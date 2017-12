Sieť O2 už beží. Podarilo sa nám uskutočniť prvý hovor a fungujú aj SMS

Sieť tretieho mobilného operátora O2 už beží. Mobilný telefón s predplatenou kartou O2 Jednotka ožil päť minút po polnoci a s telefónom sme uskutočnili prvý testovací hovor.

2. feb 2007 o 0:30 Marián Pavel - SME online

Ak sa váš telefón nedokáže prihlásiť do mobilnej siete ani po opakovanom reštarte, nájdite si v menu položku Voľba siete a nechajte si manuálne vyhľadať siete. Potom zvolte sieť T-Mobile SK. Telefón by sa do nej mal bez problémov prihlásiť.

Na displeji mobilného telefónu sa zobrazuje názov hosťujúcej siete, teda T-Mobile SK. V niektorých modeloch mobilných telefónov by sa pod týmto názvom mal objaviť aj názov domácej siete, O2 SK.

Prvý hovor sa nám podarilo uskutočniť napriek tomu, že v manuáli predplateného balíčka sa píše v pokynoch, že kartu treba aktivovať zavolaním na telefónne číslo 0949 949 949. Zároveň sme z karty bez problémov odoslali aj prvé esemesky, ktoré boli v sieti T-Mobile i Orange okamžite doručené.

Zdá sa teda, že nový operátor O2 spustenie siete v spolupráci s hosťujúcim T-Mobile zatiaľ zvládol bez problémov.

AKTUALIZOVANÉ 10:55 Na SIM kartách je automaticky zapnutá služba CLIP a CLIR. Na telefónoch, ktoré podporujú zobrazovanie informačných kanálov sa tiež automaticky zobrazuje lokalita, v ktorej sa telefón nachádza. O2 má zatiaľ problémy so zobrazovaním informačných SMS o výške kreditu, ktoré zákazník získa odoslaním kódu *100*# v podobe hovoru (stlačením zeleného tlačidla). Spätná SMS síce obsahuje informácie o aktuálnom zostatku, no údaj o platnosti kreditu je odseknutý a zákazník sa ho nedozvie (testované na Nokii 6070).

Sledujte článok, priebežne ho dopĺňame o ďalšie informácie.