Minireproduktory priamo do zásuviek

K mnohým MP3 prehrávačom a zariadeniam je možné dokúpiť FM vysielač s nízkym výkonom, prostredníctvom ktorého môžete naladiť hudobný výstup na ľubovoľnom FM tuneri. I keď je kvalita zvuku obmedzená, ide o pohodlné bezdrôtové pripojenie.

5. jan 2007 o 0:00 (mg)

Dizajnér Jinseup Ted Shin z USA si myslí, že by bolo škoda nevyužiť túto možnosť a preto navrhol koncept miniatúrnych reproduktorov, ktoré zasuniete priamo do zásuviek kdekoľvek v byte. Poslúžiť by mali hlavne na večierkoch, kde je potrebné aby sa hudba rovnomerne rozplývala v každej miestnosti bez toho, aby prehlušovala hovorené slovo. Práve veľký počet reproduktorov s malým výkonom by mohol problém vyriešiť.

Po zasunutí nastavíte na module požadovanú frekvenciu, potvrdíte ju kliknutím a navolíte hlasitosť. Rovnaký postup opakujete pre všetky reproduktory ktoré ste inštalovali – jednoduché a praktické. Už len aby ste mali dostatok voľných zásuviek.

Dostupnosť: http://www.designboom.com