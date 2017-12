Odsúdení sa môžu počas trestu naučiť ovládať počítače

Odsúdení si môžu počas svojho trestu zvýšiť kvalifikáciu v oblasti výpočtovej techniky. V rámci projektu Nový štart, ktorý realizuje Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v spolupráci s občianskym združením Andros, plánujú vyško

1. jan 2007 o 14:16 (sita)

liť 250 odsúdených z troch ústavov na výkon trestu.

Agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ ZVJS Oto Lobodáš. Ako dodal, doteraz v ústavoch Hrnčiarovce nad Parnou, Košice - Šaca a Banská Bystrica vyškolili 239 osôb. Dvom z nich sa podarilo po prepustení získať Osvedčenie ECDL, informoval Lobodáš. Toto osvedčenie je tzv. vodičským preukazom na počítač, ktorý je akceptovaný v európskych krajinách.

Kritériami pre zaradenie do počítačového kurzu sú okrem iného aj prijatie na odborné učilište alebo strednú školu pred nástupom na výkon trestu alebo počas neho, disciplinované správanie odsúdeného za posledný polrok, ale aj ochota aktívne absolvovať motivačný kurz. Na základe absolvovania motivačného kurzu zaradia lektori záujemcov z radov odsúdených do projektu Nový štart. "U odsúdených s drogovou, resp. inou diagnostikovanou závislosťou sa vyžaduje odporúčanie ústavného psychológa," uviedol Lobodáš. V kurze uprednostňujú odsúdených s plánovaným koncom trestu odňatia slobody, resp. termínom podmienečného prepustenia do šiestich mesiacov po termíne ukončenia kurzu.

Občianske združenie Andros, ktoré spolupracuje v projekte so ZVJS, pomáha odsúdeným po výkone trestu uplatniť sa na trhu práce. Celkove sa po absolvovaní Nového štartu podarilo zamestnať 51 bývalým odsúdeným zo 146 doteraz prepustených, ktorí si zvýšili kvalifikáciu a dokážu ovládať textový editor, internet alebo inú softvérovú aplikáciu. Projekt Nový štart odštartovali na jeseň 2005.