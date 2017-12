Nokia 5300 Xpress Music: štýlový, hudobný a plastový

Nokia 5300 Xpress Music je hudobný telefón, ktorý sa koncom decembra objavil v dotovanej ponuke T-Mobile. Oplatí sa po ňom siahnuť? To sa dozviete v recenzii.

5. jan 2007 o 15:22 Ivan Kahanec - SME

Nokia 5300 Xpress Music sa koncom decembra objavila v dotovanej ponuke T-Mobile. Oplatí sa po ňom siahnuť? To sa dozviete v recenzii.

Nokia 5300 Xpress Music je, rovnako ako jeho lacnejší brat Nokia 5200, hudobný telefón. Nokia 5300 je však určená tým používateľom, ktorí si potrpia na lepší displej a fotoaparát s vyšším rozlíšením. Daňou je však vyššia cena pri veľmi podobnej funkcionalite.

Dizajn a klávesnica

Po konštrukčnej stránke sa modely 5200 a 5300 neodlišujú. Aj v tomto prípade ide teda o slider. Spracovanie telefónu pôsobí aj v tomto prípade pomerne lacno, najmä použitými materiálmi a tým, že cez predný kryt presvitá podsvietenie ovládacích kláves. Na zadnej časti telefónu tento problém nie je. Vysúvací mechanizmus je pružinový, takže sa telefón samovoľne nevysunie.

Model 5300 je o pár gramov ťažší ako 5200, jeho hmotnosť udávaná výrobcom je totiž 107 gramov. Rozmery oboch modelov sú však rovnaké – 92 x 48 x 21 mm v zatvorenom stave.

Na prednej strane je displej, pod ktorým sú umiestnené ovládacie tlačidlá. Je tu štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred, dva kontextové klávesy a tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru. Na ľavej strane prednej časti je tlačidlo na spustenie hudobného prehrávača a na rozdiel od Nokie 5200 sú tu aj klávesy na preskakovanie skladieb v zozname dopredu a dozadu. Na ľavej spodnej strane je konektor pre handsfree. Na pravej strane zadnej časti telefónu je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti hovoru, infraport a tlačidlo spúšte fotoaparátu. Týmto tlačidlo sa dá fotoaparát aj zapnúť. Na hornej strane zadnej časti je konektor pre nabíjačku, mini USB konektor, tlačidlo na zapnutie a vypnutie telefónu a tlačidlo na uvoľnenie zadného krytu. Zadný kryt sa však neodníma úplne jednoducho, no ak nemeníte SIM karty alebo pamäťové karty príliš často, tak to neprekáža. Na zadnej strane je objektív fotoaparátu, pri ňom je zrkadielko a v spodnej časti je reproduktor pre hlasitý odposluch. Po vysunutí telefónu sa ukáže alfanumerická klávesnica.

Klávesnici nie je čo vyčítať. Veľkosť kláves, ich tuhosť a zdvih sú veľmi dobré. Pri písaní správ sme nemali problémy s preklepmi. Pochváliť treba aj podsvietenie alfanumerickej klávesnice.

Displej

Displej Nokie 5300 je tým lákadlom, ktoré vás má z vašej peňaženky vytiahnuť viacej peňazí, ako by ste dali za model 5200. Ponúka totiž rozlíšenie 320 x 240 bodov, 262-tisíc farieb a je aktívny. Je zároveň aj dobre čitateľný na slnku a netrpí tieňmi a pomalou odozvou ako je to v prípade Nokie 5200. Takže tí, ktorí si potrpia na kvalitný displej, by mali rozhodne pri výbere medzi týmito dvoma telefónmi siahnuť po 5300vke.

Ovládanie

Na ovládanie Nokie 5300 slúži štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Vedľa neho sú dva kontextové klávesy, kde ľavé je zväčša na prístup k ďalším možnostiam zvoleného objektu a pravé na návrat o úroveň späť. Pri nich sú tlačidlá na ovládanie hovoru.

Menu a operačný systém

Telefón má uzatvorený operačný systém od Nokie Series40 tretej generácie. Telefón má aktívnu pohotovostnú obrazovku. Tá je rozdelená na štyri časti a obsah každej si môže používateľ zvoliť sám. V štandardnom nastavení je v hornej časti kalendár s výpisom nadchádzajúcich udalostí. V druhej časti je hudobný prehrávač a FM rádio. Počas prehrávania sa tu zobrazuje názov aktuálnej skladby, pri rádiu aktuálna frekvencia a názov stanice. V tretej časti je priestor pre všeobecné udalosti. Vypisuje sa tu napríklad celulárne info. V spodnej časti je rad ikon, ktorých môže byť niekoľko. Naraz sa ich však zobrazuje len päť. Do aktívneho menu sa vstupuje štvorsmerným tlačidlom smerom hore alebo dole. Alternatívou aktívneho pohotovostného režimu je zobrazenie funkcií štvorsmerného tlačidla na displeji.

