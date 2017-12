Bratislavčania môžu ovplyvniť vzhľad Námestia SNP cez internet

BRATISLAVA - Príprava projektu obnovy Námestia SNP je pomaly na konci. Bratislavčania majú teraz poslednú možnosť vstúpiť do projektu a navrhnúť vlastnú urbanistickú štúdiu alebo ...

6. apr 2001 o 16:03 (maj)

"Ako prví na Slovensku sme využili novú možnosť verejného

pripomienkovania a oslovíme verejnosť aj cez internet," povedal

hovorca projektu a zároveň mestskej časti Staré Mesto Milan

Vajda. Na špeciálnej webovej stránke www.snpsquare.sk alebo

www.bratislava-city.sk vytvorenej pre projekt Revitalizácia

Námestia SNP, sú všetky návrhy, ako bude námestie vyzerať.

Podľa starostu Starého Mesta Andreja Ďurkovského by mohli

byť prvé zmluvy s investormi na rekonštrukčné práce podpísané už

na začiatku budúceho roku. Obnova by podľa plánu mala trvať

maximálne štyri roky, takže v roku 2006 by už mohlo byť Námestie

SNP vynovené, s podzemnými garážami, obchodným aj rekreačným

centrom. Okrem internetu budú mapy so štúdiou námestia vystavené

aj na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto, na bratislavskom

magistráte, v infocentre projektu v Starej tržnici a v Horárni v

Horskom parku. "Ak majú ľudia záujem, môžu prísť osobne

konzultovať s architektmi na Miestny úrad Starého Mesta," povedal

Ďurkovský. Občania sa môžu k projektu vyjadriť do 15. mája tohto

roku.