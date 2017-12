ASUS AI Lifestyle s tretím slotom PCIe x16 pre fyzikálnu kartu

ASUS predstavila základnú dosku AI Lifestyle P5N32-E SLI, ktorá ponúka tretí slot PCI Express x16 pre fyzikálnu kartu. Navyše podporuje niekoľko unikátnych technológií chladenia, ktoré zaisťujú vysoký výkon a spoľahlivú prevádzku.

4. jan 2007 o 0:00 (asus, mag)

Doska P5N32-E SLI, postavená na chipsete nForce 680i SLI, beží na štvorjadrovom procesore Intel, podporuje technológii NVidia Quad-SLI a navyše je pripravená pre novú špecifikáciu 1333MHz FSB. Základná doska, vyrobená špeciálne pre hráčov, prináša vysoký výkon pre plynulé zobrazovanie videa a extrémne prevádzkové nároky.

Vysoký výkon pre hry

Základná doska P5N32-E SLI je splneným snom hráčov. Je pripravená pre Quad-SLI, podporuje štvorjadrový procesor Intel a poskytuje najvyšší výpočtový výkon pre najnáročnejšie grafické aplikácie. Základná doska obsahuje tri sloty PCI Express x16 (dva pre SLI grafické karty s dvojitým GPU a jeden rezervovaný pre fyzikálnu kartu NVidia), čo umožňuje bezkonkurenčný grafický výkon a herný realizmus.

8-Phase Power Design

Osemfázové napájanie je účinnejšie a produkuje menej tepla ako iné konvenčné napájacie riešenia. Znižuje zvlnenie vstupného prúdu a výstupného napätia a chráni procesor a napájacie moduly pred rizikom napäťových rázov a preťaženia. Jeho výhodou je rýchla odozva a stabilita, čo je obzvlášť užitočné, keď procesor potrebuje okamžite viac prúdu pri silnom zaťažení alebo pri pretaktovaní.

Konštrukcia bez ventilátorov

Konštrukcia bez ventilátorov prináša účinné a nehlučné chladenie pre odvod tepla produkovaného súčiastkami. Heat-pipe odvádza teplo vytvárané chipsetmi do chladiča blízko zadných I/O portov, kde môže byť dobre rozptýlené normálnym prúdením vzduchu. Stack Cool 2 potom účinne prenáša teplo vytvárané kritickými komponentmi na opačnú stranu špeciálne skonštruovanej PCB (Printed Circuit Board) pre jeho rýchlejšie rozptýlenie.

Uloženie a zdieľanie viacerých nastavení BIOSu

Základná doska je vybavená funkciou O. C. Profile, ktorá používateľom umožňuje ukladať a načítať viac nastavení BIOSu. Nastavenie BIOSu pritom môže byť uložené do pamäti CMOS alebo do samostatného súboru.

SupremeFX a DTS Connect

Zvuková karta SupremeFX s 24bitovým/192kHz vzorkovaním na všetkých kanáloch priestorového zvuku poskytuje vysoko kvalitný zvuk ako cez slúchadlá, tak cez reproduktorový systém 7.1.

Okrem P5N32-E SLI predstavila spoločnosť ASUS tiež základnú dosku P5N-E SLI, založenú na chipsete NVidia 650i. Zatiaľ čo väčšina konkurenčných základných dosiek s 650i zotrvala pri štandardnom riešení, spoločnosť ASUS pridala exkluzívne technológie pre vylepšenie celkového výpočtového výkonu.