Logitech AudioStation – „odpočívadlo“ pre váš iPod

Využívate svoj iPod skutočne naplno? Čo tak rozšíriť jeho nasadenie z terénu i do domácnosti. Postačí ak si zaobstaráte audiosystém, ktorý využije jeho hudobný archív a pridá k nemu možnosť diaľkového ovládania, ozvučenie, videovýstup a možno i FM tuner.

8. jan 2007 o 0:01 Milan Gigel

+ kvalitné ozvučenie

+ skvelá ovládateľnosť

+ prehľadný podsvietený LCD panel

- pomalé načítavanie RDS



Logitech ponúka riešenie, ktoré si vás získa nielen zvukom, ale aj vyhotovením.

Precízne vyhotovenie so skvelým dizajnom

AudioStation vás už pri prvom kontakte osloví svojim vyhotovením s dôrazom na štýl a uhladenosť. Lesklé čierne plasty tvoria harmóniu so sieťkami prekrývajúcimi reproduktory, do celkového konceptu zapadá i veľký zobrazovací displej a blok s dotykovými tlačidlami. Ostro vytesané telo s geometrickými pravidlami je jemne okresané zaobleniami, takže výsledkom je zariadenie, ktoré zapadne do vkusného moderného interiéru, kde každý nepotrebný detail prekáža.

Svojim konceptom AudioStation vystihuje mikrosystém, ktorý sa nájde v domácnosti svoje miesto v kuchyni, obývačke malého bytu, alebo v pracovni kde je počítač častejšie vypnutý ako v plnom nasadení. Ak zasuniete iPod do systémového konektora, máte k dispozícii kompletný hudobný archív, ak ste s ním v teréne, ostatní členovia domácnosti môžu využiť zabudovaný FM tuner.

Ovládanie dotykom prsta

Výrobca siahol po moderných prvkoch, medzi ktorými nechýba ani dotykový ovládací panel. Umiestnený je pod veľkým maticovým LCD panelom s podsvietením a pozostáva zo siedmych tlačidiel pre rýchly prístup k všetkým dôležitým funkciám. Prst stačí zľahka položiť na podsvietený naleštený plast, opakované zvyšovanie hlasitosti či pohyb v menu je rozfázovaný automaticky, aby ste nemuseli prstom ťukať na symbol tlačidla.

Pohodlie vám však zabezpečí infračervený diaľkový ovládač, ktorý dokáže pracovať až na vzdialenosť 10 metrov. Je navrhnutý tak, aby ponúkal maximálne množstvo funkcií priamo na gumových tlačidlách a vstup do menu vyžadoval čo najmenej. Môžete si navoliť aktívny vstup, regulovať hlasitosť i reprodukciu, dostupná je i funkcia „sleep“.

Displej, ktorý neprehliadnete

Polovica centrálneho panelu je tvorená displejom s regulovateľnou intenzitou podsvietenia. Zobrazovaný je aktuálny čas, spektrálny analyzér alebo v prípade FM vysielania i informácie z RDS kanálu.

Posvietenie môžete nastaviť tak, aby bola jeho intenzita pri zapnutom prehrávaní a vo vypnutom stave rozdielna. Je to výhodné ak sa AudioStation nachádza v miestnosti kde spíte, alebo je v zornom uhle vášho televízneho prijímača.

Možno vás zamrzí, že sa na displeji nezobrazujú informácie o skladbách prehrávaných na iPode. Boli by čitateľnejšie ako na malom displeji prehrávača, systém však môžete nastaviť tak, aby pri prehrávaní skladieb bol displej iPodu aktívny.

Tri zdroje hudobnej zábavy

AudioStation ponúka tri zdroje pre hudobnú reprodukciu. Prvou je iPod, ktorý zasuniete do štandardizovaného kolískového konektora. V dodávke nájdete v čiernom vyhotovení desiatku rôznych redukcií. Pripojený iPOD ponúka linkový výstup pre ozvučenie, vyvedený je i S-Video a kompozitný výstup pre pripojenie k TV prijímaču pre prehliadanie fotografií a videa. Výhodou je, že iPod sa vždy po zasunutí do konektora dobíja, takže vám jedna starosť spojená s jeho používaním odpadá.

