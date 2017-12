Zárodočné bunky a infarkt myokardu

5. apr 2001 o 0:00

Zárodočné bunky dospelých jedincov sú schopné znovu obnoviť tkanivo poškodené pri srdcovom infarkte, hovoria vedci z Human Genome Research Institute (HGRI) v USA. Je už známe, že zárodočné bunky majú zvláštnu schopnosť zmeniť sa za určitých podmienok na rôzne iné bunky ľudského tela a nahradiť tak odumreté alebo poškodené bunky. Pri infarkte sa v srdcovej komore poškodzuje takmer 40 percent tkaniva a za takto poškodené tkanivo zatiaľ neexistuje žiadna náhrada.

Vedci vzali bunky kostnej drene myši a vložili ich do jej poškodeného srdca. Bunky sa po istom čase zmenili na bunky srdcového tkaniva. Navyše, nové bunky sa samé od seba začali presúvať na poškodené miesto. V priebehu 9 dní sa u myši zregenerovalo 68 percent poškodeného orgánu.

Napriek tomu, že experiment mal len 40-percentnú úspešnosť (bol úspešný u 12 z 30 prípadov), vedci veria, že prináša novú nádej ľuďom, ktorých táto obávaná, rozšírená, civilizačná choroba postihuje. Problém nízkej úspešnosti podľa vedcov z HGRI spôsobil fakt, že srdce myši je oveľa menšie ako ľudské a bije rýchlosťou 600-krát za minútu, čo spôsobilo technické problémy pri prenose a injektáži zárodočných buniek do myšieho srdca.

Klinické skúšky nového postupu by podľa odhadov mali trvať zhruba 3 roky. Nie je vylúčené, hovoria vedci, že namiesto ľudských zárodočných buniek bude možné použiť bunky zvierat, čo by mohlo vyriešiť etický problém spojený so získavaním buniek z ľudí. Pred experimentom sa už vedcom podarilo zmeniť zárodočné bunky na nervové.