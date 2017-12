LocoRoco - v jednoduchosti je krása

Urobte si pohodlie a pripravte sa na čistokrvnú zábavu, ktorá rozprúdi život vo vašich žilách. Prichádza zvláštny svet s ešte netradičnejšími stvoreniami LocoRoco. Čierny kôň ašpirujúci na titul roka spolu s našou dnešnou recenziou dorazil exkluzívne na p

4. jan 2007 o 8:00 Ján Pásztor

V poslednej dobe sme sa dopracovali do štádia, kedy aj vychádzajúci Tetris musí obsahovať aspoň náznak jednoduchého príbehu. To, že takto nasilu zbúchaná zápletka stojí za starú bačkoru, je už druhá vec. S tým však má nanešťastie LocoRoco niečo spoločne, no v jeho prospech hovorí celkový koncept, pre ktorý je jeho príbeh ako stvorený. Koniec koncov na prepracovanú, komplexnú zápletku, spolu s individuálnym vývojom postáv tu máme iné hry. V dnešnom prípade nám stačí vedieť, že kdesi v nekonečne rozsiahlom vesmíre existuje planéta, kde si jej obyvatelia nažívajú pokojne a v harmónii. Jedného dňa však prídu zákerné stvorenia a obratia celý svet hore nohami. Poslednou nádejou ostali rozkošné LocoRoco, podľa ktorých bola samotná hra pomenovaná, veď akoby aj nie, sú to skutoční hrdinovia.

GRAFIKA 9 / 10

Temer vymreté plošinovky si po pokuse znovu preniknúť do konzolového sveta našli svoj domov na handheldoch. Očarujúce 2D pozadia sú späť i v LocoRoco. Pestrofarebný, aj keď z technického hľadiska pomerne jednoduchý svet vyžaruje určité čaro. Dizajn v konečnom dôsledku ponúka omnoho viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Pri potulkách levelmi narazíte na zvláštne ovocia pripomínajúce jahody. Ich poctivým papaním dôjde k zväčšovaniu hlavného hrdinu (alebo hrdinky?), až sa z neho stane doslova a do písmena tlstá guľka, prípadne trojuholník alebo iný geometrický tvar. Neverili by ste, ale ten už záleží na dobrom požutí. Pravá pastva a potešenie pre oči nastáva v momente maximálnej veľkosti LocoRoco. Náš hrdina totižto nie je ani zďaleka pevný, pripomína skôr dokonale nafúknutý balón plný vody, čo sa odzrkadľuje pri rôznych nerovnostiach povrchu, kedy sa jeho tvar prispôsobuje okoliu.

Ostatné postavy, s ktorými hráč prichádza do styku, pôsobia rovnako originálne ako samotná hra. Možno i preto tak výborne zapadajú do prostredia. Keby ma v niektorých prípadoch na nich hra neupozornila, ani by som ich nezaregistroval. Obzvlášť príjemnou skutočnosťou bolo zistenie, že nielen samotné LocoRoco, ale napríklad aj voda podlieha fyzikálnym zákonitostiam. Hráč môže nakláňať obidva konce levelu, čím pri rôznych jazierkach alebo vodopádoch vzniká pôsobivé divadlo, kedy vidíte celé koryto spolu s vodou prelievať sa z jednej strany na druhú.

INTERFACE 8 / 10

Hlavné menu priamo vychádza z grafického dizajnu. Na niekoľkých obrazovkách hra ponúka výber svetov a v nich jednotlivé levely, pri ktorých sa automaticky zobrazí informačná tabuľka. Hráč ma tak neustály prehľad o svojej (ne)dôslednosti prechádzania nimi. Jedna z ponúk zastrešuje vytvorenie vlastného levelu. Nemusím byť však ani veštica Teodora a už teraz a úplne zadarmo vám viem povedať, že najviac času strávite plnením hlavnej príbehovej línie a spätným prechádzaním už navštívených levelov, za účelom prekonania samého seba a vyzbierania všetkého, čo ponúkajú. Časom sa menu rozrastie aj o dve minihry.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Lepší príklad príslovia “v jednoduchosti je krásna“ v spojitosti s ovládaním, by ste len sotva hľadali v súvislosti s ktoroukoľvek inou hrou pre akúkoľvek inú platformu. Mnohé herné a filmové spoločnosti nám neustále servírujú jeden a ten istý koncept záchrany sveta. Nebojácny, svalnatý a po zuby ozbrojený hrdina zachraňuje svet. Pritom stačí tak málo. Úsmev, náznak tancu a nezabudnuteľné bľabotanie pripomínajúce spev. Ovládanie patrí k najzaujímavejším prvkom, aké si tvorcovia pre nás pripravili. Zvládnuť ho musí skutočne každý, kto má aspoň minimálne IQ a dve ruky. Podobne ako v niektorých logických hrách, i tu hráč neovláda hlavnú postavu, ale namiesto toho nakláňa jednotlivé strany levelu, čím udáva smer a rýchlosť postupu vpred. Ľavým a pravým “shiftom“ zvyšuje alebo znižuje sklon povrchu a keďže LocoRoco je guľaté stvorenie, začne sa krásne kotúľať daným smerom. Svet LocoRoco skrýva mnoho nástrah a tak sa už v prvej úrovni naučíte tretí a zároveň posledný pohyb, ktorým nie je nič banálnejšie, než prostý výskok. Opäť za použitia “shiftov“, no tentoraz stlačením oboch naraz. Pričom platí, čím dlhšie ich hráč podrží, tým vyššie LocoRoco vyskočí.

