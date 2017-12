Škodlivé kódy, ktoré vyčnievali z radu v roku 2006

Spoločnosť Panda Software vydala vírusovú ročenku, ktorá informuje o škodlivých kódoch, ktoré nemuseli byť vždy nástrojom šírenia vírusových epidémií, ale nejakým spôsobom vyčnievali z radu.

3. jan 2007 o 18:25 (panda)

Najmoralizujúcejší. Takto by mohol byť označený spyware Zcodec, ktorý mimo iného monitoruje, či používatelia klikajú na webové stránky s pornografickým obsahom. Možno iba sleduje, či používateľ navštevuje dané stránky často alebo nie, aby potom mohol posielať na mieru šité reklamné oznamy. Na druhej strane, autor tohto spyware má možno iba voyeuristické sklony.

Najhorší uchádzač o prácu . Červ Eliles.A rozosiela CV na všetky možné kontakty. Dokonca ich rozosiela aj na mobilné čísla používateľov. Akoby si nebol istý vlastným zameraním.

Najviac senzáciechtivý. Ohromujúce titulky vždy zaznamenávali úspech a teraz ich využívajú aj vírusy. Najviac vynikol Nuwar.A, ktorý informoval o vyhlásení tretej svetovej vojny.

Najtvrdošijnejší. Hovorí sa, že všetko raz pominie. Škoda, že o tom nepočuli tvorcovia červa Spamta. Možno by prestali rozosielať jednu vlnu za druhou takmer identických variantov tohto škodlivého kódu.

Najsúťaživejší. Potom ako sa spyware Popuper nainštaluje do počítača spustí pirátsku verziu známej antivírusovej aplikácie. Používateľovi samozrejme nerobí žiadnu službu. V skutočnosti sa snaží vylúčiť potenciálneho súpera z PC.

Najusilovnejší. Phishing správy sa snažia zhromažďovať dôverné informácie, ako napríklad čísla kreditných kariet alebo prístupové údaje k účtom za účelom krádeže peňazí. Toto však neplatí pre BarcPhish.HTML, ktorý ide oveľa ďalej. Zbiera informácie, vrátane termínov vypršania platnosti, CVV (Card Verification Value), posledné mená, čísla členských kariet, päťmiestne kódy, čísla kont, atď. Tvorca si istotne povedal „radšej veľa ako primálo..."

Najväčší špiceľ. V tomto prípade nebola voľba ťažká. WebMic.A je škodlivý kód, ktorý dokáže zaznamenávať zvuky a obrázky pomocou mikrofónu a web kamery pripojenej k počítaču. Takého nezvaného hosťa by ste mali asi neradi vo vašom PC.

Najzlomyseľnejší. Nedro.B je červ, ktorý sa po infikovaní počítača akosi začne nudiť. Vari preto mení ikony, bráni v prístupe k nástrojom, skrýva prípony súborov, maže voľby v menu Štart a v zásade spôsobuje chaos. Niekomu sa to zdá zábavné, no používateľom asi nie...

Najcudnejší. Škodlivé kódy, ktoré sa šíria cez P2P siete využívajú lákavé názvy súborov, aby ich používatelia dobrovoľne stiahli do počítačov. Mnohé majú pornografický kontext. Avšak, medzi 37 000 rôznymi názvami, ktoré používa FormShared.A, sa nenachádza žiaden s odkazom na sex. Čo je svojho druhu rekord.

Najarchaickejší. Očividne sú tu stále retro tvorcovia vírusov. Nech už červa DarkFloppy.A vytvoril ktokoľvek, asi nepočul o e-mail správach, okamžitých správach či P2P systémoch, pretože ako spôsob šírenia si zvolil... diskety. Nie moc veľká šanca spôsobiť epidémiu, hm?

Najpromiskuitnejší. Tento titul patrí bezpochyby škodlivému kódu Gatt.A, pretože dokáže infikovať rozličné platformy: Windows, Linux, atď.

Najklamlivejší. SafetyBar sa tvári, že ponúka informácie o bezpečnosti a možnosti stiahnuť antispyware. Problém je však v tom, že ako náhle tieto programy stiahnete, začnú varovať používateľov, že ich počítač je infikovaný neexistujúcimi hrozbami.

Niektoré z týchto hrozieb sa môžu javiť ako zaujímavé, či zábavné, no používatelia by mali dbať na to, aby sa im vyhli ako aj iným hrozbám. Spoločnosť Panda Software preto odporúča používateľom udržiavať si spoľahlivý a každý deň aktualizovaný bezpečnostný softvér.

Pre viac informácií o týchto a ďalších škodlivých kódoch navštívte Vírusovú encyklopédiu Panda Software.