Championship Manager 2007 - krivkajúci návrat futbalovej legendy

Futbalové manažéry nepatria v našej malej krajine medzi extrémne obľúbené žánre, hoci futbalových fanúšikov sa nájde medzi hráčmi dostatočné množstvo. Aj tak však úzka skupina má svoje modly, svojich padlých a aj postupne upadajúce legendy.

3. jan 2007 o 9:00 Ján Kordoš

Odchody a lúčenia bolia. Zažili sme to všetci a žiaľ zrejme ešte nie raz zažijeme. Smutný kolobeh udalostí však po odchodoch ponúka aspoň iskierku nádeje na príchod nového, niekedy lepšieho, niekedy nie. V prípade Championship Manageru sa dá smelo hovoriť o legende – Sports Interactive vytvorili najmä v Anglicku masovo rozšírený fenomén, futbalový manažér pre hráčov, ktorí sa radi hrabú v rôznych štatistikách. Pred niekoľkými rokmi však došlo k odchodu od majiteľa licencie, Eidosu a keďže múdri páni nechceli nechať známe meno zahynúť v zabudnutí, ponúkli šancu nováčikom. Beautiful Game Studios sa v spolupráci s Eidos Interactive chopili príležitosti, no ako to už býva zvykom, museli zaplatiť nováčikovskú daň v podobe slabšieho rozbehu. Predminulý diel bol mnohými kritizovaný ako výrazný krok späť, avšak nič iné sa ani čakať nedalo. Sports Interactive prešli pod Segu, kde vytvorili skutočný skvost – Football Manager – a nedali nikomu na trhu šancu. So sebou si vzali i neskutočne rozsiahlu databázu a BGS tak museli začínať od piky. V tom bol obrovský kameň úrazu, ťahajúci známe meno ku dnu. Navyše sa s Championship Managerom 2006 nič výraznejšie nezmenilo, prepracovanosťou svojim predchodcom ani zbla nepribližoval, takže očakávania nového ročníku neboli až také vysoké. Po roku však badať viditeľné zmeny k lepšiemu, stále je však prvenstvo Football Manageru neohrozené, navyše sa s príchodom nového dielu, ktorý už zamestnáva svojou prepracovanosťou môj harddisk, rozdiel ešte prehĺbil. Konkurencia je na tom jednoducho lepšie, no bolo by zúfalé len kvôli tomuto aspektu Championship Manager 2007 odpísať a hodiť do vreca s priemernými hrami.

Výber 63 ligových súťaží z 23 krajín je pre bežného hráča možno dostatočným množstvom, ale na databázu Sports Interactive sa tento výber jednoducho nehrabe. Neporovnateľné sú i štatistiky jednotlivých hráčov, ktorých história odohratých zápasov má svoje zastúpenie len vo vybraných súťažiach, takže nemôžete čakať, že hráči, povedzme českej alebo rakúskej ligy, budú mať podrobný rozpis predošlých sezón. Ani nemajú, takže pri voľbe „neatraktívnejšej“ ligy musí manažér spočiatku tápať a nemôže sa spoliehať na študovanie histórie. Samozrejme, známejšie ligy (i s nižšími súťažami) obsahuje podrobnejšie štatistiky, takže napríklad anglické besnenie môže prebiehať v plnom prúde, ale... ale pri detailoch konkurencie sa tieto detaily prejavujú v plnej miere. Navyše ani nemecký futbal nie je podrobne spracovaný, medzi vyvolenými sa ocitlo Španielsko alebo Taliansko, takže plnohodnotný model zažije hráč až pri prechode k známejším ligám. A povedzme si úprimne, nie je nič lepšie ako vybrať si neznámy provinčný klub v nie práve atraktívnom štáte a predierať sa na výslnie práve s ním. Dosť však horekovania, pozrime sa na charakter hry a novinky, ktoré ponúka.

