Mŕtve body LCD – pošlite ich do zabudnutia...

Existujú dva druhy chybných bodov na LCD monitoroch. Kým jedny sú neustále čierne a nezobrazujú žiadnu informáciu, iné sú neustále rozsvietené a používateľa vyvádzajú z miery – obzvlášť ak sa vyskytujú na jednofarebnom podklade. Oba problémy je možné v mn

7. jan 2007 o 23:25 Milan Gigel

ohých prípadoch vyriešiť.

Mŕtvy bod oživí tlak prsta

Ak obrazový bod nefunguje a javí sa vizuálne ako čierny, jednou z príčin môže byť, že tekutý kryštál neobsadil priestor, v ktorom pracujúce tranzistory spínajú pretekajúci prúd. Práve tekutý kryštál je médiom ktoré zaistí, aby svetlo z podsvietenia prešlo na povrch zobrazovacieho panela. Svetlo pochádzajúce z podsvietenia je polarizované a bez toho aby ho tekutý kryštál natočil cez krycí film von nevyjde.

Ak je problém práve tu, je ho možné v mnohých prípadoch vyriešiť jemným tlakom na postihnuté miesto. Ideálne je nastaviť v operačnom systéme čierne pozadie a otvoriť si ľubovoľné okno s bielym pozadím. Prst obalený v bavlnenej handričke položíte na postihnuté miesto, biele okno odsuniete a pri čiernom pozadí zatlačíte. Súčasne posuňte biele okno na miesto ktoré opravujete a náprava by sa mala dostaviť.

Buďte však opatrní. Príliš silný tlak na panel by mohol spôsobiť prasknutie displeja. Pracujte s citom, nesnažte sa chybu opraviť za každú cenu. Neraz sa stáva že takto opravené miesto po nejakom čase vypadne a mŕtvy bod je potrebné opätovne opraviť, úspešnosť opravy je však vysoká.

Svietiace body utlmí softvér

Ak vám prekážajú neustále rozsvietené farebné body, ktoré s jednoliatym pozadím kontrastujú, mali by ste vedieť že neraz pomôže ak ich „rozcvičíte“. Znamená to že potrebujete softvér, ktorý bude vysokou rýchlosťou neustále prepínať zobrazenie jednotlivých primárnych farieb tak, aby sa veci dali do pohybu.

Všetko čo potrebujete je JScreenFix, ktorý spustíte rovnako jednoducho na svojom stolovom počítači či notebooku, ako na vreckovom PDA či mobile. Je napísaný v Jave, takže je potrebné aby váš operačný systém túto platformu podporoval.

Čím dlhšie softvér beží, tým je jeho účinnosť vyššia. Pomôcť mu môžete i nastavením maximálnej obnovovacej frekvencie, ktorú váš monitor podporuje. Pre odstránenie chybných bodov postačí 20-30 minútový beh, pre komplikovanejšie prípady je potrebný čas dlhší. Nepovažujte ho však za univerzálny liek na všetky boľačky – ak by to bolo také jednoduché, robili by to i výrobcovia panelov. Úspešnosť riešenia problémov je pomerne vysoká.

Ak sa s takýmto problémom stretnete, mali by ste vedieť že softvér JScreenFix môžete použiť i v týchto prípadoch. Aby ste však dosiali nápravu, potrebné je zaistiť dlhší beh – typicky 6-48 hodín.

TIP: Aj LCD a 3LCD projektory trpia problémom chybných bodov. Ak ich pomocou počítačového vstupu pripojíte k svojmu PC, dokážete pomocou softvéru redukovať aj ich problémy.