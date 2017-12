Ruský matematik na čele vedeckej hitparády

Ako sa už stalo tradíciou, redaktori amerického časopisu Science uverejnili koncom roku 2006 podľa ich názoru desať najvýznamnejších výsledkov vedeckého výskumu

4. jan 2007 o 0:00

. Prielomom roka (Breakthrough of the Year) je práca ruského matematika Grigorija Pereľmana, ktorý dokázal slávnu Poincarého domnienku. Zvyšných deväť úspechov, "druhí za víťazom" (The Runners Up), figuruje bez oficiálneho poradia.

Odmietol "matematickú nobelovku"

Pereľmanovmu príbehu sa už venovali médiá vrátane SME. Ani tak nie pre samotný odborný výsledok. Matematika v ohnisku verejnej pozornosti nestojí. Napriek tomu, že ako jeden z pilierov ľudskej civilizácie má kľúčový význam pre vedu a techniku. Médiá v tomto prípade upútal sprievodný vývoj.

Mnohí matematici sa stránia akéhokoľvek rozruchu. Najmä preto, aby ich nič nerozptyľovalo v práci. Pereľman (40) však prekročil zvyčajnú mieru. Keď mu Medzinárodná matematická únia v lete udelila Fieldsovu medailu, Pereľman ju odmietol. Pritom medaila je tradične považovaná za najvyššiu poctu v matematike, významom úmernú Nobelovej cene. (Tá sa v matematike neudeľuje, hoci sem-tam matematik dostane "nobelovku", ktorá nominálne patrí nejakej inej disciplíne. Ako v roku 1994 John Nash, nedávno zviditeľnený hollywoodskym filmom Čistá duša, za ekonómiu.) Ba v následnom rozhovore pre časopis The New Yorker Pereľman vyhlásil, že z matematiky odchádza pre neetické správanie kolegov, ktoré nešpecifikoval.

Riešenie za milión dolárov

To hlavné však platí. Pereľman podľa všetkého vyriešil približne storočný problém, ktorý v roku 1904 sformuloval slávny francúzsky matematik a fyzik Henri Poincaré. Pre matematikov je to azda nielen prielom roka, ale prinajmenšom desaťročia. Týka sa topológie, skúmania abstraktných tvarov, no môže výrazne pomôcť pokroku v geometrii trojrozmerných priestorov, ako aj vo viacerých odvetviach fyziky, od dynamiky tekutín až po Einsteinovu všeobecnú teóriu relativity.

Pereľman sprístupnil tri práce so svojím dôkazom v rokoch 2002 a 2003, no až v roku 2006 matematici dosiahli konsenzus, že dôkaz platí. Ak ešte v najbližšej budúcnosti obstojí v paľbe kritiky (a väčšina matematikov si myslí, že obstojí), Pereľmanovi vynesie milión dolárov od Clayovho matematického inštitútu. Ten v roku 2000 vypísal sedem prémií za riešenia kľúčových problémov v matematike.

Pereľmanov dôkaz, produkt sedemročného skúmania v ústraní, je vôbec prvý výsledok z matematiky, ktorý redakcia Science vybrala ako Prielom roka.

Každý, kto chce poznať podrobnosti, má k dispozícii internetové vyhľadávače. Po zadaní "Poincaré conjecture" alebo "Grigori Perelman" si môže vybrať výklad na žiadanej úrovni, od článkov v bežných médiách, cez encyklopédie ako Wikipedia (hoci aj v nej je to podané pomerne zložito), po odborné matematické traktáty.