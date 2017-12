Taiwanský BenQ zatvára v Holandsku aj BenQ Mobile Holding BV

Po zrušení svojej nemeckej dcéry sa vedenie taiwanského elektronického koncernu BenQ rozhodlo zrušiť aj pobočku v Holandsku BenQ Mobile Holding NV.

5. jan 2007 o 9:15 TASR

Jej nesolventnosť vyhlásil koncern 27. decembra, keď bolo jasné, že sa nenájde kupec na nemecké výrobné kapacity.

Holandský BenQ bol vlastne len virtuálnou firmou. Jej úlohou bolo dozerať na činnosť 20 kancelárií mimo nemeckého územia, ktoré v októbri 2005 kúpil taiwanský koncern od Siemensu spolu s divíziou mobilných telefónov.

Centrála BenQu na Taiwane informovala, že zrušenie výroby mobilných telefónov v jeho nemeckých závodoch nebude mať vplyv na hospodárske výsledky.

BenQ prepustí v Nemecku všetkých svojich 3 000 zamestnancov.

Približne 400 z nich dostalo nové pracovné miesta, niektorí sa znovu stali zamestnancami Siemensu. Ostatní budú dostávať ešte rok väčšiu časť doterajšej mzdy v súlade s transformačnou dohodou so Siemensom, ktorý poskytne väčšiu časť prostriedkov na ich finančné zabezpečenie.

Vlani v októbri BenQ informoval, že v treťom štvrťroku jeho nemecké závody dosiahli rekordnú stratu 376,16 milióna USD, v prepočte 9,640 miliardy SKK, a neboli vyhliadky na obrat v ich podnikaní. Preto BenQ odpísal všetky investície do podnikania v Nemecku a rozhodol sa výrobu zrušiť, ak do konca roka 2006 pre ňu nenájde záujemcu. Návrh na bankrot BenQ Mobile v Nemecku bol podaný na mníchovskom obchodnom súde 2. januára.

Informovala o tom AP.