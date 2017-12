Nemci chcú dokázať, že sú lepší než diabolský kráľ

1. feb 2007 o 11:34 Ján Kordoš

Príbeh síce nepatrí k totálne pohlcujúcim zápletkám, jednoducho však vysvetlí prečo vlastne máme všetkých tých trollov, goblinov, kostlivcov a ostatnú háveď sekať. Grafické spracovanie oproti minulému dielu pokročilo o jedno D, čo je síce krok s dobou, aký dopad to bude mať na hrateľnosť, netušíme. Rozhodne sa však tvorcovia chvália v prehláseniach a rozhovoroch nádhernými grafickými efektmi. Ak sme niekedy dávno výskali od radosti pri fireballe osvetľujúcom temné chodby kobiek v Dunegeon Keeperovi, dnes to považujeme za samozrejmosť a práve Sacred 2 sa pokúsi o podmanivú vizáž. Nebude chýbať ani nádherná voda, časticové efekty a tvorcovia z Ascaronu sa dušujú, že kamera nenechá hráča bezmocne tápať v neprehľadnosti. Príjemne vyzerá aj možnosť dobrovoľného preťahovania hernej doby, pretože k dispozícii bude okrem mora povinných úloh aj množstvo postranných, ktoré budú často originálne a za ich splnenie získate špeciálne predmety, objavíte nové lokácie, ktoré by vám inak unikli. Nebude chýbať ani jazda na koni, ku ktorej pribudnú aj rôzne lietavé potvorky. Sacred 2 príde už v marci a pri kontrolovaní release-listu musíme všetci slastne pozerať do budúcnosti – tohtoročná jar bude neskutočne natrieskaná.

Zdroj: GGMania, Gamespot