Prvé dojmy: Samsung SGH-I600 – najtenší telefón s Windows a HSDPA

13. mar 2007 o 13:10 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SME

Samsung SGH-i600 je typickým príkladom telefónu, u ktorého sú silné stránky adekvátne vyvážené slabými. Ponúka rýchle pripojenie na internet cez HSDPA, tenký dizajn a mobilný Windows, no má slabý fotoaparát a prehrávač médií. Prinášame vám naše prvé dojmy z tohto modelu. Testovaný kus ešte nie je vyladený.

Dizajn a klávesnica

Samsung SGH-i600 je telefón klasickej konštrukcie, ktorý ponúka plnohodnotnú QWERTY klávesnicu a displej s veľkým rozlíšením. Je vybavený operačným systémom Windows Mobile 5.0 od Microsoftu. A patrí k najtenším telefónom na trhu – jeho rozmery sú 113 x 59 x 11,8 mm. Hmotnosť je 99 gramov. Telefón však nie je úplne rovný – na zadnej strane vyčnieva objektív, predná strana je mierne prehnutá dovnútra a bočné steny sú mierne prehnuté smerom von.

Prednej strane dominuje displej a klávesnica. Nad displejom je umiestnená kamera pre videohovory a reproduktor. Na ľavej bočnej strane je systémový konektor krytý krytkou a dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktorov. Systémový konektor je rovnaký ako u súčasných modeloch Samsungu a pripája sa cez neho nabíjačka, dátový kábel aj handsfree. Na pravej bočnej strane je slot pre microSD kartu krytý krytkou, jog-dial a tlačidlo „späť“. Na spodnej strane nie je nič a na vrchnej je tlačidlo na zapnutie telefónu a očko na šnúrku na krk. Na zadnej strane je kryt batérie a objektív s hlasitým reproduktorom a zrkadielkom.

QWERTY klávesnica je síce pri smartphone dobrý nápad, no tlačidlá sú pomerne malé. Na druhej strane však dosť vystupujú, takže nie je až tak ťažké si na písanie na tejto klávesnici zvyknúť. Číselné tlačidlá sú strieborné, čím sa odlišujú od ostatných, ktoré sú čierne. Navyše, tlačidlá vpravo vedľa číselných fungujú rovnako ako číselné. V praxi to znamená, že napríklad pri stlačení G alebo H napíšete číslo 5. Tuhosť a zdvih tlačidiel je dobrý. Klávesnica je rovnomerne podsvietená bielymi diódami.

Displej

Displej Samsungu SGH-i600 je aktívny typu TFT a jeho uhlopriečka je 2,3 palca. Jeho rozlíšenie je 320 x 240 bodov a je orientovaný na šírku. Displej zobrazí 262-tisíc farieb. Displej patrí k špičke súčasných displejov a je dobre čitateľný aj na slnku.

Ovládanie

Na ovládanie i600 slúži okrúhle štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Po jeho stranách sú kontextové klávesy, tlačidlá na ovládanie hovoru, tlačidlo na skok na pohotovostnú obrazovku a tlačidlo na krok späť. Tlačidlo s takouto funkciou je aj na pravej bočnej strane pod Jog-dialom, ktoré tiež slúžia na ovládanie telefónu. Používateľ si teda môže vybrať, či mu viac vyhovuje pohyb v menu pomocou štvorsmerného tlačidla alebo pomocou Jog-dialu.

Menu a operačný systém

Samsung SGH-i600 je vybavený operačným systémom Microsoft Windows Mobile 5.0. Ešte predtým, ako vstúpi používateľ do menu, má k dispozícii aktívny homescreen. Zobrazujú sa tu všetky dôležité informácie. V hornom riadku je ukazovateľ stavu batérie, sily signálu, typu signálu (Teda či je k dispozícii GPRS alebo 3G sieť.). Zobrazuje sa tu napríklad aj ikona bluetooth.

Aktívny homescreen tvorí niekoľko riadkov. Na výber je niekoľko prednastavených homescreenov, my sme používali štandardné nastavenie Windows Default. V najvrchnejšom je zoznam ikon posledne spustených aplikácií. V druhom riadku sú informácie o GSM sieti a stave Wifi. V tomto riadku je aj dátum a čas. V treťom riadku sa zobrazujú nadchádzajúce udalosti z kalendára. V posledných dvoch riadkoch je zvolený profil a počet nových SMS alebo MMS správ.

V aktívnom homescreene sa dá posúvať aj Jog-dialom.

Menu tvorí matica ikon. Na displej sa vojdú vedľa seba štyri ikony v dvoch radoch. Menu sa dá zobraziť aj ako zoznam. V tomto prípade sa však nezobrazia všetky položky naraz, ale len 7. Submenu sú rovnakého typu ako hlavné menu – teda buď matica ikon alebo ich zoznam. Ak však už spustíte niektorú z funkcií, položky sa zobrazujú ako zoznam.

Nami testovaný telefón nebol lokalizovaný do slovenčiny.

Telefónny zoznam

Telefónny zoznam i600 je takmer dokonalý. Nemá obmedzenie na počet uložených kontaktov a ku každému z nich sa dá uložiť takmer všetko, na čo si spomeniete. Z bežne používaných položiek je to meno, priezvisko, niekoľko typov telefónnych čísel, e-mailová adresa, melódia zvonenia, obrázok, spoločnosť, atď.

