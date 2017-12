Lost Planet: Extreme Condition (preview) - konečne prišla zima

Microsoft to myslí s útokom na konzolovom trhu skutočne vážne. Kvalitou svojich titulov začína nielenže dobiehať skvostne vyzerajúce hry pre Playstation 3 či Nintendo Wii, v mnohých prípadoch ich i predbieha. Lost Planet: Extreme Condition nie je výnimkou

5. jan 2007 o 9:15 Ján Kordoš

Možno sa to niekomu môže zdať ako chvíľkové vzplanutie citov a omámenie zmyslov next-gen spracovaním titulov pre Xbox 360, avšak dôkaz, že druhá vlna titulov pre konzolu od Microsoftu nielenže kvalitne vyzerá, no hrateľnosťou si podmaní takmer každého, sa nedá prehliadnuť. Vyberie si každý – stačí si zaobstarať Xbox 360 a s prívalom hier každého žánru si vystačíme. Lenže „normálne“ kvalitnými titulmi si konzola nezíska masový úspech. Často sa stáva, že kvôli jednému titulu sa napokon niektorí rozhodnú si konzolu zakúpiť. Prvé želiezko v ohni sa ukázala byť akcia Gears of War, ktorá napokon nedosahovala maximálne hodnotenia, avšak kvalita sa jej uprieť nedala. Druhým herným blockbusterom bude akcia od Capcomu. Už len vývojár je zárukou úspechu, veď tento japonský tvorca dokázal mnohými akčnými sériami, že súboje z pohľadu tretej osoby má pod kontrolou a s riadnou dávkou podmanivej atmosféry si dokáže získať nejedno japonské, americké či európske srdiečko. Lost Planet: Extreme Condition by podľa Keijiho Inafuneho mala byť odpoveď na FPS strieľačku Halo – vytvorenie konkurencie nikdy neuškodí, navyše spomínané Gears of War predstavujú alternatívu v apokalyptickej budúcnosti, chystané Halo 3 ešte nepredviedlo svoje vnady a Lost Planet nám ukáže tú najkrutejšiu zimu.

Pozrite sa von oknom! Čo vidíte, respektíve nevidíte? Sneh... záveje snehu, ktoré k zime jednoducho patria. Miesto toho sa na nás škerí v rámci možností zelená tráva, prízemné mrazíky nevyštípu a guľovať sa kameňmi nie je to pravé orechové. Lež stačí usadnúť k Lost Planet (už dlhšie si môžete vyskúšať hrateľnú demoverziu z výstavy E3) a všetko je úplne inak. Zamrznutá planéta predstavuje niečo úplne novátorské, s čím sme sa doposiaľ nestretli v tak výraznej miere. Ono vsadiť na jedno jediné prostredie, neustále mrazivo až depresívne biele, si vyžiada talent v dizajne a architektúre úrovní. Capcom je však spoločnosť japonská, takže o rozmanitosť neprídeme a tú správnu atmosféru, chladne sálajúcu z obrazovky, s najväčšou pravdepodobnosťou dostaneme. Ak si chcete prostredie predstaviť o niečo živšie, spomeňte na filmový snímok Deň Potom, kde sa celý svet zahalil do treskúcej zimy, ochladenie o niekoľko desiatok stupňov vyhubilo takmer celé ľudstvo a po našej civilizácii zostali len trosky, obrovské prázdne mestá a pri každom kroku vŕzga hrdinom pod nohami sneh. A tak je to i v Lost Planet – spočiatku zaujímavý nápad, neskôr neskutočne výborne zvolené prostredie, až sa hráč plesne po čele, že to nikoho nenapadlo skôr.

Chlad z obrazovky priam sála, no svojou troškou k nepríjemnej atmosfére prispieva i samotný hrdina Wayne. Priamo pred jeho očami mu divné potvorky zabili otca. Rýdzo živočíšna rasa Akrid pripomína chrobáky z Vesmírnej Pechoty, pričom jej vojaci sú príjemne rôznorodí. Pešiakov so slabým zdravým predstavujú potvorky útočiace na krátku vzdialenosť skokmi, pridávajú sa obrovské gúľajúce sa „obrnené pevnosti“, ktoré majú špeciálne citlivé miesto a neprídeme ani o lietajúce roje slabších, avšak rýchlych a obratných „prerastených kostier rýb“ alebo o obrovských bossov, niekoľkonásobne prevyšujúcich hlavnú postavu, zavadíme dostatočne často. Na obrovské počty nepriateľov treba správne zbrane, pričom hráč odnesie len dve. Automatická puška predstavuje tradičnú pomôcku nejedného hrdinu, brokovnica s granátmi alebo snajperkou taktiež a nádherne vyzeral heavy gun – ťažkotonážny guľomet, ktorý postava za sebou priam ťahala. Okrem zbraní využijeme aj akýsi priťahovací hák. Niečo podobné sme si mohli vyskúšať v Tomb Raider: Legend alebo Just Cause, navyše v prípade Lost Planet ide o jediný spôsob ako sa dostať na vyvýšené miesta. Slovíčko jediný by som chcel zdôrazniť. Žiaľ jediný – je totiž úplne jedno, že pri budove sú požiarne schody.

