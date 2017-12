Špička medzi archivačnými programami: WinRAR 2.8

Niektorý z programov na vytváranie a rozbaľovanie archívov (najznámejšie sú ZIP, RAR, TAR a GZ) potrebuje zrejme každý užívateľ počítača. Vzhľadom na to, že v tejto oblasti už existuje množstvo kvalitných freeware produktov, je takýto program už možné zís

5. apr 2001 o 8:12 PETER VALACH (pvalach@cdtip.sk) (shareware, www.rarsoft.com)

kať aj zadarmo. Napríklad shareware WinZip možno prakticky plnohodnotne nahradiť programom PowerArchiver www.powerarchiver.com. Jedným z mála programov tejto kategórie, ktoré však naozaj stoja za svoj registračný poplatok, je WinRAR.

Najnovšia verzia - 2.8 - neprináša žiadne zmeny v samotnom kompresnom algoritme, ktorý však stále vo väčšine prípadov prevyšuje konkurenčný ZIP. Zachovaná ostala aj podpora kompresných formátov - CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE a samozrejme ZIP, ktorý možno aj vytvárať. Výraznejšie zmeny sú však viditeľné v užívateľskom prostredí. Najviditeľnejšie sú nové ikony nástrojovej lišty, upravené je aj ich poradie a nechýba možnosť zvoliť si, ktoré ikony majú byť zobrazené. Pribudli nové nastavenia a viaceré boli presunuté na iné miesta. Prídavné operácie s archívom boli zjednotené do jedného dialógového okna. To všetko prispieva k rýchlejšiemu a prehľadnejšiemu ovládaniu.

Výrazných vylepšení sa dočkala podpora samorozbaľujúcich (SFX) archívov, pomocou ktorých možno vytvoriť aj jednoduchší inštalačný program. Príjemná je aj možnosť nastaviť množstvo parametrov v grafickom prostredí, takže už väčšinou netreba editovať špeciálny skript (i keď aj táto možnosť ostala zachovaná).

Vylepšenia sa dotkli aj množstva iných oblastí. Obnovovací záznam (recovery record), ktorý umožňuje rozpakovať dáta aj z poškodeného archívu, možno odteraz nastavovať v percentách veľkosti. To umožňuje pre veľmi poruchové médiá nastaviť aj mimoriadne vysokú hodnotu. Špeciálne na Slovensku je zaujímavá podpora Unicode, i keď naozaj využiť ju možno iba pod Windows NT/2000. Vďaka nej by už nemali byť žiadne problémy pri archivovaní súborov, ktorých názvy obsahujú diakritiku. Pre mnohých môže byť zaujímavá aj možnosť pri archivácii uložiť každý súbor do samostatného archívu.

Asi jediná oblasť, v ktorej ešte WinRAR zaostával za konkurenciou, bola jednoduchosť a prehľadnosť ovládania. Nová verzia už do značnej miery odstránila aj tento problém. Ak potrebujete veľmi dobrý archivačný nástroj a v oblasti freeware sa vám ho nepodarí nájsť, WinRAR by ste rozhodne nemali prehliadnuť.