V hlavnom menu sa zobrazuje matica deviatich ikon, pričom horný stavový riadok so silou signálu, stavom batérie, časom a indikátorom Bluetooth sa zobrazuje v menu stále. Spolu je v hlavnom menu 10 ikon. Používateľ si môže zvoliť aj zobrazenie ikon v zozname, ako ikony s názvom alebo bez názvu a ako záložky. To znamená, že v jednom riadku sú ikony menu a pod nimi sa už vypisuje submenu. Niečo podobné mali napríklad Ericssony R320s. Jednotlivé ikony si môže používateľ v rámci menu popresúvať podľa potreby.

Submenu prvej úrovne sú v štýle zoznamu, ale v každom riadku je na začiatku ikona. Až ďalšie submenu je už len čisto textové.

Pohyb v menu je pomerný rýchly a fungujú v ňom číselné skratky.

Zatvorením telefónu sa nevyskočí z menu ani sa nezruší práve otvorená aplikácia.

Telefónny zoznam

Telefónny zoznam v Nokii 5300 je dobre spracovaný. Jeho presná kapacita sa nedá určiť, keďže v menu sa dozviete len jeho percentuálne vyťaženie. Zrejme sa však do neho dá uložiť tisícka viacpoložkových kontaktov. Pri pridávaní kontaktu sa zobrazí štandardné len meno, priezvisko a telefónne číslo. Až cez ďalšie možnosti sa dajú pridať ďalšie detaily.

Medzi nimi napríklad ďalšie číslo, e-mail, adresu pre Push-to-talk, melódiu, video či obrázok.

Zoznam podporuje skupiny volajúcich a rýchlu voľbu.

Telefón vie pracovať so zoznamom v telefóne a na karte spolu, ale i osobitne.

Správy

Nokia 5300 podporuje posielanie SMS, MMS a e-mailových správ. Pri čítaní správ si môže používateľ zvoliť z troch veľkostí písma. Pri písaní SMS správ sa v editore netradične najprv zadáva telefónne číslo príjemcu a až pod ním je text správy. Pri písaní správy sa na obrazovku vojde päť riadkov textu. Počas písania sa odpočítava počet napísaných znakov z maximálneho počtu 1000. Editor počíta aj počet správ, do ktorých sa text rozdelí.

MMS editor je intuitívny. Zobrazia sa tri oblasti, do ktorých sa dá vložiť obrázok, video, text, zvuk či vizitka z telefónneho zoznamu. Cez možnosti sa dajú upravovať aj ďalšie parametre každej stránky správy, ako napríklad doba jej zobrazenia.

Okrem tohto editora je tu rovnako ako v Nokii 5200 aj druhý editor, ktorý umožňuje posielať väčšie správy. Do správ sa v ňom navyše dá vložiť aj téma alebo ľubovoľný súbor.

E-mailový klient je u Nokie 5300 len Java aplikácia. Klient podporuje protokoly POP3 aj IMAP4, na posielanie správ si vystačí s SMTP. Automatické sťahovanie správ v určenom časovom intervale nie je možné nastaviť. Do telefónu sa dajú sťahovať aj e-maily s prílohami zhruba do veľkosti 750 kB.

Telefón má zabudovaný aj slovník prediktívneho písania T9.

Internet a dáta

S Nokiou 5300 sa dá ísť aj na internet a wap. Na pripojenie sa k internetu slúži GPRS a EDGE triedy 10. Chýba však podpora 3G a UMTS. Na prezeranie wapových a interentových stránok je tu XHTML prehliadač.

Na pripojenie k počítaču slúži okrem kábla aj infraport a Bluetooth. Po pripojení cez USB kábel sa pripojí pamäťová karta ako USB Mass Storage, teda ako ďalšia disková jednotka. Zvoliť sa dá aj mód pre synchronizáciu s počítačom. Synchronizovať sa dá kalendár, kontakty, poznámky a úlohy.

Multimédia

Nokia 5300 je hudobný telefón, o čom svedčí aj vcelku prepracovaný hudobný prehrávač. Podporuje prehrávanie súborov typu MP3, SpMidi, AAC, AAC+, enhanced AAC+ a WMA. Jeho prostredie je jednoduché a zobrazuje názov skladby teda aj ID3 tag, stav či sa skladba prehráva, pozíciu v skladbe – graficky aj čas, celkovú dĺžku skladby, počet všetkých skladieb v playliste a mód prehrávania – náhodný alebo opakovanie. Skladby sa môžu opakovať všetky alebo len jedna.

