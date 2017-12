Digitalizácia prinesie TV signál i tam, kde teraz nie je

Nástup digitalizácie by mal okrem iného priniesť aj zlepšenie signálu v tých oblastiach, kde je v súčasnosti len slabý príjem televízneho vysielania. Ako ďalej pre agentúru SITA povedal Radoslav Kutaš zo sekcie médií a audiovízie MK SR, ktorá pripravila n

4. jan 2007 o 0:00 (sita)

ávrh zákona o digitalizácii vysielania, prechod na digitálne pozemné vysielanie (DVB-T) znamená pre diváka nutnosť vybaviť sa „digitálnym televízorom“ alebo prídavným zariadením (set-top-box).

Prinesie však viacero pozitív. Do regiónov, kde v súčasnosti niektorí vysielatelia nie sú - nie preto, že by tam byť nechceli, ale preto, že tam nebola voľná frekvencia, prinesie digitalizácia šancu, aby tam títo vysielatelia začali šíriť svoju ponuku. Digitalizácia pozemného vysielania sa však týka len divákov, ktorí prijímajú programy cez spoločnú alebo individuálnu televíznu anténu, upozornil Kutaš. Netýka sa teda tých, čo prijímajú televízne programy len cez satelit a ani tých, čo sú pripojení na káblovú televíziu. Na druhej strane - očakávať od príchodu digitalizácie, že hneď s jej spustením budú mať diváci aj všetky pridané hodnoty, ako elektronický obchod, elektronický programový sprievodca, či e-government, je podľa Kutaša naivné.

Zmeny, ktoré so sebou prinesie zákon o digitalizácii vysielania sa rozhlasu podľa Kutaša týkajú len nepriamo. Ako povedal, rozhlasu to prinesie len možnosť vysielať aj cez digitálny multiplex. Pokiaľ ale rozhlas vysiela na FM vlnách, nestráca svoje súčasné možnosti. O prechode na digitálne vysielanie na Slovensku hovorí návrh zákona o digitálnom vysielaní, ktorý vláda koncom novembra posunula do parlamentu. V tejto súvislosti Kutaš upozorňuje, že prechod na digitálne vysielanie je harmonizovaný vo všetkých štátoch Európy a hraničným rokom je rok 2012. Pokiaľ Slovenská republika dovtedy neprejde na DVB-T, tak „ľudia nebudú mať ani digitálne vysielanie ani analógové, pretože sa budú rušiť digitálny signál v susednej krajine s analógovým signálom na Slovensku,“ dodal Kutaš.

Navrhovaná účinnosť nového zákona o digitálnom vysielaní, ak ho Národná rada SR schváli, je marec 2007, pričom pravidelné DVB-T vysielanie by sa mohlo začať najskôr v roku 2008 a úplný prechod na digitálne vysielanie je plánovaný na rok 2012. Návrh zákona po prvýkrát zavádza do slovenského práva pojem obsahová služba a jeho rozsah. Návrh tiež zjednodušuje autorizáciu vysielania programovej služby. Vytvára právny rámec pre poskytovanie multiplexu, osobitne terestrického multiplexu, pričom autorizácia tejto obsahovej služby sa viaže na držbu frekvencií (presun držby z vysielateľa na poskytovateľa multiplexu), informoval ďalej Kutaš. Návrh by tak mal doplniť dva v súčasnosti platné zákony - zákon o vysielaní a retransmisii (reguluje obsah vysielania) a zákon o elektronických komunikáciách (reguluje služby elektronických komunikácií).