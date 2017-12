Slovenské média lákajú na blogy nových čitateľov

Už takmer všetky významné tlačené médiá na Slovensku ponúkajú svojim čitateľom na svojich internetových stránkach denníčky, takzvané blogy, prostredníctvom ktorých môžu vyjadrovať svoje názory.

5. feb 2007 o 0:00 (čtk)

Zástupcovia médií sa zhodli, že prostredníctvom blogov chcú čitateľom ponúknuť možnosť vyjadriť svoje názory alebo reakcie na aktuálne témy. Vďaka novým materiálom navyše stúpa aj návštevnosť ich stránok.

Priekopníkom "blogovania" bol denník Sme, ktorý postupne nasledovala Pravda ale aj ekonomický týždenník Trend. Blogy na internete ohlásil už aj denník Hospodárske noviny. Bulvár, napriek najväčšej čítanosti, zatiaľ možnosť vyjadriť svoje názory okrem diskusných príspevkov neposkytuje. "Cieľom bolo ponúknuť čitateľom trochu odlišný pohľad na svet. Zároveň sme chceli cez blogy získať pre Sme nové témy, ktoré sa bežne v novinách neobjavujú: napríklad osobné postrehy, úvahy, skúsenosti ľudí s rôznymi firmami či inštitúciami, viac správ z rôznych regiónov a tiež texty z mnohých krajín, kde Sme nemá svojich redaktorov, ale žije tam veľa našich blogerov," povedal ČTK vedúci sme.sk Tomáš Bella.

V súčasnosti komunita na stránkach blog.sme.sk združuje takmer 5500 ľudí, aktívne prispievajúcich je necelých 600. Témy ich článkov zahŕňajú takmer všetky oblasti od rodiny, cez spoločnosť a politiku až po informačné technológie.

Pravda ponúkla na svojich internetových stránkach blogy tento mesiac. Spojila sa s prevádzkovateľom portálu blog.sk a spoločne budú spravovať stránky blog.pravda.sk. Získala tak takmer 3000 prispievateľov, nie všetci sú však aktívni.

Prispievať na tieto blogy môže každý, musí však splniť stanovené podmienky. Sme napríklad vyžaduje meno aj fotografiu prispievateľa, ktoré obvykle aj zverejňuje. Pravda si meno tiež vyžaduje, ostatným čitateľom sa môže bloger

predstaviť aj svojou prezývkou. Oba denníky tiež môžu najzaujímavejšie príspevky z internetu zaradiť na stránky novín.

Odlišný prístup k blogom má týždenník Trend. Spustil ich koncom vlaňajška, medzi hlavných prispievateľov patria redaktori novín a ekonómovia. Založiť vlastné denníčky na stránkach blogy.etrend.sk si teda nemôže každý, Trend si autorov vyberá.

Hospodárske noviny, ktoré sa tiež venujú hlavne ekonomickým témam, pripravujú blogy na budúci týždeň na adrese hnblog.sk. "Našou predstavou je, že by mal byť blog postavený predovšetkým na príspevkoch celebrít z ekonomiky, politiky, či kultúry. Samozrejme, priestor poskytneme aj našim redaktorom, šéfredaktorovi alebo napríklad generálnemu riaditeľovi vydavateľa," uviedol zástupca šéfredaktora Juraj Danielis.

Blogy si môžu založiť aj redaktori ďalších médií. Vzťahujú sa však na nich odlišné odporúčania ako pre ostatných prispievateľov. Napríklad Sme svojim redaktorom navrhuje, aby do blogov napísali to, čo sa "do novín nezmestilo". Môžu napísať aj svoj osobný pohľad, zatiaľ čo do tlačeného vydania sa vyžadujú nezávislé hodnotenie.

Prísnejšie pravidlá platia pre redaktorov Trendu. "Interní reportéri a redaktori sú pri blogovaní 'regulovaní' trochu viac ako externí blogeri. Čitateľ si ich spája so zamestnávateľom a blog sa prevádzkuje pod jeho značkou, publikovanie preto nemôže byť úplne voľné - hoci je výrazne voľnejšie ako v tradičných médiách vydavateľa," uviedol výkonný šéfredaktor eTrend Jaroslav Matyáš. Presné pravidlá pre svojich zamestnancov ešte Trend pripravuje.