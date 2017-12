KURIOZITA: Preklep v internetovej objednávke ho odvial na opačný koniec sveta

Mladý nemecký turista, ktorý chcel navštíviť svoju partnerku v austrálskom Sydney, sa zásluhou svoje roztržitosti ocitol 13 tisíc kilometrov od miesta vytúženého stretnutia - blízko malého mestečka Sidney, v americkom štáte Montana. Pri objednávke letenky

1. jan 2007 o 14:25 (sita)

cez internet napísal Sydney s mäkkým i a tak namiesto do Austrálie cestoval do Spojených štátov.

Vo štvrtok sa 21-ročný Tobi Gutt, pripravený na slnečné austrálske počasie odobral na 4-týždňové prázdniny. V tričku a krátkych nohaviciach sa však ocitol na úplne inom kontinente, v chladnom štáte Montana.

"Čudoval som sa, ale nechcel som nič hovoriť. Veď do Austrálie sa dá letieť aj cez Spojené štáty," povedal Gutt pre denník Bild. Najprv letel do Portlandu, v štáte Oregon, odtiaľ do Billingsu v Montane a až keď mal nastúpiť do menšieho lietadla, s ktorým mal letieť do ropného mestečka Sidney s 5000 obyvateľmi, zistil svoju chybu.

Na letisku v Billingse strávil nemecký mladík tri dni. Jeho rodina a priatelia mu z Nemecka poslali viac ako 20 tisíc korún na novú letenku. "Nevšimla som si tú chybu, lebo môj syn ovláda prácu na počítači," povedala pre agentúru Reuters jeho matka Sabine.