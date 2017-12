ŠKOLSTVO: Rezort chce viac popularizovať vedu a techniku

Veda a technika by sa mali stať populárnymi medzi ľuďmi. Takýto cieľ si stanovilo Ministerstvo školstva (MŠ) SR. Do pripomienkového konania rezort predložil stratégiu toho, ako to zabezpečiť. Mali by sa prekonať komunikačné bariéry medzi vedcami, odbornou

8. jan 2007

Písmo: A - | A + 0 0 a laickou verejnosťou. "Ani začiatkom 21. storočia značná časť verejnosti nerozumie svetu vedy a techniky a na druhej strane, mnohí pracovníci výskumu a vývoja, ako aj inštitúcie výskumu a vývoja si neuvedomujú potrebu komunikácie s verejnosťou," uvádza sa v materiáli. Dlhodobým cieľom sa stáva vybudovanie Národného centra pre vedu, techniku a spoločnosť. Inštitúciu zriadi MŠ SR. Už v tomto roku by v ňom mali pracovať traja ľudia. Náklady sa odhadujú na päť miliónov korún, ktoré poputujú z rozpočtu ministerstva. Na mzdy by mal ísť jeden milión, zvyšné štyri milióny sa použijú na konkrétne aktivity v oblasti popularizácie vedy a techniky. Národné centrum bude mať svoje vlastné logo. "Logo bude navrhnuté a vypracované na základe požiadavky riadiacej komisie a bude poskytované subjektom, ktoré budú popularizovať výsledky výskumu a vývoja smerom k verejnosti na základe žiadosti a následnej registrácie," uvádza sa v predloženom materiáli. Ďalej by sa malo zabezpečiť vytvorenie siete hovorcov z pracovníkov vysokých škôl, inštitúcií štátneho sektora výskumu a vývoja, podnikateľského a neziskového sektora výskumu a vývoja, zástupcov ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy. "Úlohou siete hovorcov bude zrozumiteľným spôsobom poskytovať informácie o aktuálnom dianí vo vede a technike," uvádza rezort. MŠ SR predložilo Návrh stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti aj preto, že výsledky prieskumu Eurobarometer potvrdili, že Slováci nemajú vysoký záujem o výsledky vedeckých bádaní. Podľa Eurobarometra o problematiku nových technológií sa pravidelne zaujíma 24 percent Slovákov. Naši susedia sú na tom podobne. Česko skončilo vo výskume rovnako ako Slovensko, veľký záujem prejavilo iba 24 percent Čechov. V Poľsku dosiahol záujem 21 percent. Z krajín V4 najlepšie pochodilo Maďarsko, kde 34 percent opýtaných uviedlo, že má veľký záujem o túto oblasť. Najväčší záujem prejavili respondenti na Cypre, kde to bolo 54 percent, druhú priečku obsadila Malta so 46 percentami.