Hráči sú prezentovaní podrobnými štatistikami v dvoch rozdielnych bodových hodnoteniach. Dvadsiatkové alebo stovkové, výber je len na vás, rovnako ako mena, skiny a mnoho ďalších maličkostí. Vytvorenie vlastného profilu prebieha v zabehnutom štýle a po zvolení si vybraného klubu, národnosti, veku, preferovaných vlastností alebo obľúbeného mančaftu nastáva sledovanie parametrov jednotlivých hráčov, nastavovanie ich postov, taktiky, obchodovanie a komunikácia s médiami. Správna voľba hráčov na jednotlivé posty a s tým súvisiaca zmena rozostavenia hráčov je konečne výraznejšie prenesená do konečných výsledkov a nesprávne zvolená taktika (samozrejme v súvislosti s momentálnym súperom) sa prejaví okamžite. Práve v tomto bol predošlý CM kritizovaný, pretože nebral až tak veľký ohľad na štatistiky (vek, momentálna forma...). Tradičné rozostavenie 4-2-2 funguje maximálne tak v bohatých kluboch, kde majú za takmer každého hráča adekvátnu náhradu, pri slabších celkoch je nutné výrazne improvizovať. Konečne. Nie je tak problém zabetónovať obranu (kvalitnými hráčmi a nie náhradníkmi) a spoliehať sa na zachytávanie lôpt a následných brejkov. V zostave však treba mať vhodné typy hráčov, bez nich bude i lepšie mužstvo potupne prehrávať s papierovo slabšími celkami. Poctivo odskúšané. V tomto momente by sa mohlo zdať, že všetky vlastnosti výrazne pritvrdili, avšak stále je komandovanie mužstva na mainstream úrovni, aby doň dokázali preniknúť aj nováčikovia.

Poteší, že počas sezóny sa v správach objavujú aj naštvané názory niektorých hráčov, takže pri nezaraďovaní do zostavy, prípadne neplnení podmienok navrhnutých pri podpise zmluvy musí manažér vysvetľovať, chlácholiť alebo chladne odmietať. Atmosféra v tíme tak záleží na prezentovaní samotného manažéra, nestačí len dávať do zostavy vhodných panáčikov, komunikácia s mužstvom musí prebiehať na vyššej úrovni, pretože aj náhradníci či čakatelia do rozšírenej zostavy musia mať jasne stanovené podmienky. Neplníte ich, začnú ich napádať chmúrne myšlienky, pomýšľajú na odchod, vyjadrujú sa záporne na vašu adresu a pôvodne preberaný klub sa rozsýpa ako domček z karát. Stačí si spomenúť na trénerské patálie v Artmedii a dokážete si to predstaviť aj sami. Nie je jednoduché dostať do tímu (a hlavne si ich v ňom udržať) všetky typy hráčov, nie každý dokáže sedieť na lavičke a čakať na svoju šancu, keď by svoje schopnosti mohol predvádzať u konkurencie. V tomto bode si Championship Manager 2007 výrazne polepšil, slovných prestreliek a vzniknutých problémov je viacero.

Keď však na súpiske nie sú posty dostatočne obsadené, nastupuje na scénu nákup vhodných adeptov. Minule som sa ironicky posmieval, keď sa mi do druholigového mužstva v českej súťaži podarilo dostať Roberta Baggia. Áno, hráč to je starý, no stále bol výkonný a bez urážky – v druhej najvyššej českej súťaži mu to sypalo. K podobným zbrklostiam už nedôjde, pohyb voľných hráčov z iných štátov je obmedzenejší, hlavne čo sa týka neznámych krajín a mužstiev. Síce sa mi do klubu podarilo nakúpiť zahraničných playerov, tí však svojim výkonom patrili maximálne do priemeru, čomu zodpovedala ich cena. Klubová pokladnica má navyše svoje dno, preto najčastejšie dochádzalo k vyberaniu talentov z vlastnej liahne. Mlaď je však v CM 2007 neskutočne silná a často dosahuje nadpriemernú úroveň, preto je migrácia v nižšie postavených celkov vysoká. Čo sa týka samotného predaja, prebieha na vcelku nižšej, značne zjednodušenej úrovni, takže bude vyhovovať manažérskym panicom.

