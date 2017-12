O2 ukončil registráciu zákazníkov, o polnoci bude možné prvý raz volať

O2 dnes ukončil registráciu záujemcov o predplatenú kartu O2 Jednotka. Ďalších začne registrovať až na konci februára, keď predstaví ponuku pre zákazníkov s predplatenými kartami.

1. feb 2007 o 16:46 Marián Pavel - SME online

AKTUÁLNE: V sieti O2 sme uskutočnili prvý testovací hovor a pokúsili sme sa odoslať esemesky do oboch konkurenčných sietí. Ako sme uspeli?

O polnoci spustí O2 svoju sieť. Zákazníkov s predplatenými kartami O2 spoznáte podľa novej predvoľby 0949. Mobilná sieť O2 bude v prvých mesiacoch fungovať v národnom roamingu operátora T-Mobile. Ak si vyzdvihnú kartu všetci registrovaní zákazníci, sieť T-Mobile sa bude musieť na konci mesiaca vysporiadať s viac ako 500 tisíc zákazníkmi O2. Nový operátor mieni postupne stavať svoje vysielače po celom Slovensku a režim národného roamingu bude v miestach s pokrytím vypínať.

Predregistrovaní zákazníci si môžu kartu stále objednať

Napriek tomu, že operátor ukončil registráciu nových zákazníkov, všetci tí, ktorí sa zaregistrovali, no SIM kartu si neobjednali tak môžu urobiť do 31. marca 2007. Operátor však oznámil, že od 1. februára mení podmienky vydávania karty. Doposiaľ zákazníci za štartovací balíček zaplatili 50 Sk, no na karte dostali počiatočný kredit v rovnakej výške. Teraz získajú balíček s 50-korunovým kreditom za zvýšený poplatok 100 Sk.

Zákazníci, ktorí si kartu už objednali musia čakať na zásielku Slovenskej pošty. Operátor postupne rozosiela štartovacie balíčky podľa poriadia, v akom si ich zákazníci objednali. Všetkých by mal uspokojiť najneskôr do konca februára.

Počas februára sa budú otvárať predajne

Už sme vás informovali o tom, že O2 začína budovať nové predajne. Jedna z nich bude aj na námestí SNP v Bratislave. Operátor však zatiaľ všetky detaily tají, prvé predajne otvorí do konca mesiaca. Dobíjacie kupóny začne predávať od zajtra v sieti 2000 predajní po celom Slovensku. V rovnakej sieti mieni o mesiac predávať aj predplatené karty.