Týždeň vo vede

(29. 3.–4. 4. 2001)

5. apr 2001 o 0:00

Na hornej snímke Slnko v zelenom svetle, ako ho zaznamenala sonda SOHO 2. apríla, na dolnej snímke polárna žiara z 30. marca nad Severnou Karolínou v USA.

FOTO – SOHO a JOHNNY HORNE

* Nadmerné prehrievanie môže malým deťom spôsobiť smrť, varujú vedci z Washingtonskej univerzity v USA. Odborníci zo School of Medicine na tejto univerzite tvrdia, že tzv. syndróm náhleho úmrtia novorodencov a malých detí môže súvisieť s neprimeraným obliekaním a prikrývaním alebo príliš vysokou teplotou v detskej izbe.

* Zvláštne mraky, ktoré spôsobujú eróziu ozónovej vrstvy Zeme, sa formujú v oblasti mimoriadne chladného vzduchu nad Severným a Južným pólom. Referovali o tom vedci z NASA v poslednom vydaní časopisu Science.

* Nové röntgenové snímky štruktúr, ktoré sú v bunke zodpovedné za produkciu bielkovín, by mali pomôcť vedcom vyrobiť nový, účinnejší druh antibiotík. Snímky boli získané metódou röntgenovej kryštalografie na Kalifornskej univerzite v Santa Cruz.

* Na svete je dnes 6,1 miliardy ľudí a ročný prírastok obyvateľstva je 1,3 percenta, teda 77 miliónov ľudí ročne. Uvádza sa to v správe United Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). V roku 2050 dosiahne počet obyvateľov planéty hodnotu 10,9 miliardy.

* Bývalý sovietsky prezident Michail Gorbačov a americký herec Harrison Ford napísali otvorený list americkému prezidentovi Georgeovi Bushovi, aby prehodnotil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy o znížení emisií skleníkových plynov, ktorá bola dohodnutá v japonskom Kjóte.

* Na Slnku sa objavila najväčšia slnečná škvrna za posledných 22 rokov, ktorá spôsobila vznik niekoľkých mohutných erupcií. Oblaky plazmy, ktoré zasiahli Zem, spôsobili v niektorých častiach sveta polárne žiary a poruchy v navigačných a telekomunikačných systémoch.

* Americká spoločnosť Targeted Genetics oznámila, že boli úspešné testy vakcíny proti vírusu HIV, ktoré spoločnosť vyvinula a otestovala na opiciach.

* Telekomunikačná spoločnosť Iridium, ktorá v roku 1999 skrachovala s rekordnou stratou 5 miliárd US dolárov, bude znovu obnovená. Nová spoločnosť Iridium Satellite využije sieť niekoľkých desiatok satelitov na obežnej dráhe, ktoré mali byť po krachu pôvodnej spoločnosti zničené.