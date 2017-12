Sardely a patagónska príroda

Prírodovedci a ochranári upozornili na rizikovosť argentínskych plánov rozšíriť rybolov pri pobreží Patagónie, kde žijú unikátne kolónie zvierat a vtákov.

11. jan 2007 o 0:00

Patagónske kolónie tučniakov patria k najväčším na svete. Každoročne ich prichádza pozorovať množstvo ekoturistov. Plánovaný komerčný lov hlavnej potravy tučniakov to nepochybne ohrozí.(Zdroj: E. SKEWGAR)

Elizabet Skewgarová z Washingtonskej univerzity v Seattle (USA) s kolegami z vlastnej inštitúcie a Nadácie pre patagónsku prírodu v Chubute (Argentína) opísala v časopise Science reálne ohrozenie charizmatických živočíchov Patagónie. Ide najmä o tučniaky, veľryby, tulene a mrože. Ohrozenie je síce nepriame, no situácia je veľmi vážna.

Priamym "zainteresovaným" je miestny druh neveľkej sleďovitej morskej ryby, sardely čiže ančovičky (konkrétne druh Engraulis anchoita). Má slúžiť najmä na výrobu rybej múčky, po ktorej je vo svete čoraz väčší dopyt. Paradoxne aj ako po krmive pre iné, umelo pestované ryby. Argentínska federálna rada pre rybolov v roku 2003 schválila plán provincie Chubut na rozvoj výlovu týchto sardel južne od 41. stupňa južnej šírky.

Plán síce uvádza, že blízko sú cenné prírodné rezervácie, napríklad Valdésov polostrov, ktorý patrí do svetového dedičstva UNESCO, no nezohľadňuje potravinové vzťahy. Sardely sú kľúčovým zdrojom potravy pre rad miestnych zvierat a vtákov. Pri tučniakoch tvoria vyše polovicu potravy. Ekonomické potreby iste treba rešpektovať. No Skewgarová s kolegami nalieha, aby sa vopred kalkulovalo. Lov sardel zníži stavy alebo zlikviduje kolónie veľkých živočíchov, ktoré prichádza pozorovať množstvo ekoturistov. Provincia Chubut už teraz priamo i nepriamo získava z turistiky takmer pol miliardy dolárov, z toho vyše polovicu práve z pobrežnej ekoturistiky. Sardely ani pri optimistickom pohľade toľko nevynesú. Navyše ich lov v pásme, ktoré sa dosiaľ pre rybolov nevyužívalo, môže ohroziť aj stavy iných komerčných druhov rýb.

Skewgarová s kolegami poznamenáva, že kalkulácie toho všetkého a prípadné regulácie plánov treba urobiť ešte predtým, ako sa začne loviť. Potom už budú sociálno-ekonomické tlaky neprekonateľné. (urb)