Spoločnosť Sony zaznamenala prepad

1. feb 2007 o 11:44 Ján Kordoš

Čo sa týka Playstationu 2, tej sa predalo behom tretieho kvartálu minulého roku 4,11 miliónu kusov – 23% prepad, ale s príchodom PS3 sa to dalo čakať a dosluhujúcej konzole nepomohla ani výrazne znížená cena. Handheld PSP bol na tom ešte horšie, keď si ho zaobstaralo len 1,76 milióna užívateľov, čo činí o 76% menej než za predošlé obdobie. Nintendo so svojim NDS pomaly vytláča drahšie PSP, ktoré síce ponúka omnoho lepšie technické spracovanie, ale kvalitných hier je naň výrazne menšie množstvo než na platformu s dotykovým displejom. Softvérový predaj zaznamenal prepad pri PS2, nárast pri handhelde a hier na Playstation 3 sa predalo celkovo 5,2 miliónov kusov. Slušný rozbeh, avšak vedenie Sony čakalo určite viac. Uvidíme ako to napokon dopadne, zatiaľ Sony dopláca na príliš drahý hardvér a na absenciu výrazného hitu na svoj next-gen.

Zdroj: PR