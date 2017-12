Info o Jagged Alliance 3

3. jan 2007 o 9:40 Ján Kordoš

Engine hry má svoj pôvod práve v spomínanom SS (myslené ako Silent Storm), no prešiel mnohými úpravami a vylepšeniami, takže okrem zmeny dennej doby (svetielko/tma), počasia (slniečko/dáždik/vetrík a možno príde aj Perinbaba, ktorá na nás v skutočnosti prdí) a fyzikálneho modelu, sa dočkáme aj systému reálneho poškodenia objektov. V mnohom bude Jagged Alliance 3 vychádzať zo svojho predchodcu, no zmien bude taktiež požehnane. V minulosti kdekoho otravoval manažment jednotiek, ktorý jednoducho zdržoval od prepracovaných súbojov a predstavoval tak nutné zlo. Tentoraz si už len vyberieme menšiu skupinku hrdlorezov (šesť až osem panákov alebo panáčiek) z celkovo vyše štyroch desiatok postavičiek. Každý hrdina bude mať svojské vlastnosti na inej úrovni, doplníme to RPG systémom, mnohými zbraňami (niektoré budú experimentálne), taktickým postupom, ťahovými súbojmi (poradie bude určovať iniciatíva), sekundárnymi úlohami (viac ako príbehových), štyrmi voliteľnými stranami konfliktu a vyškrtneme multiplayer. Neznie to zle, jedným slovom „návratdostarýchčasov“, len či bude javiť záujem dostatočné množstvo ľudí, veď prehrabanie pilín v hlave nie je až tak kúl ako kedysi. Ďalšie bližšie informácie ako napríklad dátum vydania, uvedené neboli.

Zdroj: Games Tiscali