Taktické možnosti sú totožné s konkurenciou, rovnako i kalendár, tabuľky, výsledkové listiny, porovnávanie hráčov – všetko má svoje miesto a všetko budete využívať. Výraznou zmenou je rozoberanie posledného zápasu pomocou služby ProZone. Pôvodne bola vyhlásená za jednu z najvýraznejších noviniek, ktorá má razantne zmeniť myslenie virtuálnych manažérov, avšak v konečnom dôsledku... veď posúďte sami – ProZone môžete použiť na analýzu vlastného mužstva alebo najbližšieho súpera, pričom sa vám na ihrisku prehľadne zapisuje traktória pohybu hráčov a lopty. Názorne tak vidíte, kedy a kto spravil chybu v obrane a nezvládol súboj jeden na jedného, prípadne ďalšie dôležité okamihy zápasu. Samozrejme je úplne zbytočné nechať si vypisovať úplne všetky informácie. Ihrisko po polhodine hry pripomína zmes farebných čiar, v ktorej sa ani besná sviňa nevyzná. Stačí však použiť zopár filtrov, zamerať sa na konkrétneho hráča alebo situáciu či časový úsek a všetko je nádherne vidieť. Rozoberanie situácie je síce vec pekná a chvályhodná, avšak dieru do sveta nespraví. V porovnaní so zameraním na menej náročné publikum sa dá ProZone dokonca charakterizovať ako najprepracovanejšia zbytočnosť.

GRAFIKA 7 / 10

Niekoho strohá grafická úprava okamžite odradí, ale tabuľky musia byť v prvom rade prakticky navrhnuté a na krásu okolo, tak typickú pre Total Club Manager, sa jednoducho nehrá. Možnosť zvolenia si vlastného skinu určite poteší, takže ak ste v niektorých periodikách čítali, že „tá modrá s tučným písmom nie je najlepšia“, v momente si výzor môžete zmeniť. Čitateľnosť je dostatočná, žiadne výrazné problémy som nemal, hoci ten bold v texte pôsobí trochu rušivo.

INTERFACE 4 / 10

Neskutočný kameň úrazu, ktorý má byť alfou a omegou tabuľkových hier. K niektorým položkám je hráč nútený kliknúť raz, dokonca i dvakrát navyše, čo na prvý pohľad znie ako banalita, avšak po hodinách hrania môžem prehlásiť, že som si po neustálom klikaní pripadal ako... klikot. Dôležité položky sú nezmyselne ukryté v ďalších menu, chýbajú niektoré filtre, pomocou ktorých si zostavujete vaše mužstvo. Množstvo ponúk sa vo Football Manager nenachádza len pre voľné chvíle vývojárov, lež zaručujú komfortné nastavenia. Poteší možnosť porovnávania hráčov, ale taktické voľby sú nesmierne zjednodušené. Najväčší chaos však hráč zažije pri zápase. Na ihrisku sa pohybujú akési tyčinky, ale ak chce hráč zistiť konkrétnejšie údaje o zápase, musí sa prehŕňať sakra neprehľadným a malým menu v pravom hornom rohu. Všetky aktívne tlačidlá sa nachádzajú v hornej časti obrazovky a na podobný systém si jednoducho nikdy nezvyknem. V kombinácií s neustálym klikaním, ktoré navyše podtrhuje nekompletné prelinkovanie (hráčov, klubov a podobne), je ovládanie takou menšou nočnou morou. Aby som to uviedol na pravú mieru – pôvodne som chcel interface ohodnotiť vcelku príjemnou šestkou, ale do rúk sa mi dostal Football Manager 2007 a karta sa obrátila – je to neforemné, nepraktické, neustále treba behať kurzorom po ploche, pričom jedinou záchranou sú klávesové skratky. Keďže som celú kariéru odohral na notebooku, behanie kurzorom som pociťoval ešte viac, čo v prípade FM 2007 nie je tak markantné. Neforemnosť a nepraktickosť.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Championship Manager si svoju hardcorovosť nezachoval a zameriava sa skôr na sviatočnejších hráčov. Má to svoje klady – napríklad pri výpočtoch nemusíte pozerať na obrazovku, ale plníte si svoje funkcie, zatiaľ čo sa na pozadí nahráva ďalší deň. Výborná funkcia, výrazne šetriaca čas. Lenže po každom kladnom zážitku prichádza automaticky studená sprcha. Championship Manager 2007 nepodporuje funkciu dovolenky – čiže hráč si nemôže oddýchnuť od klubu určitý čas (najlepšie cez letnú prestávku, kedy sa nič nedeje) a musí každý deň zúfalo odklikávať. Hrôza. Ako som už spomínal v opisnej časti, zvolená taktika sa aktívne prejavuje v zápase. Poteší. No viete, ktorí hráči sú najčastejšími strelcami? Záložníci! Najlepšie tí s defenzívnymi úlohami. Útočníci maximálne tak vytvoria šancu, ale skórovať ich nenapadne. Aspoň taký bol môj osobný prípad. Jednoduchosť pre začiatočníkov je v rozpore so zložitým ovládaním mnohými ukrytými funkciami. Zamrzí orientovanie sa na známe súťaže, po zvolení povedzme českej ligy je hrania často utrpenie. Tímové rozhovory na začiatku zápasu, cez polčas a na konci zo začiatku potešia, po pár matchoch už len odklikávate naučené frázy. S hráčmi je to náročnejšie, väčšinou sa sťažujú a v niektorých prípadoch nelogicky – hráč XXX je nahnevaný, lebo som ho nepostavil dlho do zostavy, hoci je už dva mesiace zranený a z toho dôvodu chce okamžite odísť. Nepomôže ani chlácholenie, že vypadla opora mužstva (on), pretože postihnutý reaguje tým, že žiadnych zranených v klube nevidí. Podobné prípady poukazujú na nie úplne doriešené algoritmy.

