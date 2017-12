Štát núti operátorov zálohovať hovory a SMS, zaplatia to však zrejme zákazníci

Telekomunikačné firmy na Slovensku nesúhlasia s tým, aby znášali náklady na uchovávanie údajov o komunikácii svojich klientov.

5. jan 2007 o 8:28 Ivan Kahanec

Od novembra tohto roku totiž budú musieť skladovať informácie o telefonátoch, SMS správach či e-mailoch, nie však ich obsah. Medzi týmito informáciami budú aj lokalizačné údaje. Podľa nich sa bude dať zistiť, kde sa nachádzal volajúci alebo volaný v čase hovoru. Prístup k údajom budú mať súdy, prokuratúra a iné orgány činné v trestnom konaní.

Firmy nesúhlasia s financovaním systému, lebo ide o povinnosť štátu a verejný záujem. „Nesúhlasíme s tým, aby štát realizoval svoju povinnosť chrániť svo­jich občanov výlučne na náklady súkromných spoločností,“ povedal Martin Vidan z komunikačného oddelenia T-Mobilu.

Je to povinnosť vynútená štátom, a preto by mal znášať náklady on, povedal prezident IT asociácie Slovenska Juraj Sabaka. Podľa neho je tento istý problém aj pri odpočúvaní.

Štát zaplatí len za nosič údajov

Hovorkyňa Slovak Telekomu Jana Burdová povedala, že spoločnosť odhaduje náklady na 40 miliónov korún. Dcéra Telekomu, T-Mobile, odhaduje počiatočné náklady na úrovni 17 až 20 miliónov korún. Orange sumu bližšie nekonkretizoval. Richard Fides z odboru komunikácie Orangeu však povedal, že prevádzka systému, údržba a obsluha bude stáť niekoľko miliónov ročne. Menší operátori budú mať nižšie náklady na uchovávanie dát. „Pre našu spoločnosť to bude znamenať investíciu približne štvrť milióna korún,“ povedala Ivica Hricová zo Slovanetu.

Spoločnosti si budú môcť nárokovať od štátu len úhradu nákladov vynaložených na samotné poskytnutie údajov. „Toto ustanovenie bude pravdepodobne vykladané tak, že spoločnosť uchovávajúca údaje dostane ná­hradu napríklad len za nosič, na ktorom údaje poskytne,“ povedala Burdová.

Prejaví sa to v cenách?

Niektorí operátori tvrdia, že náklady na skladovanie údajov nepremietnu do cien. „Vzhľadom na ostrú konkurenciu v telekomunikačnom biznise sa tieto investície nepremietnu do cien za naše služby,“ povedala Burdová zo Slovak Telekomu. Podobné stanovisko má aj Slovanet, ako najväčší alternatívny operátor.

Fungujúci mobilní operátori Orange a T-Mobile zvýšenie cien nevylúčili. „V súčasnosti nemožno vylúčiť, že investície tohto rozsahu sa premietnu nejakým spôsobom do cien pre zákazníkov,“ povedal Vidan. Bude to záležať od definitívnej podoby novely zákona a od celkových nákladov operátora. Všetky náklady môže Orange vykryť iba výnosmi z telekomunikačných služieb, povedal Fides z Orangeu.

Firmy: Dáta ochránime

Firmy budú musieť údaje o komunikácii cez internet a elektronickou poštou uchovávať pol roka. Údaje o telefonátoch či SMS správach budú k dispozícii úradom až dva roky.

Operátori tvrdia, že dáta budú dobre chránené. Ich počítačové servery a zariadenia, ktoré údaje spracovávajú a ukladajú, sú v chránených priestoroch a nie sú prístupné z internetu. „Zariadenia a servery sa navyše pravidelne podrobujú bezpečnostnému auditu,“ povedala Hricová.

Sabaka upozorňuje, že hoci je odpočúvanie chránené viac ako uchovávanie dát, informácie aj nahrávky už v minulosti unikli. Hovory si pri odpočúvaní zaznamenáva Slovenská informačná služba a ministerstvo vnútra.

Novela zákona o elektronic­kých komunikáciách, ktorá skladovanie údajov zavedie, je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.