľnice, ale väčšinu času strávite v betónovo-asfaltovej džungli. Postranné uličky vybraných trás sú umelo zaplombované, takže zablúdiť sa nedá, len občas trať ponúkne viacero možností nasledujúceho žíhania. Treba voliť s rozmyslom, pretože kratšia trasa automaticky neznamená rýchlejší dojazd do cieľovej rovinky. Samotný počet tratí je obrovský, neustále sa obmieňa, mení ulice ktorými sa bude prechádzať a podobne. Hoci dané prostredie poznáte, trať sa od predošlých bude vždy líšiť. Čo sa týka vozového parku, okamžite zabudnite na originálne značky – fantázia tvorcov sa nezaprie a v niektorých prípadoch by som nebol proti, keby sa daný krásavec preháňal i po skutočných cestách. Na výber dostanete tradičné osobné vozidlá, športiaky, masívnejšie žihadlá, vany či dokonca dodávku. Nemusíte sa báť – posledne menované špeciálne vozy dostanete na výber len v Crash módoch, inak sa môžete kochať desiatkami športových tátošov, líšiacich sa tromi parametrami: rýchlosťou, hmotnosťou a schopnosťou búrať. Už to nie je o tom, že posledné odomknuté vozidlo je najlepšie. Treba do hrania vložiť trochu rozumu a zvoliť si najvhodnejší typ. Ak máte zlikvidovať 15 protivníkov, určite si do boja nevezmete čiperného tátoša, ale sa radšej spoľahnete na objemnejšie tvary.

Takýmto spôsobom by sa dalo pokračovať ešte dlho, ale je úplne zbytočné zdržovať od hodnotiacej časti, ktorú ponúkne odpovede na doposiaľ nevyslovené otázky. Ono vlastne na Burnout: Revenge ani nie je čo viac opisovať. Jednoduché princípy hrania pochopíte okamžite, pričom netreba dodávať, že ich úspešné aplikovanie v praxi až tak jednoduché nie je a rozhodne si zaslúžia cvik. Burnout: Revenge nie je klasickou arkádou – treba to vedieť a zároveň sa nechať unášať primitívnym a zaujímavým konceptom zároveň.

GRAFIKA 9 / 10

Komentovať grafické spracovanie po zhliadnutí obrázkov veľmi netreba. Ak si myslíte, že použité screenshoty sú obyčajné rendery, musím vás vyviesť z omylu. Hneď po štarte vás zarazí detailné prostredie, ktoré síce v rýchlosti nemusíte vôbec vnímať, ale po krátkej (a nechcenej) zastávke zistíte, že na textúrach sa rozhodne nešetrilo. Aj keď sa niekomu môže zdať priľahlá metropola ako príliš malý kúsok bez väčšej rôznorodosti, samotná štruktúra tratí sa vinie rozličnými štvrťami, s odlišnou architektúrou a predmestie s úzkymi cestami, stúpaniami do vrchov a hornatou krajinou úplne stačí. Ťažko sa hľadá výraznejšia chyba spracovania okolia trate a jediným problémom môže byť obmedzenie voľby jazdy, avšak na druhú stranu sa tak v spleti uličiek nestrácate. Zapracovať by sa dalo aj na väčšej zničiteľnosti terénu, takto si užijete maximálne tak lietajúcich krabíc, ale betónový múrik bude predstavovať neprekonateľnú prekážku so stop-kou pre nešikovných. Ale to by bolo predsa zbytočné hľadanie chýb, pretože deštrukcia sa zameriava primárne na súperov. Aj keď je model poškodenia z vizuálneho hľadiska takmer nulový a jediné, čo sa ničí je doškriabaná karoséria, po pohltení hrou to bude stačiť. Nikomu by neuškodili odlietavajúce plechy či rozbité sklo tak typické pre FlatOut, preto môžem absenciu vizuálneho poškodenia vozidla považovať za jedinú chybičku krásy.

Dôležitým, hlavne pre hrateľnosť, je pocit rýchlosti, ktorý je v Revenge vskutku podmanivý. Využitím blur efektu, znásobený aplikovaním nitra, sa krajina nádherne rozmaže a na rozdiel od série Need for Speed to pridáva atmosfére dôležité body k dobru. Zdá sa to ako maličkosť, ale pocit z vysokej rýchlosti prichádza nenápadne, ale s o to väčšou razanciou vykopne dvere a zahlási, že je tu. Automobily samotné síce nevychádzajú zo skutočných vozidiel, ale ako som už spomínal, niektoré kúsky by mohli inšpirovať samotných dizajnérov, pretože si vytvorili okolo seba špecifickú auru, ktorá sa dokáže pretransformovať až do zbožňovania a neustáleho využívania daného miláššika. Možnosť uloženia replay-u je síce obmedzená na 30 sekúnd, ale aspoň si môžete zaznamenať len tie najlepšie momenty bez zbytočne dlhých minút „obyčajného“ búrania. Pri zlikvidovaní protivníka nasleduje spomalené zopakovanie záberu efektne umiestnenou kamerou. Narazenie si tak môžete vychutnať, respektíve po vlastnom zničení uvidíte, kde ste urobili chybu, že vás súper takto poľahky zničil. A áno, odplata ho neminie, pretože práve spomalené zábery dokazujú silu zobrazenia toho najdôležitejšieho. Mohli by zaraziť trochu dlhšie doby nahrávania, ale tie sú vraj výrazne rýchlejšie než u predchodcov, takže aspoň aký-taký posun vpred.

