Rukavice pre váš iPod

Ak ste si nezaobstarali lyžiarsku bundu s všitým ovládaním pre iPod, s najväčšou pravdepodobnosťou vám bude pri jeho ovládaní zima na ruky. Tradičné rukavice sú dostatočnou bariérou na to, aby bola práca s ovládacím kolieskom viac ako problematická. Možno

4. jan 2007 o 0:00 (mg)

by však stačili lepšie rukavice.

V internetovom obchode Marmot for Life sa objavilo riešenie s označením iGlove Multi, ktoré je pre tieto príležitosti ideálne. Tkanina rukavíc je dostatočne jemná aby ste pri ovládaní prehrávača nestratili cit, súčasne vás však dostatočne zahreje, aby vám pri športoch nebola zima. Palce a ukazováky sú okrem toho potiahnuté špeciálnou vrstvou tkaniny, ktorá spoľahlivo pri dotyku pracuje na ovládacom koliesku prehrávača.

Výrobca sľubuje nielen pohodlie pri zimných športoch, ale i trvácnosť použitého materiálu a kompatibilitu so všetkými prehrávačmi, ktoré sú momentálne na trhu – ktovie, možno to môžete skúsiť i so svojim PDA či notebookom. Človek nikdy nevie...

Dostupnosť: http://marmot.com

Orientačná cena: 35 dolárov