K dispozícii je aj ekvalizér, ktorá má 7 nastavení, z toho dve si môže nastaviť používateľ podľa ľubovôle. Je tu napríklad nastavenie ekvalizéra pre Pop, Rock, Jazz alebo pre klasiku.

Prehrávač má zabudovanú aj hudobnú knižnicu, v ktorej sa dajú vyhľadávať skladby podľa autora, albumu, žánru a podobne.

Po hudobnej stránke je prehrávač na dobrej úrovni a pre bežného používateľa bude kvalita reprodukcie postačovať. Vstavaný reproduktor dokáže ozvučiť stredne veľkú izbu.

Zvukový výstup môže byť presmerovaný aj do bezdrôtových slúchadiel cez Bluetooth.

Okrem hudobného prehrávača je Nokia 5300 vybavená aj FM rádiom. Do jeho pamäte sa dá uložiť 20 staníc a to buď automaticky, kedy rádio samo vyhľadá všetky dostupné stanice, alebo manuálne, kedy zadáva frekvencie používateľ. Stanice sa dajú pomenovať a tento názov sa zobrazuje aj v aktívnom desktope spolu s frekvenciou. Výstup rádia sa dá prepnúť zo slúchadiel aj na hlasitý reproduktor, ktorý dokáže ozvučiť izbu bežnej veľkosti. Rádio sa dá prepnúť aj do mono módu, štandardne je zapnuté stereo.

Nevýhodou je, že pri prechádzaní medzi stanicami rádio neignoruje prázdne pozície v zozname. To znamená, že ak máte napríklad len 8 uložených staníc, tak po ôsmej nenasleduje prvá, ale deviata, ktorá však nie je naladená. Tlačidlá na ľavom boku prednej časti slúžia na prepínanie medzi stanicami.

Rádio vyhľadáva stanice pomerne dobre a aj kvalita príjmu je postačujúca.

Fotoaparát

V porovnaní s Nokiou 5200 je fotoaparát v Nokii 5300 lepší, no stále to nie je ono. Predsa len je už 1,3 megapixelový fotoaparát prežitkom. Jeho najvyššie rozlíšenie je 1280 x 1024 bodov, pri nahrávaní videa je to 176 x 144 bodov. Nastaviť sa dá aj kvalita ukladania fotografií, k dispozícii sú tri stupne kvality. Nastaviť sa dá aj dĺžka náhľadu fotky po odfotení – žiadna ukážka, 3s, 5s, 10s a manuálne ukončenie náhľadu.

V telefóne nie je pamäť na počet urobených snímok. To v praxi znamená, že ak sa fotky pomenúvajú Snímka001, Snímka002 ... Snímka 010 a vy vymažete snímku Snímka005, tak tá ďalšia urobená snímka bude niesť tento názov. Stratí sa tak chronologické poradie, nehovoriac o tom, ak si všetky fotky ukladáte do jedného adresára v počítači.

Nastaviť sa dá aj vyváženie bielej a automatická spúšť. Chýba však napríklad makro. Na rozdiel od Nokie 5200 má model 5300 nočný režim. Pri fotení sa dajú využívať farebné efekty – falošné farby, odtiene šedej, sépia, negatív a solarizované farby. Fotiť sa dá aj séria snímok.

Výsledná kvalita snímok nie je presvedčivá, no na využívanie v mobile postačuje. Pri dobrých svetelných podmienkach sa dajú fotky využiť aj na počítači.

Pamäť

V telefóne je vnútorná pamäť s kapacitou 5 MB. Tú je možné rozšíriť pamäťovými kartami MicroSD, ktoré je síce možné meniť aj za behu, no slot pre karty je pod zadným krytom telefónu. Pamäť je zdieľaná.

Batéria

V základnom balení je batéria BL-5B typu Li-Ion s kapacitou 760 mAh. Výrobca udáva maximálny čas hovoru 3 hodiny, čas prehrávania hudby 10 hodín a telefón by mal vydržať v pohotovostnom režime 220 hodín. Pri reálnom častom používaní sa však dá počítať približne s troma celými dňami.

Celkové hodnotenie

Nokia 5300 Xpress Music je pomerne dobrý telefón vybavený hudobným prehrávačom s pamäťovou kartou a kvalitným displejom. Trochu zamrzí slabší fotoaparát. Do telefónu pre mladých by sa totiž predsa len hodil aspoň dvojmegapixelový fotoaparát. Poteší aj nešmykľavá zadná strana. Spracovaním však telefón pôsobí lacnejšie, čo umocňuje aj to, že ak je klávesnica vysunutá, tak sa predná časť telefónu mierne kýve. Celkovo však možno tento telefón odporučiť.