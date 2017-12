Ešte skôr ako Apple iPhone prichádza jeho prvý vážny konkurent LG Prada KE850

LG už oficiálne predstavil svoj prvý inteligentný telefón s dotykovou obrazovkou KE850, ktorý na trh uvádza spoločne s módnou značkou Prada.

1. feb 2007 o 9:45 Marián Pavel - SME online

LG je zároveň prvý výrobca mobilných telefónov, ktorý koncept mobilu s veľkým dotykovým displejom začne predávať. Podobné projekty Nokia Aeon a BenQ-Siemens Black Box ostali len na papieri a Apple začne svoj iPhone s podobnou koncepciou predávať až v polovici roku (do Európy sa však dostane zrejme až pred Vianocami).

LG Prada posúva mobilné telefóny o kus ďalej

Podľa vyjadrení spoločnosti LG módny dom Prada neponúkol len marketingovo silnú značku, ale významne ovplyvnil aj dizajn, viaceré prvky užívateľských vlastností ako je dotykové rozhranie, vyzváňacie tóny, prednastavený obsah, príslušenstvo k mobilnému telefónu, alebo exkluzívny kožený obal inšpirovaný tradíciou talianskych majstrov.

Za rozmery 98,8 × 54 × 12 mm vďačí LG Prada veľkému trojpalcovému širokoúhlemu displeju s netradičným rozlíšením 240 x 400 bodov. Dotykový displej slúži ako multifunkčný ovládací interface telefónu, podľa situácie sa mení na klávesnicu alebo menu s veľkými ikonami. Keď sa telefón nepoužíva, svietiace ikony zmiznú.

Výbava uspokojí zrejme každého

LG si dalo záležať nielen na príjemnom dizajne, ale aj na to, aby dostala funkcie dobre vybaveného zariadenia do tela tenkého len 12 mm.

Trojpásmový telefón funguje len v sieti GSM, podporu sietí tretej generácie si LG pravdepodobne ponechalo do ďalej verzie telefónu. Okrem GPRS bude možné na prenos dát použiť aj EDGE. Okrem výbavy pre manažérov vrátane e-mailového klienta a prehliadača kandelárskych dokumentov ponúka LG Prada predovšetkým multimediálne funkcie. Na veľkom displeji bude možné pozerať filmy a videá vo formátoch MPEG4, H.263, H.264, ale napríklad aj kontrolovať fotografie zo zabudovaného fotoaparátu s rozlíšením 2 megapixely.

LG v tomto zariadení predstaví kvalitnú optiku Schneider-Kreuznach. Nechýba, samozrejme, ani MP3 prehrávač s podporou formátov MP3, ACC, ACC+, WMA a Real Audio. Hudbu možno prehrávať na pozadí. Veľkosť internej pamäte výrobca neprezradil, no možno ju rozšíriť prostredníctvom pamäťovej karty microSD. Dáta možno prenášať buď bezdrôtovo cez Bluetooth 2.0, alebo cez USB kábel s podporou režimu USB Mass Storage.

Telefón LG PRADA by sa mal dostať do predaja už v týchto dňoch v cene už od 600 Euro v predajniach mobilných telefónov a vo vybraných obchodoch PRADA vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku a Taliansku a od konca februára 2007 v ázijských krajinách ako je Hongkong, Tchaj-wan a Singapur. Kórejská verzia telefónu má byť uvedená na trh v druhom štvrťroku 2007. Kedy príde LG Prada na Slovensko sa nám zistiť nepodarilo.