Azyl pre marsovský život by sme asi mali hľadať hlboko pod zemou

1. feb 2007 o 0:00

Na Marse dnes zrejme môže byť nanajvýš mikrobiálny život. A to pod povrchom. Lebo iba tam sa podľa všetkého vyskytuje kvapalná voda, pre život nevyhnutná. No nielen preto. Vrstva horniny ho chráni pred biologicky škodlivým žiarením Slnka a z Galaxie, ktoré cez riedku atmosféru a slabé magnetické pole Marsu v plnej sile preniká k povrchu. V časopise Geophysical Research Letters to napísal Lewis Dartnell z Univerzitného kolégia v Londýne (Veľká Británia) s kolegami.

Ako najsľubnejšie pre pátranie aspoň po fosíliách mikrobiálneho života sa im vidia geologicky mladé krátery, rokliny a čerstvo obnažený ľad. Napríklad zmrznuté "more", nedávno objavené v sopečnej oblasti Elysium. Celkom v bezpečí pred žiarením by však marsovské mikróby boli až v hĺbke niekoľkých metrov. To presahuje vŕtacie možnosti jestvujúcich a zatiaľ aj pre dohľadnú budúcnosť plánovaných výskumníkov červenej planéty.

(urb)