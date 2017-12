Koniec počítačov do vrecka?

Miniatúrny počítač do vrecka, v ktorom si prečítate e-maily a otvoríte aj excelovú tabuľku? Ešte na prelome storočí nemohlo byť nič viac cool. Dnes však vreckové počítače (PDA) začínajú byť pomaly na vyhynutie.

3. jan 2007 o 0:00 Tomáš Bella

Podľa decembrovej štúdie spoločnosti IDC celosvetový predaj vreckových počítačov v treťom štvrťroku 2006 v porovnaní s rokom 2005 klesol až o 31 percent. Počet predaných PDA sústavne klesá od kvartálu ku kvartálu už takmer tri roky.

Podľa analytikov časopisu Economist spôsobil pád kedysi sľubnej technológie z rebríčka popularity jeden faktor: nástup mobilných telefónov. Tie sú čoraz inteligentnejšie a ponúkajú čoraz viac funkcií: umožňujú už nielen čítať e-maily, ale čoraz častejšie aj bežné dokumenty z počítača, majú zabudované fotoaparáty a kamery. Čoraz viac ľudí preto prichádza k záveru, že PDA už v porovnaní s kvalitnejšími mobilmi nemajú, čo by ponúkli navyše, a pre pohodlnejšiu klávesnicu a väčšiu obrazovku sa im do ďalšieho samostatného zariadenia popri povinnom mobile nevyplatí investovať.

Podľa prieskumu spoločnosti Spb Software House majitelia vreckové počítače využívajú najčastejšie na zapisovanie schôdzok (84 %). Druhou najpoužívanejšou funkciou je pripojenie na internet, 61 percent ľudí na svojich PDA hrá hry a počúva hudbu. Viac než polovica ľudí už cez PDA aj telefonuje a používa ho na navigáciu.

Zaujímavé je, že PDA sú jednou z mála počítačových technológií, ktoré stále zostali výhradne mužskou záležitosťou: ženy predstavujú len sedem percent majiteľov vreckových počítačov. Na Slovensku podľa štúdie PDA zariadenia využíva jedno percento populácie, v Česku sú to tri percentá.

Podľa analytikov Economistu však ešte boj výrobcov vreckových počítačov o priazeň zákazníkov nie je úplne prehraný, firmy však musia výrazne zmeniť svoj prístup k vývoju nových zariadení. Nemali by sa snažiť súťažiť s mobilmi v technológiách na pripojenie na web a telefonovanie cez mobilné siete, lebo tu vyhrať nemôžu.

Vreckové počítače by sa však mohli stať opäť zaujímavé, ak by začali výraznejšie podporovať pripojenie na Wi-Fi siete a prenos hlasu cez internet. Tieto dve technológie totiž mobilní operátori v telefónoch nechcú, lebo by ich pripravili o tučné zisky za prenos dát cez mobilné siete – pre zákazníkov je však pripojenie Wi-Fi pre nízku cenu atraktívnejšie.

Z rovnakého dôvodu mobilom stále chýbajú aj väčšie kapacity na uchovávanie a prehrávanie hudby. Operátori nechcú, aby sa dali skladby jednoducho nahrať do mobilu z počítača, lebo ich chcú sami predávať cez mobilné siete. Aj to by mohli výrobcovia PDA využiť.

Podľa Economistu by tiež firmy konečne mali zabudnúť na tradičnú predstavu, že PDA sú len zariadením pre manažérov, a skúsiť navrhnúť aj vreckové počítače napríklad pre ľudí, ktorí sa chcú na nich najmä hrať.