Hráčovou hlavnou náplňou je bezpečne previesť LocoRoco na koniec úrovne a aj keď to vyzerá ako do oči bijúce klišé, dizajn levelov nedovolí stereotypu objaviť sa, skôr naopak, prekvapivo chytí a nepustí pokým batéria nerozhodne inak. Z každého levelu priam vyžaruje unikátny zážitok. Jednotlivé úrovne sú preplnené malými muškami, ovocím a postavami pridávajúcimi rôzne časti na výrobu vlastného levelu. Ovocia zväčšujú LocoRoco a v každom levely sa ich nachádza rovná dvadsiatka. V mnohých pasážach sa bez potrebného počtu ani ďalej nepohnete. Úrovne ešte čas od času spestrí zatúlaný nepriateľ, ale inak hrou prejdete ako nôž maslom.

MULTIPLAYER

Možnosť viacerých hráčov LocoRoco neobsahuje.

ZVUKY 7 / 10

Skoro by sme mohli povedať, že na ne tvorcovia zabudli. Skutočne ich s kúskom prehnania môžeme napočítať na prstoch jednej ruky. K zvukom bolo pristupované tak, aby výrazne nenarúšali hudobný soundtrack. Taktiež asi nikoho neprekvapí absencia nahovorenia.

HUDBA 9 / 10

Niečo tak infantilné, čo sa po načítaní LocoRoco rozozneje, nevymyslia snáď ani v Nintende a to už jest čo povedať. Niekoľko minút s hrou a sami zistíte, že Katamari Damacy ma silného konkurenta. LocoRoco stavia na návykové ovládanie a úžasný hudobný doprovod. Dokonca aj počas hry sa mnohé prekážky riešia formou spevu a tanca. Veľké LocoRoco sa automaticky rozdelí na menšie časti, ktoré svojim prenikavým spevom niekoho či už zobudia alebo upútajú, no rozhodne ide o divadielko za všetky drobné. Doteraz som však nespomenul ostatných hlavných hrdinov, za ktorých možno taktiež hrať. Tvorcovia im ale nepridali na žiadnych zvláštnych schopnostiach, iba na dizajne. Malá kozmetická úprava zapríčiní jedine zmenu spievanej pesničky.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

LocoRoco vyzerá nesmierne triviálne iba v tom prípade, ak si dáte za cieľ obyčajné dokotúľanie sa na záver levelu. Prečo ale takto plytvať potenciálom hry, keď skutočné výzvy a pravá náročnosť sa skrývajú v každej úrovni. Stačí sa vybrať po stopách všetkého, čo daný level ponúka a môžete mi veriť, med lízať to ani zďaleka nebude. Takýmto spôsobom prechádzania sa aj inak krátka úroveň premení na hodinovú záležitosť, ale kto by odolal lahodnému pocitu objavovania a radosti zo získavania.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Ste šťastným majiteľom čierneho (hoci dnes je už tých farebných prevedení habadej) zázraku menom PlayStation Portable? Tak načo ešte čakáte? LocoRoco nemožno nenávidieť, je natoľko úprimné, triviálne a úchylne zábavné, že vás dostane skôr než stihnete vysloviť PSP a či už chcete alebo nie, predstavuje titul s veľkým “T“, ktorý na PSP chýbal ako soľ. Ak ešte tento handheld nemáte, mali by ste s tým otáľaním o jej kúpe prestať, kvalitných hier na úrovni LocoRoco nie je mnoho a nemali by chýbať v žiadnej zbierke správneho hráča, nech už patríte medzi žánrovo akýchkoľvek fanúšikov alebo odporcov Sony. Howgh, dohovoril som, marš do najbližšej predajne!