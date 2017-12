GPS bude lacnejšie

GPS navigácia sa stáva súčasťou rôznych mobilných zariadení vybavených displejom a nie je už iba výsadou automobilov. Keďže prístup k službám GPS satelitov obiehajúcich okolo zeme je bezplatný, cenu určujú hlavne výrobcovia čipov.

2. jan 2007 o 7:00 (mag)

Epson uviedol na trh novinku, ktorá by mohla podstatne znížiť ceny zariadení. Nový modul s označením S4E19863 má rozmery iba 7×6×1.28 milimetra čím si vyslúžil označenie „najmenší GPS čip sveta“. I napriek malým rozmerom ponúka vysokú citlivosť pri spracovaní signálu a poradí si aj v situáciách ak sa prijímač nachádza v budovách alebo sa dostane do oblastí so slabším pokrytím signálu. Výrobca ponúka nielen samotnú kremíkovú technológiu, ale i softvérové riešenia pre navigáciu.

Energetické požiadavky modulu sú extrémne nízke, takže výrobca počíta s jeho popularitou pri mobilných telefónoch, vreckových PDA počítačoch a digitálnych fotoaparátoch, ktoré by mohli fotografie označovať nielen časom obstarania, ale aj miestom. Atraktívne sú i malé rozmery, ktoré umožňujú nasadenie tam, kde musia konštruktéri riešiť problém s nedostatkom miesta.

Čip sa dostal do sériovej výroby a momentálne prebiehajú prvé dodávky výrobcom zariadení.