Gears of War - s našim návodom vyťažíte z hry maximum

5. jan 2007 o 19:26 Ján Pásztor

1. Základné rady

Neustále sa skrývajte, využite každý objekt alebo stenu vo svoj prospech a udržiavajte si dostatočný odstup od nepriateľov. Gears of War vyžaduje značnú dávku trpezlivosti, obzvlášť pri vyšších obtiažnostiach. Vo väčšine prípadov ju ale stratia práve nepriatelia a rozbehnú sa priamo k vašej skrýši. Existujú iba dve možnosti, buď sa schovávate prikrčený za malým objektom alebo vzpriamene. V prvom prípade čakajte pokým neuvidíte nepriateľa preskakovať prekážku, okamžite naštartujte pílu, otočte sa o 180°, vychutnajte si krvavú animáciu a opäť sa schovajte. V druhom prípade odstúpte o krok vzad od miesta, ku ktorému sa rúti nepriateľ, naštartujte pílu a natočením kamery ho sledujte. V momente, keď už bude takmer pri vás, vykročte s naštartovanou pílou. Nielenže ho rozrežete nepripraveného a bez vystrelenia čo len jedného náboja, ale ostanete aj počas celej animácie a tiež po nej v bezpečí za stenou. Na ostatných členov tímu sa nespoliehajte a nikdy neopakujte ich samovražedné kúsky, zbytočne by ste iba civeli na obrazovku s nápisom load.

1.1 Bossovia

Berserker je prvým bossom na konci prvého aktu a tiež nepriateľ vo štvrtom a piatom akte. Takmer ho nie je možné zabiť obyčajnými zbraňami, schválne píšem takmer, pretože jedine po zásahu z Hammer of Dawn sa stáva na chvíľku zraniteľný. Taktiež nepodceňujte jeho slepotu, nakoľko sluch a čuch mu zatiaľ slúži výborne. V prvom akte sa najprv postavte k dverám, nalákajte ho a v predstihu uskočte. Berserker ich narazením úplne zničí a tým vám sprístupni ďalšiu cestu. Na otvorenej planine mu potom s pomocou Hammer of Dawn prikúrte. V štvrtom akte stratégiu zopakujte, no tentoraz ho nalákajte do miestnosti s viacerými betónovými stĺpmi. V piatom akte máte viacero možnosti, u mňa jednoznačne vyhrala tá, pri ktorej najprv odpojíte posledný vozeň a následne na to ho nalákate tak, aby z konca vypadol.

Corpser sa objaví v závere tretieho aktu. Nastavte si samopal a po animácii k nemu pribehnite. Počkajte pokým zdvihne predné končatiny a vystreľte časť zásobníku do spodnej časti jeho tela. Corpser zrejme od bolesti otvorí ústa, do ktorých vystreľte zvyšok nábojov. Ak ste všetko urobili správne, uvidíte ako ustúpi o niekoľko metrov dozadu. Rýchlo sa za ním rozbehnite a stratégiu zopakujte. Do tretice sa k nemu znovu priblížte, tentoraz však už nečakajte pokým zdvihne končatiny a rovno zničte niekoľkými strelami dve pracky držiace malú plošinu, na ktorej stojí. Rovnaká stratégia platí pre všetky obtiažnosti a ak budete dostatočne rýchly (s týmto postupom stopercentne), vyhnete sa aj príchodu otravných wretchesov.

Raam otestuje vašu schopnosť nepodliehať hnevu na konci piateho aktu. Nanešťastie aj pri tomto súboji platí to, čo pre väčšinu hry. Pri boji vám robí spoločnosť Dom, no nič by sa nestalo, ani keby tam vôbec nebol. Ledva skončí animácia a ako keby mal mrle v zadku, sa rozbehne oproti Raamovi a salve striel. Kiež by mal toľko rozumu, koľko má svalov. Okrem toho zápasíte s nepredvídateľnosťou. V skutočnosti neexistuje univerzálna stratégia zabezpečujúca bezpečné a rýchle víťazstvo. Niekoľko trikov sa ale predsa len nájde. Okamžite po skončení animácie sa skryte za kus osvetleného betónu priamo pred vami a pritisnite sa k jeho pravému rohu. Tým oklamete Raamových kryllov, ktorých pomýli čiastočná tma a na niekoľko sekúnd budú okolo Marcusa poletovať. Tento krátky okamih využite na streľbu, nakoľko Raam je zraniteľní iba v prípade, že nie je krytý kryllmi. Obyčajnou streľbou kryllov neodplašíte, jedine zásahom z luku alebo granátu. Raam sa počas celého súboja k Marcusovi nebezpečne približuje, no pokiaľ ste na mieste, ktoré som pred chvíľou opisoval, nemôže sa vám nič stať, pretože aj keď sa Raam k Marcusovi bezprostredne priblíži, neublíži mu, iba začne načahovať ruku (párkrát ma aj napriek tomu obišiel). Ak chcete prejsť na druhú stranu vozňa, vyhoďte po tej beštii naslepo jeden granát. Nielenže sa stane nekrytým, ale na chvíľku bude omráčený. Výber zbrane už ponechám na vás, mne však najviac vyhovoval Longshot.

