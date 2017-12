K programom Podnikateľ získajú zákazníci každý rok nový akciový telefón

T-Mobile predstavil inovované mesačné programy Podnikateľ, ktoré živnostníkom, podnikateľom a menším firmám prinášajú zjednodušenú tarifikáciu.

1. feb 2007 o 10:24

Vybrať si môžu spomedzi štyroch programov Podnikateľ 90, 150, 300 a 600, ktoré sa líšia mesačným poplatkom, počtom voľných minút a cenou za minútu hovoru po ich prečerpaní. Po prevolaní voľných minút umožňujú programy Podnikateľ telefonovanie do všetkých sietí na Slovensku za jednotnú cenu bez ohľadu na to, či volajú v silnej alebo v slabej prevádzke. Napríklad s programom Podnikateľ 600 zaplatí zákazník za jednu minútu hovoru do ktorejkoľvek siete na Slovensku 3,20 Sk a počas víkendov či sviatkov v domácej sieti 1 Sk. Aktivačný poplatok pri všetkých programoch Podnikateľ je 299 Sk s DPH.

Ku každému programu Podnikateľ si zákazník môže vybrať z ponuky mobilných telefónov od 1 Sk. Od 1. februára 2007 majú zákazníci s mesačným programom Podnikateľ 300 a Podnikateľ 600 navyše možnosť získať nový telefón za akciovú cenu každý rok. Nový mobilný telefón si v rámci 24-mesačnej viazanosti môže zákazník kúpiť po uplynutí 12 zúčtovacích období - k programu Podnikateľ 300 za akciovú cenu ako pri programe Podnikateľ 90 a k programu Podnikateľ 600 za akciovú cenu ako pri programe Podnikateľ 150. Ponuku nového telefónu každý rok je možné využiť do 31. decembra 2007. Jedinou podmienkou aktivácie programu Podnikateľ je predloženie dokladu o podnikaní a pridelené IČO.

Cena za minútu po vyčerpaní

predplatených minút Mesačný poplatok Voľné minúty v SR Všetky siete v SR Víkendové hovory v domácej sieti Podnikateľ 90 499 Sk 90 5,20 Sk 2,50 Sk Podnikateľ 150 799 Sk 150 4,50 Sk 2,00 Sk Podnikateľ 300 1499 Sk 300 3,90 Sk 1,50 Sk Podnikateľ 600 2699 Sk 600 3,20 Sk 1,00 Sk

Ceny sú uvedené bez DPH. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách po prvej minúte hovoru.

Programy Podnikateľ si môže aktivovať každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. Pri programoch Podnikateľ nie je možná aktivácia Balíčkov Viac. Všetky ostatné volania a služby sú spoplatňované podľa aktuálneho Cenníka mesačných programov a služieb platného pre program Relax 200.