Telefónny zoznam sa dá synchronizovať s Outlookom v počítači.

V zozname si môže používateľ zoradiť kontakty podľa mena ale aj podľa spoločnosti. K dispozícii je aj filter na posledne použité kontakty.

V zozname kontaktov sa pri zadávaní písmen a čísel filtrujú kontakty, ktorých meno, priezvisko, spoločnosť alebo iný údaj začína týmito písmenami alebo číslami.

Správy

Práca so správami je rovnaká ako pri iných telefónoch s operačným systémom Windows Mobile. Prínos plnohodnotnej klávesnice nie je oproti dobrej T9 až tak veľký, ako by sa dalo čakať. Je to najmä preto, že sú klávesy pomerne malé.

Správy sú rozdelené na SMS/MMS správy a e-maily. Pri písaní SMS správ sa odpočítavajú napísané znaky a zároveň sa počíta počet SMS správ, do ktorých bude text rozdelený.

Editor MMS správ je štandardný. Do správy sa dá pridať obrázok, zvuk, video a text.

E-maily sa dajú sťahovať cez POP3 aj cez IMAP4 protokol. Posielajú sa cez SMTP. Nastaviť sa dá aj automatické sťahovanie e-mailov vo zvolenom intervale. Telefón podporuje aj Push e-mail.

Internet a dáta

So Samsungom SGH-I600 sa dá pripojiť na internet cez klasické GPRS, EDGE a aj cez UMTS a jeho nadstavbu HSDPA. Vďaka tomu sa dá surfovať rýchlosťou takmer dva megabity za sekundu. Takáto rýchlosť sa však dá využiť len ak mobil slúži ako modem pre počítač.

K počítaču sa dá telefón pripojiť cez USB kábel a cez Bluetooth 2.0. Po pripojení cez kábel sa môže telefón tváriť ako USB Mass Storage, takže na prístup ku pamäťovej karte nepotrebuje používateľ špeciálne ovládače.

K dispozícii je aj Wifi IEEE 802.11 b/g.

Telefón má vstavaný aj prehľadný RSS čítač a Pocket MSN, ako mobilný messenger na chatovanie.

Chýba infraport.

Multimédia

Na prehrávanie multimédií je k dispozícii Windows Media Player, ktorý zvládne všetky bežné audio a video formáty. Prehrávač je pomerne jednoduchý. K súborom v pamäti sa pristupuje cez knižnicu (Library), v ktorej sú multimediálne súbory rozdelené podľa typu – video, hudba, TV a playlisty. Hudobné súbory sú následne triedené podľa autora, albumu a žánru.

Video sa dá prehrávať aj na celej obrazovke.

Súbory možno prehrávať v náhodnom poradí alebo dookola. Chýba ekvalizér.

V telefóne je aj prehliadač obrázkov, no v testovanom kuse chýbal editor alebo aspoň prehliadač dokumentov. Samsung však tvrdí, že v telefóne bude prehliadač súborov z Wordu, Excelu, PowerPointu a súborov PDF.

K dispozícii je aj prehrávač Podcast.

Fotoaparát

Fotoaparát v i600 ponúka najvyššie rozlíšenie 1280 x 960 bodov, čo je zhruba 1,3 Mpix. K dispozícii sú aj nižšie rozlíšenia – 640 x 480, 320 x 240 a 176 x 144 bodov. Nastaviť sa dá aj kvalita ukladaných snímok od Super fine po economy, vyváženie bielej alebo rôzne efekty – čiernobiela, sépia, negatív, embosovanie a ceruzka. Nechýbajú rámčeky.

Pri fotení poteší možnosť zosvetliť alebo stmaviť fotenú scény a zoom.

Na telefóne je aj druhá kamera, predná, no tá sa nedá použiť na fotenie fotiek. Slúži len na videohovory.

Fotoaparát si poradí aj s nahrávaním videa v rozlíšení 320 x 240 a 176 x 144 bodov. Dĺžka videa sa dá limitovať, aby sa dalo poslať cez MMS správu. Opäť je k dispozícii zoom a zosvetlenie scény.

Výsledné fotografie nie sú ostré a svetlé miesta – najmä na dennom svetle – sú prepálené.

Aplikácia fotoaparátu sa na testovanom telefóne spúšťala pomerne pomaly.

Pamäť

V telefóne je pre používateľa k dispozícii 64 MB typu RAM. Okrem toho je v telefóne 128 MB pamäte typu ROM. Táto pamäť sa dá rozšíriť pamäťovými kartami microSD.

Batéria

Telefón je vybavený batériou typu Li-Ion. Výrobca na batérii neuvádza jej kapacitu. Výdrž telefónu však pri aktívnom používaní nie je prevratná. Telefón vydrží nanajvýš dva dni, no je lepšie ho nabíjať každý deň. Pri finálnej verzii telefónu možno očakávať mierne zlepšenie výdrže batérie.

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-i600 sa javí ako dobrý telefón, ktorý ponúka kvalitný displej, plnú QWERTY klávesnicu, Windows Mobile 5.0 a vysokorýchlostný prístup na internet. U Samsungov tradične slabý je fotoaparát. Môžeme len dúfať, že vo finálnej verzii tomu tak nebude. MOBIL.SME.SK mal k dispozícii len prototyp telefónu a tak nie je možné ho reálne zhodnotiť.