Atmosféra zápasu je nemastná-neslaná, ani raz sa mi nestalo, že by som priebeh dramaticky prežíval alebo sa pokojne usmieval nad predvádzanou hrou. Vyzerá to príliš umelo, správy zo zápasu (prezentované v dolnej časti obrazovky) popisujú len základy akcie, chýba im tá omáčka okolo. Ak argumentujete tým, že k tomu si môžem predsa pozrieť skrátený prehľad, máte pravdu, ale konkurencia ma zdvihla neraz zo stoličky. Nech to vezmem s akejkoľvek strany, Championship Manager je po stránke hrateľnosti zjednodušený simulátor, ktorý je prevažne určený pre občasných hráčov, voliacich Chelsea, prípadne iný veľkoklub a vychutnávajúcich si výhry. Nedoriešené detaily zabraňujú užívaniu si prvých krôčikov s neznámym klubom s mladými hráčmi. Niektoré generované výsledky ma trochu prekvapili, ale v tomto prípade sú výhovorky zbytočné, zrejme som zle pripravil mužstvo.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY

Ozvučenie pri zápase si môžete zapnúť, takže si vychutnáte pokriky divákov, ale ja mávam zásadne reproduktory vypnuté.

HUDBA

Hra ju neobsahuje, prečo by aj mala?

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA

Všetko záleží na vašich možnostiach a chcení. Niekedy sa darí, inokedy mužstvo prenasleduje smola a to je práve úloha manažéra, ktorý ma mančaftu pomôcť, vybrať sa inou cestou, zvoliť alternatívne kroky, správe meniť zostavu, striedať správnych hráčov. Náročnosť preto záleží na vašom kumšte a prehľade. Tak ako v každom manažéri.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,0 / 10

Championship Manager 2007 si oproti vlaňajšku polepšil o jeden bodík, avšak na okamžité odporúčanie to vôbec nestačí. Voľným okom by ste možno nenašli oproti konkurenčnému Football Manageru veľa zmien, ale vidno, že vnútro majú rôzne. Beautiful Game Studios chýbajú skúsenosti, no ak na sebe zapracujú, o dva roky sa môžeme tešiť na zaujímavý súboj. Takto môžem CM 2007 odporučiť len ako z núdze cnosť, pretože kto má konkurenčný Football Manager 2007, ten sa od neho neodtrhne.