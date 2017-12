reSizer –získajte moc nad oknami aplikácií

Vývojári operačných systémov nevymysleli ovládanie najideálnejšie. Neustále prekladanie ruky medzi klávesnicou a myšou sa už síce dostalo do podvedomia používateľov, spôsobilo však i to, že takmer všetci prestali rozmýšľať nad tým, ako si prácu uľahčiť. C

2. jan 2007 o 0:01 Milan Gigel

hcete ovládať okná aplikácií pomocou klávesnice? Žiadny problém – je to intuitívne a jednoduché. Bez pomoci doplnkového softvéru by to asi nešlo. Inštalačný balíček aplikácie reSizer má iba 300 kilobajtov a po spustení zaberie v operačnej pamäti vášho počítača iba 5 megabajtov. V porovnaní s ostatnými nástrojmi ktoré používate je to zanedbateľné, ak pracujete na notebooku v teréne, oceníte ho. Raz – dva – tri – skúška – začíname

Neskúmajte aké nastavenia program ponúka. Po nainštalovaní iba kliknite pravým tlačidlom myši na jeho ikonu na taskbare pre prístup k menu, aby sa pri najbližšom reštarte operačného systému opäť automaticky spustil. Teraz je všetko pripravené na to, aby ste si začali nové intuitívne skratky osvojovať. Vývojári ich navrhli tak, aby sa vám dostali do krvi bez akéhokoľvek učenia. Pohyb oknom a zmena veľkosti

Ak nie je okno maximalizované, môžete meniť jeho veľkosť a umiestnenie na obrazovke. Ak skombinujete tlačidlo Win so smerovými šípkami, zaistíte posun okna po pracovnej ploche bez ohľadu na to, či máte k počítaču pripojený jeden alebo dva monitory. Ak potrebujete odkryť údaje čo sú zobrazené pod ním, niet rýchlejšieho riešenia ako túto skratku použiť. Podobné pravidlo platí pre zmenu veľkosti okna. Kombinácia Ctrl+Win so smerovými šípkami umožní s rýchlosťou blesku meniť rozmery okna, ak to jeho vlastnosti povoľujú. Nie všetky okná majú túto možnosť otvorenú – typickým príkladom sú dialógové okná, kde je formátovanie obsahu dôležité. Zarovnanie okna k okrajom, zmena vlastností

Neraz je veľmi praktické, ak dokážete okno pomocou skratky umiestniť k niektorému okraju či rohu obrazovky, alebo naopak umiestniť ho priamo do stredu obrazovky.

Numerická klávesnica je pre tento účel ako stvorená. 9 tlačidiel reprezentuje rohy a okraje obrazovky, „5“ stojí v strede. Ak tieto tlačidlá skombinujete s preraďovačom so značkou Win, aktívne okno sa umiestni presne tam, kam ste prikázali. Podobne môžete použiť i bodku ktorá okno minimalizuje, či nulu, ktorá ho otvorí na celú plochu obrazovky. Ak chcete umiestnenie okna zachovať, iba ho chcete odoslať na druhý pripojený monitor, použiť môžete kombináciu Win+Backspace. Táto skratka vám pomôže i v krízových situáciách keď máte povolené zobrazovanie na sekundárnom displeji – ten však chýba. Nemusíte meniť nastavenie operačného systému. Len prepnite okno tam, kde patrí. Hviezdička v kombinácii s Win zaistí aby bolo okno neustále pred ostatnými, lomítko v rovnakom tandeme aktivuje jeho priehľadnosť. Možno sa vám v niektorých prípadoch tieto vlastnosti hodia, je však pravdepodobné že skôr na kombináciu zabudnete ako ju využijete. reSizer je skvelým nástrojom pre používateľov, ktorí s obľubou používajú klávesové skratky namiesto toho, aby neustále prekladali svoju ruku na myš. Tento softvér môže byť ideálnym doplnkom pre notebooky, pretože v teréne je nie vždy ideálne siahať po touchpade iba kvôli tomu, že vám operačný systém naservíroval okno tam, kde ho nechcete mať.