Wayne sa vydáva na cestu pomsty, pričom pomocnú ruku mu podajú novodobí snežní piráti. Striedanie interiérov s exteriérmi bude pravidelné a okrem holých pláni zavítame do rôznorodých miest i do jaskynných komplexov. Aby bolo technické spracovanie ešte podmanivejšie, zapracovali tvorcovia na rôznych efektoch ako napríklad hmla alebo husté sneženie, ktoré je na nerozoznanie od skutočného – teda samozrejme ak si dobre pamätám minuloročnú kalamitu deň pred Silvestrom. A verte, že si ju pamätám až príliš dobre. Ovládanie je konzolovo jednoduché, automatické mierenie pri priblížení kurzorom zabezpečuje efektnú streľbu bez zbytočnej frustrácie. Ovládanie kamery môže hráč nechať v defaultnom uhle spoza hráča, avšak mierenie pravým analógom predstavuje nutnosť.

Novinky však nekončia, na scénu prichádza obdoba tepelnej energie. Keďže je vonku treskúca zima a teplota klesla na niekoľko desiatok stupňov pod nulu, musí sa akýmkoľvek spôsobom zohrievať. Časom hrdinovi ubúda energia, pričom ak dosiahne nulovú hodnotu, postava jednoducho zamrzne. Aby sa tak nestalo, stačí neustále likvidovať nepriateľov, z ktorých vypadávajú akési žlté kôpky (slušne nazvané), no vzatie každej máte stanovený čas, v opačnom prípade tepelná energia zamrzne a nemáte z nej nič. Výhodné je rozstreliť hniezda potvoriek, strieľať do vybraných predmetov, ktoré taktiež po sebe zanechajú svoj kúsok tepla. Nemusíte mať strach, teplota vám neklesá extrémne razantne, len mierne postrkuje smerom vpred. Druhý plusový bod dostávajú tvorcovia za prítomnosť mechov. Celkovo si budeme môcť v 12 rozsiahlych úrovniach vyskúšať až sedem druhov robotických strojov, pri ktorých vyniká ich robustnosť a obrovská palebná sila. Navyše ak natrafíte na ťažkú zbraň, môžete ju pripevniť k mechovi a paľba je hneď dvojnásobne účinnejšia. Oproti obyčajnému vojačikovi, ktorý je oproti stroju obratnejší, však môžete využívať napríklad trysky na prekonanie väčších výšok a podobne. Nový element v hrateľnosti však nemusíte využívať, je to len ako bonusový objekt, ktorý uľahčí prechod nebezpečnou oblasťou. Ďalším plusom je využívanie prostredia. Pri správnom načasovaní sa po hodení granátu môže spustiť lavína, škodoradostne zasypávajúca pochodujúcich nepriateľov. Hádam stačí tento jeden prípad za všetky.

Na úplný záver som si nechal podporu multiplayeru pre 16 akcie chtivých hráčov. Využívanie bieleho prostredia s mnohými závejmi a priťahovacou kotvou nemá chybu, podľa predbežných ohlasov ide o pomerne rýchlu akciu s riadnou dávkou adrenalínu, v ktorom sa mierne taktizovanie rozhodne nestratí. Každopádne ponúkne Lost Planet: Extreme Condition v prvom rade podmanivú atmosféru zasneženého prostredia. Všetko je nielenže zničené a vyľudnené, Perinbaba neprestáva sypať záveje snehu na pomaly zomierajúcu planétu, všetko podtrhuje prítomnosť zvieracej rasy, ktorá sa snaží za každú cenu všetko vyhubiť. Má to šmrnc, hoci vyjadrenie slovami nemusí oslniť každého, Capcom má neskutočný dar, ktorým dokáže poukázať na jednoduchý koncept a po odklepnutí ponuky New Game nepustí chudáka-hráča od obrazovky, pokým slastne neodpadne po úspešnom dokončení príbehu. Vyzerá to až príliš nádejne a ako to napokon dopadne, uvidíme čoskoro – Lost Planet sa na trhu objaví už 12.januára.