Pro Rally 2001 – rozpačité preteky

5. apr 2001 o 0:00

Recenzovanú hru zapožičal BRLOH, obchod s multimédiami a knihami. Adresa: Heydukova ul. č. 4, 811 08 Bratislava 1, tel.: 07/529 25 592, fax: 07/529 63 783, e-mail: brloh@brloh.sk. www.brloh.sk

Rely majstrovstvá sveta sú pre všetkých fanúšikov motorizmu veľmi zaujímavou témou. Milovníci demoličných závodov si ich tiež iste pochvaľujú, pretože autá dostávajú na drsných cestách poriadne zabrať. Niet sa čo čudovať, veď ak v zasneženom Švédsku podceníte prudkú pravotočivú zákrutu a po prelete voľne pohodenou snehovou bariérou vám v interiéri vozidla pribudne strom, mechanici budú mať v cieli čo robiť.

Práca navigátora je vlastne prvou črtou, o ktorej by sa malo v spojení s novou rely simuláciou Pro Rally 2001 hovoriť. Nielen že vás informuje o druhu zákruty alebo o inom druhu zákernosti pred vami ako v iných hrách, ale pridáva svoje postrehy k vášmu štýlu jazdy, občas povzbudzuje a uspokojivo určuje vzdialenosti či rýchlosť v krízových momentoch. Skrátka je podstatne živší a užitočnejší ako u konkurencie.

Ďalším plusom je spôsob, akým sú vytvorené trate. Do krajín, kde sa rely bežne jazdí, autori zasadili veľmi realisticky pôsobiace etapy. Žiadne široké cesty alebo gumové zvodidlá pre zjednodušenie jazdy sa nekonajú. Ak vyletíte z vytýčenej cesty (lekári to neodporúčajú skúšať na vysokých útesoch nad morom), môžete sa vydať napríklad na obhliadku okoloidúceho potoka. Nezastavia vás žiadne neviditeľné bariéry. Táto voľnosť pohybu môže byť dosť nepríjemná, keď sa zamotáte mimo trate a za automatický návrat na trasu vám pripočítajú desať sekúnd k výslednému času. To je však veľmi príjemná daň za reálny pocit z tratí. Povrchy tratí sa samozrejme menia. Od snehu cez blato až po suchý asfalt. Od vás to žiada prispôsobenie štýlu jazdy a od hry verné podanie fyzikálneho modelu. Tu sa už začínajú mierne problémy. Skutočné licencované autá sa občas správajú skôr ako autíčka na diaľkové ovládanie krížené s „angličákmi“, ktoré zďaleka nevážia niekoľko stoviek kíl. Hra vás našťastie do trochu svojského fyzikálneho modelu vovedie povinnou pretekárskou autoškolou, takže si zvyknete.

Audiovizuálne spracovanie je snáď najrozporuplnejšou stránkou hry. Trate sú síce milé a obsahujú množstvo slušných špeciálnych efektov, ako sneh alebo popadané lístie, celkovo sa však ťažko ubrániť akejsi prázdnej jednoduchosti. S autami je to ešte horšie. Autori by sa ešte mali pohrať s ich modelovaním a textúrovaním, pretože na statických obrázkoch síce vyzerajú výborne, ale pri bližšom preskúmaní občas pôsobia ako v hrách spred troch rokov. Na druhej strane však jednoduchosť grafiky pôsobí priaznivo na rýchlosť hry aj vo vysokých rozlíšeniach alebo pri hre dvoch hráčov čo treba oceniť. Zvuky sú tak akurát, občas len trochu nevýrazné a hudbu každý správny motorista vypne.

Pro Rally 2001 má svoje muchy, ale ak ste už pokorili všetky trate v ColinMcRae Rally 2.0, môžete si vyskúšať svoje zručnosti aj v tejto hre.

MICHAL GARDIAN