Druhým zdrojom signálu je digitálny FM tuner, ktorý je vybavený dekodérom RDS kanálu. Ponúka funkciu automatického ladenia, informácie o názve stanice sú zobrazované s niekoľkosekundovým oneskorením. Vďaka dostatočnej citlivosti a selektivite prijímača budete pripravení i na posluch slabšie dostupných staníc. Externá anténa je súčasťou balenia, štandardizovaný anténny konektor vám umožní pripojiť sa ku káblovému rozvodu. Prijímač dokáže spracovať aj AM vysielanie v pásme stredných vĺn, príliš veľa možností pre príjem takéhoto vysielania u nás však nie je.

Nechýba ani linkový AUX vstup, ktorý môžete využiť pre prepojenie s iným zdrojom signálu – vreckovým prehrávačom, LCD monitorom s integrovaným tunerom či notebookom. Medzi vstupmi sa prepínate tlačidlom priamej voľby, všetky vstupy je možné použiť na zaspávanie, čo vám uľahčí funkcia sleep.

Ozvučenie ktoré si vychutnáte

Väčšina objemu zariadenia je využitá na to, aby ste prostredníctvom neho dosiahli kvalitnú hudobnú reprodukciu. Výrobca siahol po dvojpásmovom vyhotovení dvojkanálového ozvučenia s tým, že zosilňovač obsluhuje každé reprodukované pásmo samostatne.

Pre reprodukciu stredov a hĺbok je systém osadený vysokovýkonnými 4“ reproduktormi z ktorých každý ponúka na výstupe vysokú dynamiku s hutnými basmi a vyváženými stredmi s 32 wattmi RMS. Reprodukciu výšok zaisťujú dva 1“ ultralineárne reproduktory s jasne definovanými ostrými výškami s precíznou kresbou, s výkonom 8 wattov RMS. Celkovo vám mikrosystém ponúkne 80 wattov RMS výkonu s nárazovým stropom 160 wattov s vyrovnanou reprodukčnou charakteristikou, ktorá je ideálna pre ozvučenie malých a stredne veľkých miestností. Frekvenčný rozsah ponúka pásmo od 36 Hz po 23 kHz, kvalita ozvučenia vás príjemne prekvapí.

Reproduktory sa skrývajú pod odnímateľnými látkovými mriežkami, zariadenie vyzerá rovnako efektívne bez nich ako s nimi.

V prípade korekcií sa spoľahnete viac na svoj prehrávač ako na AudioStation. Dostupná je korekcia výšiek a basov, dostupný je i režim priestorového zvýraznenia.

Technické parametre:Výkon ozvučenia: 80W RMS * Reproduktory: dvojpásmové s 1" ultralineánym výškovým reproduktorom a 4" výkonným stredobasom * Frekvenčný rozsah: 36 Hz – 23 kHz * Max SPL: 110 dB * Dock pre iPod: univerzálny s výmenným lôžkom * Vstupy: AUX, dock konektor, FM anténa, AM anténa * Výstupy: S-Video * Displej: Maticový s nastaviteľným podsvietením * Tuner: digitálny s funkciami RDS, automatické ladenie * Ovládanie: dotykové tlačidlá, IR ovládač * Korekcie: Výšky, Basy, Intenzita podsvietenia

Dostupnosť: www.nay.sk

Orientačná cena: 10200 Sk



Logitech AudioStation je ideálnym doplnkom do bytu, ktorý nahradí mikrosystém a otvorí vám cestu ku komprimovaným multimédiám. Prednosťou je kvalita ozvučenia a prepracovaný štýlový dizajn, poteší vás i zabudovaný tuner a linkový vstup pre pripojenie externého zdroja signálu. Svoje miesto si nájde v obývačke malého bytu či v kuchyni, svoje služby poskytne i v pracovni, kde počítač viac odpočíva ako pracuje. Jediné čo vás môže zamrzieť je skutočnosť, že RDS signál je spracovávaný s oneskorením, takže pri ladení sa dozviete až po niekoľkých sekundách, na akú stanicu ste narazili.