1.2 Bonusy

Obtiažnosť Insane: Prejdite hru na obtiažnosti Casual alebo Hardcore.

Skrytá fotka: Prejdite hru na obtiažnosti Insane.

Skrytá fotka 2: Získajte Achievement “Seriously ...“ (pozri poslednú kapitolu návodu).

2. COG Tags

COG Tags sú v prípade Gears of War akousi obdobou Dog Tags. V hre je roztrúsená rovná tridsiatka, pričom ich zbieranie nijako neovplyvňuje hru samotnú. Odmenou za ich získavanie sú tri Achievements. Prvý za nájdenie desiatich, druhý za dvadsiatich a posledný tretí za nájdenie všetkých. Ak ste náhodou nejaký našli a zobrali, pri opakovanom hraní už na danom mieste nebude, keďže ale hra neponúka informácie o nájdených COG Tags, môže sa stať, že sa v nich takpovediac stratíte. Skrátka už nebudete vedieť, ktoré ste zobrali a ktoré nie, preto miesta ich výskytu radšej opíšem podrobnejšie (názvy pod daným aktom reprezentujú kapitoly).

AKT 1

14 Years after E-Day

1. Úplný začiatok hry, miestnosť, do ktorej vstúpite po prvom výbere ciest. Nezáleží na tom, akú si vyberiete. Tag nájdete pred znakom Gears of War oproti dverám, s ktorými ste vošli.

2. Druhá obrovská miestnosť a zároveň prvá, kde si nepriatelia doslova prerežú cestu dovnútra. Tag sa nachádza v zadnej časti miestnosti za stĺpom pri balíku s nábojmi.

3. Otvorené priestranstvo hneď po miestnosti, kde ste našli druhý COG Tag. Okamžite po vstupe sa otočte doľava. Mali by ste vidieť malé schodisko. Vybehnite po ňom a opäť zahnite doľava. V rohu sa povaľuje tretí Tag.

Trial by Fire

4. Potom ako pristanete s helikoptérou, vybehnite po schodoch k malej poničenej fontáne. Zabite nepriateľov a tag nájdete priamo za ňou.

5. Miestnosť za dlhým mostom. Najprv odrovnajte prvú várku nepriateľov a následne aj druhú. Tag leží pri tráve naľavo pred východom z miestnosti.

Fish in a Barrel

6. Na veľkom priestranstve s okrúhlou fontánou, kde čelíte viacerým nepriateľom vychádzajúcim z náhodne vznikajúcich dier. Tag sa nachádza v ľavom rohu (teda ak sa pozeráte na fontánu z pohľadu ulice, ktorou ste sem prišli) neďaleko nábojov.

Knock Knock

7. Znovu na veľkom otvorenom priestranstve s malou okrúhlou fontánou v strede. Tag leží v ľavom hornom rohu poničenej ulice (pár metrov naľavo od bielej dodávky).

Hammer

8. Chodba a zároveň prvé miesto stretu s Wretches (malí podskakujúci nepriatelia). Tag leží v ľavej časti chodby oproti zabarikádovanému východu.

9. Miestnosť s pozostatkami Rojas. Tag sa ukrýva napravo od malého schodiska, s ktorým ste prišli do miestnosti.

China Shop

10. Miestnosť, v ktorej sa ocitnete po Kimovej smrti. Tag leží v jednom z rohov pri malom ohni a praskline v zemi.

11. V poradí druhá miestnosť od prvého stretu s Berserker. Tag nájdete pred oknom na ľavej strane od zničiteľných dverí.

12. Otvorené priestranstvo hneď za jedenástym tagom. Záverečný Tag v prvom akte sa nachádza v ľavej časti pri budove, priamo za malou čiernou lampou.

AKT 2



Grist

14. Otvorené priestranstvo hneď za veľkou miestnosťou so znakom Gears of War. Zabite wretchesov prichádzajúcich po strope a zbehnite po schodoch. Otočte sa a dobehnite na koniec slepej uličky. Tag sa nachádza za malým kameňom vpravo.

15. Malé otvorené priestranstvo s bránou, nad ktorou sedí chlapík. Nevstupujte do dverí! Otočte sa k ním chrbtom a preskúmajte pravý horný roh.

Lethal Dusk

16. Otvorené priestranstvo za prvým “checkpointom“. Zabite nepriateľov vychádzajúcich z diery a streľte do horľavého sudu naľavo od nej. Tag nájdete v malom plechovom prístrešku hneď vedľa spomínaného sudu.

17. Otvorené priestranstvo s bodovým svetlom na jednej z budov. Potom ako pomôžete Domovi aktivovať osvetlenie, nasmerujte svetlo o niečo vyššie od miesta, kde ste Domovi začali pomáhať. Zbehnite dole a vedľa zničeného auta narazíte na sedemnásty Tag.

