Nový Zéland má svojho cicavca

Fosilizované kosti tvora, ktorý bol veľký asi ako myš a vymrel pred 16 až 19 miliónmi rokov, objavili austrálski vedci na novozélandskom Južnom ostrove. Je to prvý jednoznačný dôkaz, že ostrovy východne od Austrálie mali vlastného domorodého suchozemskéh

4. jan 2007 o 0:00

o cicavca, napísal internetový server BBC.

Vedci našli dve čeľustné kosti a jednu stehennú. Ako upozornila členka tímu Suzanne Handová z Novojuhowaleskej univerzity, kosti patrili minimálne dvom jedincom. "Je fascinujúce, že tvor nie je podobný skameneline žiadneho cicavca, ktorého doteraz v celom svete objavili," dodala. Podľa všetkého ide o veľmi primitívneho tvora. Vyvinul sa ešte pred rozdelením línie cicavcov na placentovce (embryo sa počas vývoja vyživuje placentou) a vačkovce (placentu nemajú), ktoré prebehlo pred 125 miliónmi rokov.

Nález podkopáva teóriu, vysvetľujúcu nedostatok cicavcov na ostrovoch. Podľa nej sa mal Nový Zéland pred 25 až 30 miliónmi rokov potopiť pod more a keď sa znovu vynoril, osídlili ho zvieracie i rastlinné druhy z neďalekej pevniny. Fosílie však napovedajú, že tvor veľkosti myši by more neprekonal, preto tu musel žiť celý čas. "Špička stehennej kosti vypovedá veľa o tom, ako sa zviera pohybovalo. Neplávalo. Nelietalo. Muselo sa kolísať a nebolo by schopné na ostrov preplávať," povedal Michael Archer z Novojuhowaleskej univerzity. Nie všetci s ním však súhlasia. Jonathan Waters z univerzity Otago v novozélandskom Dunedine pripomenul, že je dosť prípadov, keď malé stavovce dokázali prekonať oceán a osídliť ostrovy. Príkladom sú Chathamské ostrovy 600 kilometrov východne od Nového Zélandu. Vynorili sa iba pred niekoľkými miliónmi rokov a žijú tam jašterice, ktoré tam mohli iba preplávať.

(čtk)