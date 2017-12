Charles Roselli verzus Sunday Times

Nestrieľajte na vedcov, robia, čo môžu. Táto parafráza nápisu z klasických westernov by možno mala visieť v niektorých laboratóriách. Na dverách doktora Roselliho z Oregonskej univerzity určite.

1. feb 2007 o 0:00 Michal Ač

Vedci sa občas stretnú s nepochopením až s vyloženým nepriateľstvom. Presvedčil sa o tom na vlastnej koži Charles Roselli a jeho ľudia z Oregonskej univerzity pre zdravie a vedu v USA. Otvorenú nepriazeň širokého publika si získali dlhodobým štúdiom mechanizmov, ktoré vedú k homosexuálnej orientácii baranov.

Kontroverzné otázky

Samozrejme, ide o otázky, ktorým zvykneme hovoriť kontroverzné, pretože sa dotýkajú citlivých ľudských záležitostí. Články v médiách však Roselliho výskum tak prekrútili, že keď sa do problému zamiešali blogeri, vedcom bolo poriadne horúco.

Charles Roselli sa viac ako päť rokov snaží zistiť, aké fyziologické zvláštnosti by mohli objasniť fakt, že osem percent baranov nechce mať sex s ovcou, ale s baranom. Cieľom tejto práce, ktorá mala a má ohlas v popredných svetových vedeckých žurnáloch, je pochopiť základné mechanizmy, ktoré riadia sexuálnu orientáciu a správanie. Roselliho tím našiel napríklad rozdiely v štruktúre mozgu homosexuálnych a bisexuálnych baranov (ide o malé, ale zreteľné rozdiely v časti mozgu zvanej hypotalamus). Jeho štúdia teda poslúži v praxi, pretože samozrejme homosexuálne barany nebudú vhodné na oplodňovanie.

Verejný útok

Ako teraz pripomenuli New York Times, verejný útok na vedcov sa začal na jeseň 2006, keď sa ozvali členovia zo skupiny Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami (PETA - People for the Ethical Treatment of Animals). Na vedca sa hrnuli urážky od ochrancov zvierat za to, že týra a zabíja ovce, a od gayov za to, že chce liečiť homosexualitu. Londýnske Sunday Times Roselliho výskum priam dezinterpretovali. V článku Vedci, ruky preč od homosexuálnych oviec napísali, že Dr. Roselli úspešne lieči homosexuálne ovce pomocou hormónov. Autori tvrdili, že členovia jeho tímu implantujú do mozgov oviec špeciálne prístroje, čo tiež nie je pravda. "Prípad sa stal názornou ukážkou, ako môžu médiá pozmeniť zmysel vedeckej práce," konštatujú New York Times.

Do diskusie sa zapojila aj známa bývalá tenistka českého pôvodu Martina Navrátilová, ktorá sa netají svojou homosexualitou. Podľa nej vraj výskum vyzerá ako pokus nájsť spôsob, ako ešte pred pôrodom určiť budúcu sexuálnu orientáciu. Označila ho za krutý a nezmyselný a vyzvala vedcov, aby ho okamžite prerušili.

"Dúfam, že sa usmažíte v pekle"

Po blogoch sa prehnala vlna urážok a vyhrážok. Výsledkom kampane, ktorú zorganizovala PETA, bolo dvadsaťtisíc protestných e-mailov do Oregonu. V niektorých si pisatelia skutočne nebrali servítky: "Ste ničomní zabijaci zvierat a treba vás zastreliť." "Dúfam, že sa usmažíte v pekle." "Kiež by ste skapali."

Roselli spolu so zástupcami univerzity však všetkým autorom e-mailov odpovedali. Vysvetľovali, že nejde ani o liečenie homosexuality, ani o manipuláciu so zárodkami pred narodením. Ide o to, aby sme konečne pochopili, aké základné mechanizmy záhadný fenomén homosexuality predurčujú. Ľudská sexualita je zložitý jav, ktorý nemožno redukovať na jednoduché spojenie štruktúry mozgu a hormónov. Vysvetlili aj to, že PETA zle interpretovala slovo "kontrola", ktoré použil v jednom článku Roselli. Mal samozrejme na mysli mechanizmus kontroly, zabudovaný do ľudského organizmu, zatiaľ čo šéf PETA to pochopil ako praktický návod, ako kontrolovať sexuálnu orientáciu.

"Je neprípustné, aby sa PETA chytila jedného slova, zmenila jeho význam a ukázala, že robíme to, čo zjavne nerobíme," komentoval to Roselli.

Osemnásť proti štyrom miliónom

Vedci pri výskume museli zabiť niekoľko zvierat, aby mohli študovať ich mozog. Dodržiavali však štandardy, ktoré nariaďujú humánne zaobchádzanie so zvieratami. "Prečo by sme mali hovoriť o tom, kto zabil osemnásť oviec, keď sa v našej krajine pre odev a pre stravu zabíjajú každoročne štyri milióny oviec?" čudoval sa Roselli. V spore ho podporil aj prestížny Národný inštitút zdravia (NIH). Sám vedec na druhej strane uznal, že jeho vyjadrenia mohli byť jednoznačnejšie. Zdôraznil, že myšlienky o "vylepšovaní" ľudí ho rozhorčujú rovnako ako jeho kritikov.

Samozrejme, nik netvrdí, že výskum Roselliho neobsahuje etické problémy. Root Wolpe, profesor psychiatrie z Pennsylvánskej univerzity, označil za znepokojivú perspektívu, že rodičia raz naozaj budú môcť rozhodnúť, či chcú homosexuálne dieťa. K tomu môže výskum sexuality dospieť. Wolpe však súčasne dodal: "Toto znepokojenie je lepšie nasmerovať tak, aby sa zmenil vzťah spoločnosti k homosexuálom, a nebrániť základnému výskumu v sexuálnej oblasti."