Dark Labyrinth

18. Otvorené priestranstvo s niekoľkými autami. Správne miesto spoznáte podľa toho, že hneď ako vyjdete z budovy, uvidíte priamo pred sebou zdemolované auto. Správne by ste mali zahnúť doľava, no tag sa nachádza vpravo (nie je možné si ho nevšimnúť).

AKT 3

Downpour

19. Otvorené priestranstvo s výhľadom na more. Za miestnosťou s tlačidlom nahadzujúcim energiu do výťahu sa nachádza drevené mólo a na jeho konci devätnásti Tag.

Evolution

20. Miestnosť s praskajúcou drevenou podlahou. Nespadnite! Dvadsiaty Tag leží na jednom z driev v pravom rohu od vchodu do tejto miestnosti.

Coalition Cargo

21. Miestnosť s banskými vozíkmi. Nestáčajte tlačidlo v pravej časti miestnosti. Zbehnite po malých schodoch a zdvihnite Tag napravo od nich.

Darkest Before Dawn

22. Prvé podzemné priestranstvá. Hneď po vstupe do nich uvidíte ako sa cesta rozdvojuje. Vydajte sa rovno a dobehnete na ďalšiu križovatku. Znovu bežte rovno až k znaku Gears of War.

23. Podzemné priestranstvá s malým domčekom. Zabite nepriateľov a napravo od schodov vedúcich k malému domčeku nájdete predposledný Tag v tomto akte.

24. Podzemné priestranstvá pri prvom zhliadnutí Corpsera. Okamžite sa otočte doprava a dobehnite po malej uličke k nábojom a 24 Tagu.

AKT 4

Campus

Grinder 25. Úplne prvé otvorené priestranstvo na začiatku štvrtého aktu. Z miesta, od ktorého začínate sa rozbehnite rovno. Tag leží vedľa malého schodiska vedúceho k zatlčeným dverám.

Bad to Worse

26. Otvorené veľké priestranstvo zložené z dvoch časti. V ľavej musí Jack otvoriť dvere a v pravej, priamo za kufrom zničeného auta, sa nachádza Tag.

Imaginary Place

27. Dom Marcusa Phoenixa, miestnosť so štyrmi stĺpmi v strede a jedným stolom. Zničte stôl.

ACT 5

Train Wreck

28. Prvý krytý vozeň. Vľavo za dverami, ktoré otvára Jack počas súboja s Berserker.

29. Druhý vozeň pre pasažierov. Po zobratí 28 COG Tag prejdete cez vozeň určený pre pasažierov, následne cez jeden nekrytý a opäť sa dostanete do vozňa určeného pre pasažierov. Tag leží na pravej strane pod oknom. 30. Predposledný vozeň pred záverečným bossom. Potom ako stlačíte tlačidlo na spustenie štyroch podlhovastých trubíc s palivom, sa ocitnete pred prázdnym vozňom plným munície. Nevstupujte doň! Prejdite na ľavú stranu vozňa. Za vami sú dvere vedúce do slepej uličky, dôjdite na jej koniec a otvorte zeleným tlačidlom dvere. Maličká miestnosť ukrýva posledný COG Tag.

3. Achievements

A Dish Best Served Cold (30) - Porazte Raama na obtiažnosti Hardcore.

A Series of Tubes (20) - Hosťujte a zúčastnite sa 50 ranked zápasov (online).

Always Remember Your First (10) - Odohrajte aspoň jeden ranked zápas (online).

Around the World (30) - Vyhrajte aspoň jeden ranked zápas na každej z existujúcich máp (online).

Broken Fingers (30) - Porazte Corpsera na obtiažnosti Hardcore.

Can't Touch Me (20) - Vyhrajte 10 ranked zápasov bez porážky tímu (online).

Capital Punishment (20) - Zabite 100 nepriateľov v ranked zápasoch popravou (online). V momente, keď protivník padne štvornožky na zem po strate väčšiny svojej energie, pristúpte k nemu a stlačte X.

Clusterluck (20) - Zabite troch nepriateľov naraz desiatimi rôznymi spôsobmi na akejkoľvek obtiažnosti.

Commando (30) - Dokončite všetky akty na obtiažnosti Insane.

Completed Act 1 on Casual (10) - Dokončite prvý akt na obtiažnosti Casual.

Completed Act 1 on Hardcore (20) - Dokončite prvý akt na obtiažnosti Hardcore.

Completed Act 1 on Insane (30) - Dokončite prvý akt na obtiažnosti Insane.

Completed Act 2 on Casual (10) - Dokončite druhý akt na obtiažnosti Casual.

Completed Act 2 on Hardcore (20) - Dokončite druhý akt na obtiažnosti Hardcore.

Completed Act 2 on Insane (30) - Dokončite druhý akt na obtiažnosti Insane.