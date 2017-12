Robert Chvátal: Mojou úlohou je stmeľovať tím

Keď šiel pred desiatimi rokmi od rýchloobrátkového tovaru do mobilnej brandže, pýtali sa ho, či sa nezbláznil. Generálny riaditeľ firmy T-­Mobile Slovensko ROBERT CHVÁTAL.

2. jan 2007 o 8:23 Ivan Kahanec

Svoju prácu na poste generálneho riaditeľa T-Mobilu nepovažuje Robert Chvátal za stresujúcu. „Snažíme sa neprinášať stres do práce, ale to neznamená, že ide o nenáročné prostredie.“ Predtým, ako nastúpil na post generálneho riaditeľa, si o svojej budúcej práci myslel, že bude musieť detailne ovládať každú oblasť. Po štyroch rokoch vo funkcii však hovorí, že to tak nie je.

Za svoju hlavnú úlohu teraz považuje stmeľovanie tímu. „Pristupujem k tomu tak, že si s kolegami stále vyjasňujeme stratégiu, pravidlá komunikácie a spolupráce jednotlivých divízií.“

Svoju prácu považuje za náročnú najmä preto, že na trhu mobilnej komunikácie je veľká konkurencia, rozhoduje sa o veľkých peniazoch a investíciách. „Vždy si dobre rozmyslíte, keď máte investovať stovky miliónov korún. Investícia musí mať rozumnú návratnosť.“

Z rýchloobrátkového tovaru k mobilom

V mobilnej brandži sa Chvátal pohybuje už desať rokov. Predtým, ako ho oslovil český Paegas, pracoval v predaji rýchloobrátkového tovaru. „Keď som odchádzal do Paegasu, môj vtedajší šéf sa ma pýtal, či som sa nezbláznil. Vraj mobilný telefón je len pre snobov.“

Chvátal mal však iný názor. S mobilnými telefónmi sa totiž stretol v roku 1995 v Dánsku, kde už vtedy fungovala mobilná sieť GSM, aká sa používa dodnes. V Dánsku už v tom čase boli na trhu dostupné telefóny, ktoré sa vošli do kabelky. To podľa Chvátala naznačovalo, že mobilný telefón sa onedlho stane štandardom a bude ho mať každý. „Je totiž oveľa osobnejší ako voda po holení či zubná pasta.“ Okrem toho ho lákalo to, že ide o poskytovanie služieb a nie predaj tovaru či technológií. Služby hýbu svetom, a preto sa mi to zdalo ako neuveriteľne nadčasová vec, hovorí. Aj dnes sa snaží o to, aby bol T-Mobile chápaný predovšetkým ako „service company“, teda spoločnosť poskytujúca služby. Spokojnosť zákazníkov s ich kvalitou je prvoradá.

Do slovenského T-Mobilu sa na pozíciu generálneho riaditeľa dostal cez jeho materskú firmu T-Mobile International. V Česku pôsobil na pozícii šéfa marketingu štyri a pol roka. Počas jeho pôsobenia sa zmenil český operátor Paegas na T-Mobile a zmenu značky zažil aj na Slovensku, keď sa na T-Mobile zmenil EuroTel.

Čas na rodinný život pomaly prichádza

Chvátal po rokoch na čele T-Mobilu už trávi v práci menej času ako na začiatku. Aj tak však hovorí, že stále je to „relatívne veľa“. Ide zhruba o 10 až 11 hodín denne.

Ďalší čas venuje práci večer, keď máva rôzne schôdzky a večere s klientmi. „Jednou z mojich rolí je totiž aj spoločenské reprezentovanie firmy.“

V práci môže byť menej aj vďaka lepšej organizácii práce. Okrem toho sa nemusí pri každom probléme s kolegami osobne stretnúť. „Aj preto, že sme telekomunikačná firma, veľa vecí sa dá zariadiť na diaľku. Nech už je to mobilný telefón, telekonferencie či dátová karta umožňujúca rýchle mobilné pripojenie na internet alebo vnútrofiremnú sieť.“

Práca mu však uberá zo súkromného života. „Na rodinu, priznám sa, nemám toľko času, ako by som si predstavoval. Čas na rodinný život však už pomaly prichádza a veľmi sa naň teším.“

Golf je na vyčistenie mysle

Na to, aby človek vydržal náročnú psychickú prácu, musí byť podľa Chvátala zdatný aj fyzicky. „Ak nie ste fyzicky odolný, prejaví sa to aj na vašom psychickom a intelektuálnom výkone.“ Fyzický tréning a odpočinok preto považuje za dôležitý pre človeka, ktorý je na vysokom poste. Raz týždenne chodí do posilňovne, na masáž, alebo si zahrať tenis.

Cez víkend si rád zahrá aj golf. Za bránu do sveta veľkých kontaktov a veľkého biznisu ho však nepovažuje. „Je to iba mýtus. Hrám pre radosť a relax.“

S partnermi sa pri golfe stretáva - je to dobré na utužovanie obchodných kontaktov. „V prvom rade je však golf dobrý na vyčistenie mysle. Zeleň mi v tomto vždy pomôže.“

Šéf T-Mobilu veľa voľného času venuje cestovaniu. Na výlety za historickými pamiatkami a architektúrou využíva aj predĺžené víkendy. Trebárs do Ríma. „Keď som tam však bol naposledy, práve opravovali Sixtínsku kaplnku.“

Štyri roky na čele T-Mobilu Roberta Chvátala zmenili. „Stal som sa trpezlivejším.“ Je to aj preto, že vo veľkej a zložitejšej firme sa veci nedajú robiť „cez noc na kolene“. Menší tím je flexibilnejší a tým ľahšie je ho tlačiť dopredu. Pozícia generálneho riaditeľa ho naučila aj tomu, že sa vie sám motivovať, aby šiel ďalej. „Občas som totiž unavený a musím sa nejako nabudiť.“