Doména Easy.sk: koniec škandálu

Kto môže za to, že na Slovensku ešte nemáme žiadnych „internetových milionárov“? Najnovšie Eurotel.

5. apr 2001 o 0:00

Spoločnosť Easy, s. r. o., utŕžila hanbu - svoje obvinenia voči Eurotelu nevie dokázať, naopak ukázalo sa, že sa s ním sama pokúšala rokovať a navyše mu už od minulého roka dlží viac ako 40-tisíc korún. Jej jedinou výhrou je spropagovanie vlastnej webstránky, ktorej návštevnosť sa za dva týždne zvýšila najmenej desaťnásobne.

Najskôr to vyzeralo ako prvý veľký doménový škandál na malom slovenskom internete: vedenie firmy Easy, s. r. o., na svojej webovej stránke www.easy.sk oznámilo, že Eurotel sa ich firme vyhrážal a snažil sa jej majiteľov prinútiť, aby svoju lukratívnu doménu odstúpili telekomunikačnému gigantu. „Prinútia nás vzdať sa nášho mena prostredníctvom súdov,“ tak znela podľa Easy vyhrážka od Eurotelu, pričom zamestnanci ohrozenej firmy konštatovali, že „veľkými peniazmi a ekonomickým vplyvom v takmer všetkých médiách by sme náš spor prehrali“.

Prípad bol okamžite zaujímavý aj vďaka tomu, že zatiaľ skutočne nie je jasné, ako by na Slovensku dopadol súdny spor medzi súkromnou firmou a vlastníkom internetovej domény zhodnej s jej názvom. V zahraničí už totiž súdy niekoľkokrát rozhodli v prospech veľkej spoločnosti a to aj vtedy, ak vlastník domény nebol nijakým podvodníkom a na svojej stránke prevádzkoval vlastný „biznis“.

Tentoraz je to všetko inak. Zástupcovia Eurotelu a spoločnosti Easy sa od leta minulého roka stretli trikrát. Eurotelu išlo o doménu – za jej faktický prevod (predaj u nás nie je možný) bol ochotný zaplatiť 150-tisíc korún, ďalšími ponúknutými možnosťami spolupráce bolo umiestnenie banneru alebo priamo prezentácie karty Easy na webovú stránku www.easy.sk.

Firme Easy naproti tomu išlo o väčší biznis: rokovania o predaji domény odmietla a chcela sa dohodnúť na rozsiahlejšej spolupráci – mala záujem o vybudovanie spoločného portálu s Eurotelom, potešilo by ju aj to, keby Eurotel využil jej služby ako kreatívneho štúdia. O to však mobilný operátor nemal záujem.

Tu sa dve verzie prípadu rozchádzajú: podľa firmy Easy sa jej Eurotel vyhrážal, že doménu – zlaté vajce – by mohol získať aj „inými prostriedkami“, Eurotel naopak tvrdí, že ak je oné vajce také hodnotné, Easy si ho pokojne môže nechať.

„Sme malá firma, bojíme sa, že nám niekto vezme chlieb,“ povedal nám minulý týždeň riaditeľ Easy Peter Čapkovič. „Doména má pre nás cenu 150-tisíc a ani o korunu viac,“ vyhlásil na druhý deň generálny riaditeľ Eurotelu Jozef Barta a dodal, že Eurotel nikdy neinicioval stretnutie o predaji domény a nemieni dávať žiadne ďalšie ponuky.

Skutočne mrzuté – vedenie veľkej firmy vôbec nesleduje západné trendy a odmieta sa pripojiť do zástupu ľudí, ktorí za pekné názvy domén platia milióny. Čo s takými spiatočníkmi?