INTERFACE 9 / 10

Na ovládaní gamepadom nenájdete výraznú chybu, najdôležitejšie je totiž vyberanie zákrut, na precíznu prácu s plynom a brzdou sa tu príliš nehrá. Kamera umiestnená za vozidlom je najlepším možným riešením, pohyb v menu zjednodušený, avšak trochu prekvapil mierne chaotický systém odomykania nových výziev v kariére, čiže tratí. Celý šampionát je rozdelený do viacerých tried, pričom sa vám postupne otvárajú po nazbieraní istého počtu hviezdičiek. Jasné. Lenže niektoré trate v nižších súťažiach ostanú zavreté, pretože je nutné nazbierať viac hviezdičiek než na otvorenie novej triedy. Vracanie sa späť do nižších úrovní sa stáva hľadaním niečoho nového. Je to síce zaujímavý systém, ale v niektorých prípadoch trochu nepraktický. Keby bol použitý systém rolovacích menu, všetko by bolo zjednodušené, ale neustálym potvrdzovaním musíte prechádzať z menu do menu a to už tak user-friendly nie je. Preto jeden bod dolu. Inak je ovládanie úplne prirodzené, teda ak súhlasíte s arkádovým vzorom pre totálnu jednoduchosť.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10



Pritiahnutie k obrazovke nádherným spracovaním rýchlosti sa nedá opísať. Nie je to síce realistický simulátor, ale zo spracovania Revenge priam sála rýchlosť a vy cítite pri uháňaní diaľnicou a vyhýbaní sa vozidlám adrenalín až niekde pri strope. A to nehovorím o jazde v protismere. Vozidlá menšie ako autobusy a kamióny môžete pokojne naberať, takže lietajúce vozidlá umocňujú akčný zážitok. Nenávidené väčšie automobily zabezpečia vaše potupné zničenie. Nech sa na to pozriem akokoľvek, famózna chytľavosť ma neprešla ani po približne 15 hodinách hrania, čo býva v ostatných tituloch čas, kedy je všetko dohrané alebo zúfalo zívam nudou v snahe doraziť tú ktorú hru. Neustále odomykanie nových vozidiel, vyhrávanie špeciálnych bonusov, odplaty (zničenie protivníka, ktorý vás predtým dostal), ale hlavne dojem z rýchlosti pri mihajúcej sa krajine má blahodarné účinky na telo i ducha.

MULTIPLAYER 8 / 10

Podpora viacerých hráčov sa zlepšila. Ako príklad uvediem mód, pri ktorom je jeden tím zložený z hráčov nútený dôjsť do cieľa a druhý ich musí zlikvidovať. Alebo môžete len tak súperiť so živými protivníkmi. Ako spestrenie singleplayeru beriem, avšak až tak veľmi som ho nevyužíval.

ZVUKY 7 / 10



HUDBA 9 / 10

Soundtrack neznámych kapiel. Rap, punk, rock a techno. Nádhera. Takto by sa to dalo vyjadriť v skratke, ale keď si niektoré melódie ostanú vryté vo vašej hlave a pospevujete si ich (sick, dobre, v mojom prípade len pohmkávate, pretože vystrašiť okolie svojim slávičím hlasom... Hirošima hadr) všade a často si len tak užívate agresívne skladby, ktoré poháňajú vpred. Uf, v niektorých prípadoch sa mi dokonca zdalo, že môj výkon bol lepší pri riadnom vypalováku. Dobre, kecám, ale hudba je famózna, skutočne ženie za lepšími zajtrajškami. Možno to bol len bug u mňa, ale po niekoľkých hodinách sa hudba vypla. Zrejme poistka proti niekoľkohodinovému maratónu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Tratí je mrte, výziev jak by dal a keď sa rozhodnete splniť všetky úlohy na maximálne možnú známku – a hra vás do toho núti, takže vy si túto možnosť vyberiete napriek zvyšujúcej sa frustrácií z náročnosti v posledných úrovniach – zaberie niekoľko desiatok hodín. Hodín výbornej zábavy. Pre niekoho však môže byť odradzujúci fakt, že svojim súperom nikdy neuniknete, na druhú stranu sa ani oni nezbavia vás. Spojenie s pelotónom imaginárnym lanom síce uberá na strategickom užívaní si prvej pozície zo šestice pretekárov, avšak Burnout: Revenge nie sú klasické preteky. Ide práve o kontakt s protivníkom, preto je tento fakt z mojej strany hodnotení kladne, v iných tituloch by som nadával až by sa okolie červenalo. Inteligencia protivníkov sa líši podľa postupu v hre. Zo začiatku úplne sú úplne neškodní, neskôr agresívni sťa redaktor znovu píšuci článok po výpadku elektriny a neuloženom texte. Parchant vietor.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,7 / 10

Na začiatku testovania Burnoutu: Revenge by som si nepomyslel, že sa titul ladne prehupne cez osem bodov, ale nakoniec som minúty dumal nad tým, prečo neprekročiť hranicu deviatich bodov. Je to sakra zábavné, arkádovo chytľavé, graficky úchvatné a s výborným soundtrackom. Ale stále je to len Burnout, ktorý sa dostal na novú platformu a môže ohúriť nové publikum. Nie je to nič prekvapujúco a závratne originálne, avšak nič to nemení na agresívnej atmosfére, ktorá to do vás pumpuje pokým neodpadnete. A tak má predsa kvalitná hra vyzerať, nie?